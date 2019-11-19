EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  9775  252
Все про:Зеленский (3677) оппозиция (5261) Тимошенко (24377)

 Зеленский о переходе Тимошенко в оппозицию: "Сейчас ей просто не дают "сладенького"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил то, что Юлия Тимошенко предлагала ему кадры из своей команды еще в начале его каденции.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе", - заявил президент.

Зеленский посмотрел выступление Тимошенко эфире программы "Свобода слова" и подтвердил, что она предлагала ему кадры из своей команды.

"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - подчеркнул Зеленский.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - подытожил Зеленский.

Напомним, Фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти.

Вчера лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть фактически открывает путь к колонизации Украины, - Тимошенко о законопроекте про рынок земли. ВИДЕО

Зеленский о переходе Тимошенко в оппозицию: Сейчас ей просто не дают сладенького 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160451
 
   
 Топ комментарии
 
та понятно, у нас ведь сейчас только ЗЕ-свинарчуки в шоколаде!!!
 показать весь комментарий
 
Оно начало бороться с Юлькой)))) всего полгода прошло. Ну все, прощай вова)))) всрался так же как и до тебя)))))) мы думали ты дольше продержишься. Но Юля Владимировна - скала, об нее разбились ВСЕ корабли тупорылых недопрезидентов))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
так,ща йульки от зелебобиков отвалятся... Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 423и шо там 73%?
 показать весь комментарий
 
 
Порохатый, подавляющее количество "юлианцев" НИКОГДА не было сторонниками ЗЕлупы. Какое-то небольшое количество, голосуя во втором туре, решило, что ЗЕлупа менее вонюч, чем ваш Барыга, но сейчас они быстренько опомнились.

Лично я во втором туре вычеркнул обоих "гондурасов", так как считал, что ЗЕлупа это ставленик Колояйского и вообще президентом Украины должен быть УКРАИНЕЦ хотя бы по воспитанию и духу, а не полууголовный беларус-переводняк, не бессарабский торгаш-покруч и уж тем более не местечковый ашкеназ-гопник, за спиной которого стоит международный еврейский капитал.

Теперь же, через полгода ЗЕ-режима, готов согласиться, что Барыга все же был меньшим говном, нежели ЗЕлупа с кагалом и его хозяевами.
 показать весь комментарий
 
Вован, сладенькое все сожрали твои Юзики... Позвони Баканову по поводу этого жирного черта!
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо, что он так сказал. Юль Вламировна может разозлиться. А злая ЮВ может наделать делов...
 показать весь комментарий
 
 
Ну всё Вова ,, ТЫ ПОПАЛ Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 1276 .. !! Шо у тебя за странное хобби такое , дёргать " гремучую змею " за хвост ,, провоцировать ?? Люлька же тебя в порошок сотрёт . Слишком разные у тебя с ней , политические весовые категории ,, ты там полный - 0 , а она на этом " собаку съела " .. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 9822 .
 показать весь комментарий
 
 
У Вови є бєнін г+г, який будь кого зітре хоч в порошок, хоч в лайно.
 показать весь комментарий
 
 
Люльку если разозлить , она любое Г+Г сотрёт в порошок . ..
 показать весь комментарий
 
Эх, Вовчик, о народе всё переживаешь, все «сладенькие» места регионалам раздал?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо бути об'єктивним і неупередженим, то Зеля сказав правду. Згадайте що вона казала до і після виборів, була готова і на прем'єра і на голову ВР і на віть без ніяких посад, але увійти в коаліцію зі слугами. А як вона солодко співала: "Нам усім треба об'єднатись і підтримати нашого президента", - після маршу "Ні капітуляції".

