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 Общество
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Все про:Минобразования (1143) учитель (312) Новосад (39)

 В идеале со временем мы должны перейти на контрактную основу работы учителей, - министр образования Новосад

Министр образования Анна Новосад рассказала, что со временем учителей могут перевести на контрактную основу работу.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, каким образом нужно бороться с учителями, которые не преподают предмет, а прибегают к личным размышлениям во время урока, и можно ли такие вещи прописать в каком-то контракте.

"Учитель по желанию может заключать контракт со школой. В идеале со временем вообще должны перейти на контрактную основу работы учителей, где очень четко описываются обязанности всех сторон и права всех сторон. Но что касается качественного преподавания, то очень сложно прописать к деталям в контракте, что ты должен выкладывать на уроке. Как по мне, вопрос того, насколько качественно и интересно излагает учитель - это также фактор постоянного профессионального роста и повышения квалификации учителя. Мы действительно должны построить такую ​​систему, которая бы им позволяла это делать", - сказала Новосад.

По ее мнению, много нареканий на учителей появляются, в частности, потому, что у них нет доступа к современным профессиональным методикам преподавания, к современному содержанию, которое меняется.

"Вот что они изучили в университете 30 лет назад, и что им раз в 5 лет вкладывают в институте последипломного образования в голову - то они очень часто и ретранслируют. На самом деле мы от этого очень хотим отойти - и уже двигаемся в этом направлении, чтобы в учителей была возможность через неправительственные организации и частные инициативы, которые занимаются продвижением образования, повышать свой профессиональный уровень и получать новые и современные навыки", - сказала Новосад.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новосад считает, что в Украине слишком много учителей: Это проблема, им придется переквалифицироваться

Источник: https://censor.net.ua/n3160452
 
 
 Топ комментарии
 
О каком образовании может идти речь, когда министр ДУРА.
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а после этого вообще отмените учителей ,не нужно будет обещанные 4000 дол. плптить.
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А кому они нужны? Лопату в руки и вперед.
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Как там шмеле говорил- Идите в бизнес! У нас видимо тоже к этому идет...
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Не в ідеалі, а по факту всій ваші Зе команді ,бажано терміново підготуватись на вихід, в противному разі не встигнете зібратись це 100%.
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Уже и в школах мало чему учат. И земля не бесплатная, и образование не бесплатное. Если оно бесплатное, то такое и качество. Хотя если экономика не работает, то образование не нужно вообще. Олигархам легче умными прикидываться и воровать, воровать, воровать. Все что можно. Вот так мы и живем.
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О каком образовании может идти речь, когда министр ДУРА.
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100% "Но что касается качественного преподавания, то очень сложно прописать к деталям в контракте, что ты должен выкладывать на уроке" Источник: https://censor.net.ua/n3160452 В идеале со временем мы должны перейти на контрактную основу работы учителей, - министр образования Новосад - Цензор.НЕТ 3823
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принцип влади - меньше дати більше взяти,по простому - кинути...
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много слофф и букафф, давно пора в шею гнать всех учителей и педагогов, даешь новую незалэжнюю бурсу и детей с сантехническим сознанием. не замутненным сепарскими и камуняцкими выдумками
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а после этого вообще отмените учителей ,не нужно будет обещанные 4000 дол. плптить.
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А кому они нужны? Лопату в руки и вперед.
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"...В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти..."
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А вчительок? В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад - Цензор.НЕТ 7461
Якщо вже "міністерка", то про тих, кого переведуть на контракт, треба говорити як про чоловіків, так і про жінок В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад - Цензор.НЕТ 7461 На "Цензорі" про це знають? А "міністерка" знає? В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад - Цензор.НЕТ 7461
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Задачка для ученика 5-го класса.
Сколько надо уволить учителей, Чтобы повысить зарплату до 4000 долларов?
Переходим к медицине....
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А ответ ужасно прост и притом единственный. Оставляем просто одно министерство.
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треба перевірити трускавецьку воду , мені здається в неї потрапила якась речовина яка розчиняє мозок!
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А за основу нужно взять контракт ЗСУ на 1 страничку, которым хорошо вытирать задницу и будет все в шоколаде
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