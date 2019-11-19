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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1914) Чехия (904) Бабиш (12) Гончарук_Алексей (290)

 Украина сохранит евроинтеграционный и евроатлантический путь своего развития, - Гончарук

Украина сохранит евроинтеграционный и евроатлантический путь своего развития и будет пытаться максимально углублять связи с Европой.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинско-чешского бизнес-форума в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина сохранит евроинтеграционный и евроатлантический путь своего развития и будет стараться максимально углублять деловые, политические, культурные связи с Европой", - отметил Гончарук.

Он добавил, что правительство настроено работать максимально быстро, чтобы Украина адаптировала свои стандарты к стандартам ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Литва имеют общие позиции о недопустимости реализации "Северного потока-2", - Гончарук

Также Премьер-министр отметил, что в стране есть много проблем, которые нужно решить, это, в частности, "постсоветские ограничения на продажу земли, движение капиталов, рынка труда".

Кроме того, Гончарук отметил, что в Кабмине создан специальный офис для работы с крупными инвесторами. Он призвал бизнесменов обращаться туда в случае проблем или неудобств в работе с органами власти.

"Мы очень рады украинским и чешским компаниям, которые приняли решение работать с Украиной и в Украине", - добавил Гончарук и заверил, что правительство сделает все, чтобы бизнесу работалось комфортно.

На открытии форума также выступил Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Украина является очень перспективной территорией, исторически и географически приближенной к нам. Торговля между нашими странами растет", - сказал Бабиш.

По его словам, в 2018 году доля экспорта Чешской Республики в ЕС достигла 78%. "Мы видим такую ​​же возможность экспорта и в Украину", - добавил чешский премьер.

По его мнению, было бы очень хорошо обновить работу комиссии, которая занималась дальнейшим развитием отношений Украины и Чехии. По словам главы чешского правительства, страна готова участвовать в реализации ряда проектов в Украине.

"Чешская Республика имеет очень хорошие экономические результаты. У нас самая низкая безработица и государственный долг, я думаю, что это очень важно", - подчеркнул премьер Чехии.

В рамках форума состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве между украинскими и чешскими компаниями.

Источник: https://censor.net.ua/n3160459
 
 
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только можно идти к этому 5-10 лет а можно и 50-100 ...он с высшим образованием прогнозов не дает когда именно ?
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Яник теж заявляв про курс на Європу.
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Украина сохранит евроинтеграционный и евроатлантический путь своего развития, - шлях залишиться, але зекоманда зайва на цьому шляху.
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главное, что пэ уже вылетела, и чтоб её главу - на пожизненное.
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Це не головне для українців. Ми чекаємо не політичних переслідувань опонентів, а свого власного добробуту.
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Политические преследования - не европейский путь. Но за такие - за грати!
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углублять связи с европой через заднийпроход. кататься в шубе на самокате це признаки настоящего государственного деятеля, грося с прочими ему явно не чета Украина сохранит евроинтеграционный и евроатлантический путь своего развития, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7877
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/// "Мы очень рады украинским и чешским компаниям, которые приняли решение работать с Украиной и в Украине" ///

Очень рады, что украинские компании приняли решение работать в Украине - пипец как патриотично!

/// Украина является очень перспективной территорией, исторически и географически приближенной к нам... ///
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Європейський і євроатлантичний шлях НЕ МОЖУТЬ впроваджувати русськаязичні політики з юга-вастока. Не можуть впроваджувати ті, хто не вважав рашку ворогом до 2014 року і їздив активно виступати в московію! Не можуть впроваджувати ті, хто вірив у казочки про "братські народи"!

Україною мають керувати ЛИШЕ СВІДОМІ УКРАЇНЦІ!
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Всё это Зе и Ленины сказки, при Пете скоро бы были в ЕС, а с этими, следующим утром можете проснуться в Таёжном Союзе...
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И Лука с х""лом, вас будут встречать с распростёртыми руками...
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