Як тут не згадати два мудрих народних прислів'їв: "Катюзі по заслузі" та "Служи пану вєрно, то він тобі пердне".
 показать весь комментарий
 
 
Как легко Вован и Ко наживают себе врагов... Была слабая надежда, что это тупорылое самоуверенное стадо хоть чьим-то опытом воспользуется хотя бы ЮВТ и Саакашвили или прислушаются к Илларионову и др..., но и на это у них мозгов не хватило, все пересилила жадность... Жадность многих сгубила, но эти на столько тупы, что даже на ошибках овоща не хотят учиться... Коллапс не за горами и мне их не будет жаль... Жаль времени и украинской крови!
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы так говорить на Юлю,нужно хотя бы показать--а на что ты сам годен.Премьер Гончарук например, мы увидели---только кататься на самокате--это его потолок.Ну,а этот, так или не так --президент, в общем виде, с него,--- уже вырисовывается полное убожество.
 показать весь комментарий
 
 
йЮля дерьмо понятно .но в зели все замашки уголовника а не державного дияча .чмо даже не умеет разговаривать с людьми .будь какими ....должность обязывает зеленого ушлепка
 показать весь комментарий
 
 
Обрали ідіота, любуємось. Ідіот ідіотом з паралізованим язиком
 показать весь комментарий
 
 
Обирають або того, що багато накрав, тому що з цієї причини його вважають дуже розумним, або того, що пудрить мізки, а красти буде згодом.
В кожного народу є свій власний історичний досвід, а якщо у виборах беруть участь різні народи, як в Україні, то їхні історичні досвіди перемішуються і обрати на вождя можуть і того, що вміє гарно жартувати.
 показать весь комментарий
 
Вова, ты дебил, ты думаешь, что сладенькое есть только у твоего хозяина ... Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 2626
со сладеньким у неё все в порядке,
просто это сладенькое она имеет теперь от Ахметова
 показать весь комментарий
 
 
да,
... сообщи когда, я праздник на эту дату намечу ...
 показать весь комментарий
 
у Ахметова хватает и для Пети и для Юли ...
 показать весь комментарий
 
где?

... Ахметов Фирташа сладеньким не кормит, он ему без надобности ...
 показать весь комментарий
 
у него своего сладенького хватало и пока еще хватает,
... так что пока он ничего не обьелся, а еще и австрияк прикармливает ...
 показать весь комментарий
 
??? А ну докладніше? Про "солоденьке" від Ахметова? Часом Ахметов платить Юлі не за Криворіжсталь, що вона у нього забрала? Закрила вільні економічні зони, як корупційні заповідники? Повернула в держвласність вкрадений Ахметовим чорноморський шельф? Він реально за це її і посадив був, бо з нею неможна домовитись
 показать весь комментарий
 
 
Фууу... "сладенького не дают"... сразу вспомнилась серия зебильных сценок, как вона к овощу с тюрьмы по ночам на перепих бегала-моральные уроды эти зебанутые
 показать весь комментарий
 
 
Ну, це заяви не в стилі високої політики. Намагається бути схожим на свого телефонного співрозмовника, той також всім розказує, що Ненсі збожеволіла. В світі різне трапляється - божеволіють і окремі особистості, і цілі народи.
 показать весь комментарий
 
 
В усьому світі існує практика створення коаліцій , яку в Україні називають договороняком.Коалація домовляється про переділ посад, плани роботи, напрямків внутрішньої та зовнішньої політики, фінінсової політики. Це звичайна практика демократичних країн. Монобільшість -це аномалія, яка притаманна лише недемократичним країнам (диктатурам) .
 показать весь комментарий
 
 
навіть і не знаю, хто з вас двох огидніший, чи вічна "опозицьонерка", чи фейковий "президент" (((
 показать весь комментарий
 
ДА !!! Недостойно господин президент---ПОСМОТРИТЕ В СВОЙ ОГОРОД а там ???????
 показать весь комментарий
 
 
По следам недавних событий:

Гнать Шеву со сборной поганой метлой! Ишь ты - пиарился на победах.Это всё простой народ, а не Шева

