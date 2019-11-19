 Зеленский о переходе Тимошенко в оппозицию: "Сейчас ей просто не дают "сладенького"

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе", - заявил президент.
Зеленский посмотрел выступление Тимошенко эфире программы "Свобода слова" и подтвердил, что она предлагала ему кадры из своей команды.
"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - подчеркнул Зеленский.
"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - подытожил Зеленский.
Напомним, Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти.
Вчера лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".
Лично я во втором туре вычеркнул обоих "гондурасов", так как считал, что ЗЕлупа это ставленик Колояйского и вообще президентом Украины должен быть УКРАИНЕЦ хотя бы по воспитанию и духу, а не полууголовный беларус-переводняк, не бессарабский торгаш-покруч и уж тем более не местечковый ашкеназ-гопник, за спиной которого стоит международный еврейский капитал.
Теперь же, через полгода ЗЕ-режима, готов согласиться, что Барыга все же был меньшим говном, нежели ЗЕлупа с кагалом и его хозяевами.
Як тут не згадати два мудрих народних прислів'їв: "Катюзі по заслузі" та "Служи пану вєрно, то він тобі пердне".
В кожного народу є свій власний історичний досвід, а якщо у виборах беруть участь різні народи, як в Україні, то їхні історичні досвіди перемішуються і обрати на вождя можуть і того, що вміє гарно жартувати.
со сладеньким у неё все в порядке,
просто это сладенькое она имеет теперь от Ахметова
... сообщи когда, я праздник на эту дату намечу ...
... Ахметов Фирташа сладеньким не кормит, он ему без надобности ...
... так что пока он ничего не обьелся, а еще и австрияк прикармливает ...
Гнать Шеву со сборной поганой метлой! Ишь ты - пиарился на победах.Это всё простой народ, а не Шева
Итак, на Евро-2020, наша сборная попала. Ок.
Но дальше терпеть этого тренера Шевченко нельзя. Хватит!
Проблемы с защитой, невызов в сборную игроков, играющих в России, (а ведь спорт - вне политики), и т.д.
Да масса претензий, вы и так знаете.
Португалию, например, мы просто обязаны были обыгрывать с более крупным счетом, да и что тут уже говорить, и так все ясно.
Нужно срочно менять тренера и главное чтобы новый совершенно не разбирался в футболе, и не был связан с коррупцией в УЕФА и ФИФА.
Чтобы не был связан с этой мировой мафией.
Шевченко просто пиарился постоянно на победе наших футболистов.
А благодарить его нечего - это и так его работа.
Год без поражений - да причем тут ты?
Ты весь этот год барыжил рекламой ПариМатч, вот есть видео расследования от Дениса Блогера, да все видели уже.
Нам нужен парень из простого народа.
Вот как раз Евгений Кошевой подходит.
Парень перспективный, молодой.
Ничего, что нет опыта и что совершенно не разбирается в футболе!
Разберется! Зато может разгонит этих старых медленных игроков, наберет перспективных, из народа, молодых.
Может, Юзика, дружбана своего, на ворота поставит, мы ведь в детстве всегда таких, как Юзик на ворота ставили, и ничего.
У него будет новая стратегия и тактика. Современная. Молодежная.
Какая именно стратегия - я точно еще не знаю, но я в него верю!
Нужно дать ребятам шанс, ради общей победы!
Давайте дадим новому тренеру отыграть первые сто матчей на чемпионате Европы, а потом уже посмотрим.
Хуже - точно не будет.
Прошу поддержки от всех истинных поклонников нашей сборной репостом.
Хватит барыгам от ПариМатч позорить наш украинский футбол!
Андрей Серебрянский
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2805190.html
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
у нее нет, но она умеет слушать. Так вот зяблики, как обьединились против пети так и с
вами поступим.Под новым прапором не Юли, вовы, пети. А под новым устройством громад и все что выше. Все податки собираем как можно ниже и отправляем их с выборными наверх а
они уже раскажет что хочет получить громада за свои деньги. А не сливать их в корыто свиньям.Примерно так строились Европа,США. Пора переходить в следующий класс-научиться читать програмы действий. В цивильных сранах не все знают програрму но все знают когда она нарушается и тогда правительства слетают согласно негласному договору.
Нам нужен новый суспильный договор. Или слуги нас продадут оптом.