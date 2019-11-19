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Все про:Зеленский (3677) оппозиция (5261) Тимошенко (24377)

 Зеленский: У Тимошенко такая фигура, потому что ей не дают сладенького

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил то, что Юлия Тимошенко предлагала ему кадры из своей команды еще в начале его каденции.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе", - заявил президент.

Зеленский посмотрел выступление Тимошенко эфире программы "Свобода слова" и подтвердил, что она предлагала ему кадры из своей команды.

"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - подчеркнул Зеленский.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - подытожил Зеленский.

Напомним, Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти.

Вчера лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

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Зеленский: У Тимошенко такая фигура, потому что ей не дают сладенького 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160451
 
 
 Топ комментарии
 
Оно начало бороться с Юлькой)))) всего полгода прошло. Ну все, прощай вова)))) всрался так же как и до тебя)))))) мы думали ты дольше продержишься. Но Юля Владимировна - скала, об нее разбились ВСЕ корабли тупорылых недопрезидентов))))
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та понятно, у нас ведь сейчас только ЗЕ-свинарчуки в шоколаде!!!
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Брехня. Когда Тимошенко открыто говорила, что Пеця- барыга и вор, твой Зелёный Вова ещё на корпоративах плясал. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 4091 А сейчас, когда он уже на президентском троне- ПОЧЕМУ БАРЫГА НЕ НА НАРАХ С КОНФИСКАЦИЕЙ??? Хотя перед выборами обещал "сажать Петрушку", как и "советоваться с людьми по важным вопросам" (референдум по земле, к примеру). ГДЕ ЭТО ВСЁ??? Так что да, в банке 2 паука. Но один из них- зеленый. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 4091
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Дурбецале пенькуватий, юліанці ніколи не були зюзянутуми. Якщо якась не велика кількість і проголосувала у 2-у турі за ЗЕлупу, так тільки тому, що вважала вашого Пецю більшим гівном, ніж Зелупа. Але через півроку і вони зрозуміли, що Пеця=Зюзя.
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Ні, саме Зельцман і баба - одне путінське лайно... А Порох буде спостерігати як зе- і Ю- худоба буде один одному гризти горлянки. Що може бути класніше ніж спостерігати як ті хто разом із ***** тебе нищили тепер будуть гризти один одного.
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Та ти шо.У вас:"кожна лисиця свій хвіст хвалить".А де ті,хто за Україну?
Може за Україну Жюлька Варовка чи Пітер Мародер чи може іх шістки такі як Портянка?Такі гучні народні назви говорять самі за себе,але яке їхало-таке здибало-ці -точно вороги України.
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Вже і бородату жінку Сірьожу лещенка випустили проти ЮВТ. Вован, це дно. Ми все розуміємо, якщо почалося "анавсьовкралахіхікалаваровка", то більше цікавого тобі показати нема що.))) А скоро йолка.
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А також цікаво буде спостерігати за Зе-скотом, для яких головним ворогом був Порошенко. А тепер тре буде розкорячуватися і на бабу Йулю. Її зеленим макакам ігнорувати не можна буде. будуть вішати частину собак і на неї. Отже трикутник. Порох-Зельцман-баба Йуля. Де кожен ненавидить і вважає ворогами двох інших.
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Вова, ты пока что "борщ из Чебурашки" (с) /Тимошенко/, а не Президент, Лидер, Реформатор. Недоразумение, пролезшее во власть исключительно благодаря народной ненависти к барыге-мародеру и прогнившей политической "ылите". Моральное право чмырить Тимошенко ты получишь только тогда, когда "сделаешь ИХ", а не НАС. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 998 Так что не булькай, а РАБОТАЙ НА БЛАГО НАРОДА УКРАИНЫ. Не можешь/не умеешь- быгом в 95 Квартал! Тебя там давно заждались. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 6099
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Довбойолопе, запхни свою брехню вашому ЗЕ-агітпропу в сраку. Брехня ваша примітивна і розрахована у у...бків, як ти, хоча б тому, що меморандуми з МВФ підписують :
президент;
голова НБУ;
прем*єр;
міністр фінансів.
Будеш продовжувати звиздіти, що "вароффка" одна підписала?
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Скоро намалюється і як завжди з зіркою брехні і манапуляцій Інною Богословською.Це так щоб в час пік вони співали в унісон по різни каналам ТБ про"юлькувароффку"
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Это ментальная мастурбация порохоботов. Или если боле деликатно- самовнушение. Никто из сторонников Тимошенко никогда не топил за Зеленского. Нужно было во что бы то ни стало отстранить от власти пройдоху Петра. Ещё пять лет его правления Украина бы не пережила. К сожалению мудрый Украинский народ не нашёл для этого устранения более подходящего инструмента, чем Зеленский. Пришлось воспользоваться.
К тому же пока далеко не все сторонники Тимошенко видят в Зеленском врага. Пока всё чаще начинает просматриваться его глупость или недальновидность, если деликатнее.
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У бюлетені немає графи "проти Порошенка". Тільки повні ідіоти можуть голосувати за Зеленського і при цьому казати, що вони голосували не за Зеленського.
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Не звизди! Деякі юліанці "глорили", що, МОЖЛИВО, ЗЕлупа буде меншим гівном, ніж Барига.
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О, порохососы возбудились! И свидетели святой йули заволновались... А всё просто: надо отправлять в зону на пожизненое с конфискацией и лицемерную и алчную юличку и свинопетю со своими многочисленными командами с развитыми хватательными рефлексами. А вовчику пора бы начать массовые посадки, смотреть на жующего сопли "грозного" рябошапку - тягостное и убогое зрелище. Не того ждали избиратели, когда голосовали ПРОТИВ петеньки
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Куди вам зеленофагам до Юлі,якщо ви не можите порохоботів приструнити?
Домовились,як завжди проти України і Тимошенко!!!!
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Ну уж до юличкиных копрофагов нам точно не угнаться. Это ж какими надо быть олигофренами, чтобы так радостно позволять себя дурить много лет?!!! Чтобы вестись на ложь, демагогию,лицемерие, начисто отрицать факты казнокрадства и жульнических схем... Убогие существа. Тупиковая ветвь
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а.л У вас,є факти - тоді чого ви чекаєте в прокуратуру до 100% людини Зюзю?

Суды трёх государств уже приняли решение, что Тимошенко невиновна
https://uainfo.org/blognews/6903-sudy-3-gosudarstv-uzhe-prinyali-reshenie-chto-timoshenko-nevinovna.html?fbclid=IwAR3nBU-Bi1LeMWqPhjuJ3WDww9TA5JpiIOS016SobIVprSHWpeknZwYkubY
.
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Одне питання "ідейному" дебілоїду-юлєфобу.
Якщо ЮТ настільки криміналізована особа, то чому вона не за гратами?
Скажеш, що не намагались запроторити туди? Он ваш Свинохряк її навіть посадив за зфабрикованим ідіотським , як він сам та ти, вироком.

І що далі, довбойолопе? Давайте, копайте - все правоблуддя та "суди" в ваших брудних руках. Чого не копаєте?

Я вам, байстрюкам, скажу чому - бо нема за що зачепитись!

Так ото і не звизди, якщо нема фактів. І взагалі, пішов ти на Х, ідіоте.
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А звідкі знає президент України Зеленській про солоденьке?
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юлики топили пороха, что бы щас зеля обсирал йулю и ни во что её не ставил. маладцы, хуже не будет (с)
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какая мерзость тебе вовик до юли как до луны раком. ты мародера посадил нет. пенсии зарплаты повысил - нет так что иди гуляй вместе со своим порохоботским ворьем Такое впечатление. что оно приемник главного вора мародера брехуна Пэтьки
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ахах))) воем зебилов и свидетелей бабы йули удовлетворен))))
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по 5000 в конвертах
только членам СН
и то не всем
А откровенным членам
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Всьо ****** накрилась щаслива зірка геніального виконавця фсбешних мініатюр ,постановок,та олігархічних корпоративів в Україні, керівника 95 кварталу Зюзі.Не довго чекати йому залишилось долі Йющенко,Януковича,Азарова,Мороза,Ляшко і багато,багато забутих політиків...
Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 4874
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Думаю, лучше кадры от Йули, чем от Портнова с Богданом!!!
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Своим выпадом в сторону Тимошенко Зеленский четко показывает, кто его основной оппонент - Постернак
19.11.2019, 13:23 • 8 • 0

