 Зеленский: У Тимошенко такая фигура, потому что ей не дают сладенького

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе", - заявил президент.
Зеленский посмотрел выступление Тимошенко эфире программы "Свобода слова" и подтвердил, что она предлагала ему кадры из своей команды.
"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - подчеркнул Зеленский.
"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - подытожил Зеленский.
Напомним, Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти.
Вчера лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".
Може за Україну Жюлька Варовка чи Пітер Мародер чи може іх шістки такі як Портянка?Такі гучні народні назви говорять самі за себе,але яке їхало-таке здибало-ці -точно вороги України.
президент;
голова НБУ;
прем*єр;
міністр фінансів.
Будеш продовжувати звиздіти, що "вароффка" одна підписала?
К тому же пока далеко не все сторонники Тимошенко видят в Зеленском врага. Пока всё чаще начинает просматриваться его глупость или недальновидность, если деликатнее.
Домовились,як завжди проти України і Тимошенко!!!!
Суды трёх государств уже приняли решение, что Тимошенко невиновна
https://uainfo.org/blognews/6903-sudy-3-gosudarstv-uzhe-prinyali-reshenie-chto-timoshenko-nevinovna.html?fbclid=IwAR3nBU-Bi1LeMWqPhjuJ3WDww9TA5JpiIOS016SobIVprSHWpeknZwYkubY
.
Якщо ЮТ настільки криміналізована особа, то чому вона не за гратами?
Скажеш, що не намагались запроторити туди? Он ваш Свинохряк її навіть посадив за зфабрикованим ідіотським , як він сам та ти, вироком.
І що далі, довбойолопе? Давайте, копайте - все правоблуддя та "суди" в ваших брудних руках. Чого не копаєте?
Я вам, байстрюкам, скажу чому - бо нема за що зачепитись!
Так ото і не звизди, якщо нема фактів. І взагалі, пішов ти на Х, ідіоте.
только членам СН
и то не всем
А откровенным членам
19.11.2019, 13:23 • 8 • 0
Президент Владимир Зеленский с издевкой заявил, что Юлия Тимошенко приходила к нему со списком своих претендентов на важные ("сладкие", если прямо цитировать) должности в системе власти, на своей странице в Фейсбуке пишет политтехнолог Олег Постернак.
Ну, во-первых, это соответствовало тогдашней линии поведения лидера "Батьківщины", которая на старте президента Зеленского оказывала ему публичную поддержку, желая объединить силы для изменений страны. Она об этом говорила много раз, имея в виду и кадровый коллапс с назначениями Зеленского.
Владимир Александрович, конечно, решил снова поиграться в разрушителя старых принципов политики, правда только на словах, но все было бы хорошо, если вся его команда не бросилась сама бы на лаковые куски госсектора с озверелым аппетитом. О чем ему очень хорошо известно.
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Положительный эффект от заявления Зеленского состоит в том, что он своим выпадом в сторону Тимошенко четко показывает, кто его основной профессиональный оппонент, особенно в сфере экономической и социальной политики. И это очень четкий сигнал антиэлекторату Зеленского.
И второй момент. После уничтожения организационного единства "Слуги народа" как бы потом не пришлось просить "Батьківщину" или "Голос" войти в коалицию.
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Рейтинги не вечные, а расти у партии "Слуга народа" они уже не будут. Создавать альтернативные бренд-проекты дорого, поэтому досрочные парламентские выборы для СН могут привести к фиаско. И через год придется договариваться любой ценой, только чтобы не идти на перевыборы.
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Олег ПОСТЕРНАК
Соцмережа вибухнула майже трьома тисячами коментарів:
"Сьогодні в госпіталі помер командир 128-ї бригади, Євген Коростельов. Ви ще довго будете не реагувати на втрати ЗСУ, і уникати заяв про війну???", - обурюється Olga Diachuk.
"Если вам не хватает сладкого, могу порекомендовать продукцию Рошен. Не просто сладко, а вкусно и пользуется спросом во всем мире. Очень качественная продукция", - іронізує Igor Feldman.
"Ну да, краще ж жартувати про ЮВТ, аніж припинити політичні переслідування опонентів або розібратись з численними факапами у СН або визнати свою провину у загибелі комбрига... А йому все хіханьки ти хаханьки. Не президент, а клоун", - написав журналіст Alex Falin.
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"А звідки у президента і головнокомандуючого час на перегляд "Свободи слова"? Вам шо, робити нічого?", -запитує Микола Воськало.
"Якщо епоха договірняків скінчилася назавжди. То чому Коломойський не сидить? А гавкає там щось...", - пише Василь Савчур.
" Поэтому вместо того, чтобы не ставить людей Тимошенко, вы везде поставили людей Порошенко и теперь и за земельный закон и за ГБР он голосует вместе с вами) Правильно, главное исполнять все свои обещания и по референдумам и коммуналке и новым лицам. Будьте честны до конца)", - пише Olga Lipatova.
"Ми з побратимами міркуємо, що Юлія Володимирівна має немалі шанси побачити, як усі Слуги Народу пропливатимуть Дніпром повз Дніпро. Але вони самі цього не побачать", - пише Зрад ******** .
"Шкода, що номінальний головнокомандувач не спроможний вичавити з себе хоча б коротенький пост співчуття загиблому командиру 128 бригади... шкода, що головнокомандувач у нас лише номінальний", - пише Адлен Муатс.
"Епоха договорняків не завершилась, трансформувалась під зеленку. Давайте будемо чесними до кінця!", - зауважив Roman Radziviliuk.
"Зараз більше схоже що головний опозиціонер в країні - сам Президент... Президент, що в опозиції до власного народу (
За ПІВРОКУ не зроблено НІЧОГО дієвого! Порошенко в Раді, Стерненко - на волі, провал бюджету, жодної реформи... Сором! Зелене розчарування", - пише Anton Boogayov.
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