Итак, на Евро-2020, наша сборная попала. Ок.
Но дальше терпеть этого тренера Шевченко нельзя. Хватит!
Проблемы с защитой, невызов в сборную игроков, играющих в России, (а ведь спорт - вне политики), и т.д.
Да масса претензий, вы и так знаете.
Португалию, например, мы просто обязаны были обыгрывать с более крупным счетом, да и что тут уже говорить, и так все ясно.
Нужно срочно менять тренера и главное чтобы новый совершенно не разбирался в футболе, и не был связан с коррупцией в УЕФА и ФИФА.
Чтобы не был связан с этой мировой мафией.
Шевченко просто пиарился постоянно на победе наших футболистов.
А благодарить его нечего - это и так его работа.
Год без поражений - да причем тут ты?
Ты весь этот год барыжил рекламой ПариМатч, вот есть видео расследования от Дениса Блогера, да все видели уже.
Нам нужен парень из простого народа.
Вот как раз Евгений Кошевой подходит.

Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 1474

Парень перспективный, молодой.
Ничего, что нет опыта и что совершенно не разбирается в футболе!
Разберется! Зато может разгонит этих старых медленных игроков, наберет перспективных, из народа, молодых.
Может, Юзика, дружбана своего, на ворота поставит, мы ведь в детстве всегда таких, как Юзик на ворота ставили, и ничего.
У него будет новая стратегия и тактика. Современная. Молодежная.
Какая именно стратегия - я точно еще не знаю, но я в него верю!
Нужно дать ребятам шанс, ради общей победы!
Давайте дадим новому тренеру отыграть первые сто матчей на чемпионате Европы, а потом уже посмотрим.
Хуже - точно не будет.
Прошу поддержки от всех истинных поклонников нашей сборной репостом.
Хватит барыгам от ПариМатч позорить наш украинский футбол!
Андрей Серебрянский

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2805190.html



 показать весь комментарий
 
 
Так вот откуда ноги по продаже земли растут?Из "Нового Плана" Бахини?Ой,как невдобно получилося-потерпела бы чуток-Зеленский почти уже ее Закон для зернотрейдеров готов был принять.Вот тогда можно было и оппозицией себя обьявлять-на зелень, иваньками с москалями да поросяками ,(кто в доле и при деньгах на 200 000га.),совместно серить жидким и вонючим,да стрелки на ЗЕ переводить!Ай да Бахиня,ай да Троянская Кобыла!Спалилась-не дадут теперь не только "сладенького",но и "горьким хреном"обрубят холдингам и то,что уже дали в первом чтении!
 показать весь комментарий
 
Ти, "сєр", часом не з російської сраки вилізло? "Чуток"?
 показать весь комментарий
 
Ню ню, олигархи судя по всему прям заставили выступить президента в старой роли своего клоуна с плоскими шуточками, так боятся Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
 
***
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
 показать весь комментарий
 
Ну ну Зе начинаешь глотать горькое а скоро от горечи поперхнешься
 показать весь комментарий
 
 
Глупо. Очень глупо. Уверен, местные выборы существенно остудят запал Володи.
 показать весь комментарий
 
 
Клован с кумовьями сладенькое дает кушать только каломою...🤡
 показать весь комментарий
 
Вовчик!!! а ну назови мне на вскидку тех политиков кто боролся-воевал с Юлей и остался "живым" в политике Украины !?! ...ты я смотрю хочешь пополнить их ряды !!! Давай жги клоун !!!
 показать весь комментарий
 
 
Шмаркля, ти блоха проти Юльки і всі твої узеленські. Не буди лихо поки воно тихо.
 показать весь комментарий
 
 
Юля все перепрбывала и теперь она хочет крови вашей крови земляпродавци Чутья
у нее нет, но она умеет слушать. Так вот зяблики, как обьединились против пети так и с
вами поступим.Под новым прапором не Юли, вовы, пети. А под новым устройством громад и все что выше. Все податки собираем как можно ниже и отправляем их с выборными наверх а
они уже раскажет что хочет получить громада за свои деньги. А не сливать их в корыто свиньям.Примерно так строились Европа,США. Пора переходить в следующий класс-научиться читать програмы действий. В цивильных сранах не все знают програрму но все знают когда она нарушается и тогда правительства слетают согласно негласному договору.
Нам нужен новый суспильный договор. Или слуги нас продадут оптом.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх