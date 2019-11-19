 Полицейские задержали в Николаеве 65-летнего деда, изнасиловавшего свою пятилетнюю внучку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 19 ноября, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"С соответствующим заявлением 18 ноября в полицию обратилась ее мать. По предварительной информации, женщина оставила пятилетнюю дочь у своего отчима, деда пострадавшей, а когда забирала, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови.

Девочку осмотрели врачи и подтвердили наличие у нее телесных повреждений в области половых органов. Ребенок указывает, что нанес их дедушка", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия, - уполномоченный по правам детей Кулеба

Отмечается, что 65-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.