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Все про:дети (3754) изнасилование (643) Николаев (1215)

 Полицейские задержали в Николаеве 65-летнего деда, изнасиловавшего свою пятилетнюю внучку

В Николаеве полиция задержала 65-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 5-летней внучки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 19 ноября, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"С соответствующим заявлением 18 ноября в полицию обратилась ее мать. По предварительной информации, женщина оставила пятилетнюю дочь у своего отчима, деда пострадавшей, а когда забирала, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови.

Девочку осмотрели врачи и подтвердили наличие у нее телесных повреждений в области половых органов. Ребенок указывает, что нанес их дедушка", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что 65-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3160453
 
 
 Топ комментарии
 
закопать живым на мусорной свалке
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Спочатку покласти в ящик. Щоб подох не зразу.
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Спочатку покласти в ящик. Щоб подох не зразу.
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Щось у цьому Миколаєві весь час трапляються випадки згвалтування.
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А не противно ли? Или сейчас по камерам гомосексуалисты-геронтофилы сидят. Поліцейські затримали в Миколаєві 65-річного діда, який зґвалтував свою п'ятирічну онуку - Цензор.НЕТ 7714
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традиция к таким подонкам , она вечна
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дегенерат - написаиший это. А Ватикан болен! Папа признался в этом полтора года назад, в Ирландии.
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Вообще то Николаев значительно ближе к западной границе Украины , чем к восточной. А ак да, все наши беды от юго-востока , только в северо-западной части страны живут одни сознательные и образцовые граждане.
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А может у отчима просто квартира хорошая, а он гад никак не помирает?
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Так что, тетка решила своего ребенка ради квартиры покалечить? К тому же, наверняка проводилась экспертиза, а экспертов обмануть нелегко - царапину на изнасилование не выдашь.
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один из соевых пензов здесь на сайте. ненормальный, короче.
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У Миколаєві соєвий? Здається, що ти теж хвора.
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І вам одужання від ненависті та стати психічно здоровою.
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Так ты психиатр? Или псих ? Впрочем, соевый, не приставай, не задирайся и не провоцируй!
Как персона ты меня не интересуешь .
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Перед тюрмою цьому ідіоту порубати на п"ятаки причинне місце.
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(((((( это даже не ЖИВНОСТЬ ((((( мутант АМЕБЫ (((( РАССТРЕЛЯТЬ на.......!!!!
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