Президент Владимир Зеленский с издевкой заявил, что Юлия Тимошенко приходила к нему со списком своих претендентов на важные ("сладкие", если прямо цитировать) должности в системе власти, на своей странице в Фейсбуке пишет политтехнолог Олег Постернак.
Ну, во-первых, это соответствовало тогдашней линии поведения лидера "Батьківщины", которая на старте президента Зеленского оказывала ему публичную поддержку, желая объединить силы для изменений страны. Она об этом говорила много раз, имея в виду и кадровый коллапс с назначениями Зеленского.
Владимир Александрович, конечно, решил снова поиграться в разрушителя старых принципов политики, правда только на словах, но все было бы хорошо, если вся его команда не бросилась сама бы на лаковые куски госсектора с озверелым аппетитом. О чем ему очень хорошо известно.
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Положительный эффект от заявления Зеленского состоит в том, что он своим выпадом в сторону Тимошенко четко показывает, кто его основной профессиональный оппонент, особенно в сфере экономической и социальной политики. И это очень четкий сигнал антиэлекторату Зеленского.
И второй момент. После уничтожения организационного единства "Слуги народа" как бы потом не пришлось просить "Батьківщину" или "Голос" войти в коалицию.
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Рейтинги не вечные, а расти у партии "Слуга народа" они уже не будут. Создавать альтернативные бренд-проекты дорого, поэтому досрочные парламентские выборы для СН могут привести к фиаско. И через год придется договариваться любой ценой, только чтобы не идти на перевыборы.
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Олег ПОСТЕРНАК
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Вовочка пошутил в своем стиле шутовском а в результате не так склалося як бажалося

Соцмережа вибухнула майже трьома тисячами коментарів:
"Сьогодні в госпіталі помер командир 128-ї бригади, Євген Коростельов. Ви ще довго будете не реагувати на втрати ЗСУ, і уникати заяв про війну???", - обурюється Olga Diachuk.
"Если вам не хватает сладкого, могу порекомендовать продукцию Рошен. Не просто сладко, а вкусно и пользуется спросом во всем мире. Очень качественная продукция", - іронізує Igor Feldman.
"Ну да, краще ж жартувати про ЮВТ, аніж припинити політичні переслідування опонентів або розібратись з численними факапами у СН або визнати свою провину у загибелі комбрига... А йому все хіханьки ти хаханьки. Не президент, а клоун", - написав журналіст Alex Falin.
Читайте також: Своим выпадом в сторону Тимошенко Зеленский четко показывает, кто его основной оппонент - Постернак
"А звідки у президента і головнокомандуючого час на перегляд "Свободи слова"? Вам шо, робити нічого?", -запитує Микола Воськало.
"Якщо епоха договірняків скінчилася назавжди. То чому Коломойський не сидить? А гавкає там щось...", - пише Василь Савчур.
" Поэтому вместо того, чтобы не ставить людей Тимошенко, вы везде поставили людей Порошенко и теперь и за земельный закон и за ГБР он голосует вместе с вами) Правильно, главное исполнять все свои обещания и по референдумам и коммуналке и новым лицам. Будьте честны до конца)", - пише Olga Lipatova.
"Ми з побратимами міркуємо, що Юлія Володимирівна має немалі шанси побачити, як усі Слуги Народу пропливатимуть Дніпром повз Дніпро. Але вони самі цього не побачать", - пише Зрад ******** .
"Шкода, що номінальний головнокомандувач не спроможний вичавити з себе хоча б коротенький пост співчуття загиблому командиру 128 бригади... шкода, що головнокомандувач у нас лише номінальний", - пише Адлен Муатс.
"Епоха договорняків не завершилась, трансформувалась під зеленку. Давайте будемо чесними до кінця!", - зауважив Roman Radziviliuk.
"Зараз більше схоже що головний опозиціонер в країні - сам Президент... Президент, що в опозиції до власного народу (
За ПІВРОКУ не зроблено НІЧОГО дієвого! Порошенко в Раді, Стерненко - на волі, провал бюджету, жодної реформи... Сором! Зелене розчарування", - пише Anton Boogayov.
Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького - Цензор.НЕТ 6596
Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького - Цензор.НЕТ 6596

Читайте також: Аматорські підходи команди Зеленського підривають міжнародну підтримку України - дипломатЗеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького - Цензор.НЕТ 6596
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Ця ж/гнида про ситуацію на фронті висловитися не бажає ? Прокоментувати слова свого господаря і господаря України - теж ні ?
Воно =шутІт= ...
Виродок.
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Так бабу Юлю не на*бували вже давно, пару десятків років це точно. Як вона, перед виборами, якшалась з Коломойським, різні домовленості, відносно підтримки Зеленського на виборах. У крайньому разі не перешкоджати йому і відтягнути голоса від Порошенка. А взамін місце прем'єра і кілька посад при владі для своїх людей. Беня, ясний перец, пообіцяв, доречі, як і Славіку кагтавому, а коли прийшов час то всі побігли до Бєні, а той відхрестився від всіх, мовляв я не президент ідіть до Зелі ну, а Зеля всіх на х*й до Богдана саде. Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького - Цензор.НЕТ 2898 Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького - Цензор.НЕТ 2898 Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького - Цензор.НЕТ 2898
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