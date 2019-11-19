 Зеленский: У Тимошенко такая фигура, потому что ей не дают сладенького

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе", - заявил президент.

Зеленский посмотрел выступление Тимошенко эфире программы "Свобода слова" и подтвердил, что она предлагала ему кадры из своей команды.

"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - подчеркнул Зеленский.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - подытожил Зеленский.

Напомним, Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти.

Вчера лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

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