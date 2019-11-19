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 В одной из квартир Запорожья нашли мертвой всю семью: супруги с телесными повреждениями, сын - повешенным, - Нацполиция

В одной из квартир Запорожья нашли тела супругов и их сына.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

В Днепровский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что ее сестра с субботы не выходит на связь.

По месту вызова прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в дом ее родственников. В квартире было обнаружено тело женщины 1961 г.р. Кроме этого, в квартире находилось тело мужчины 1959 г.р., а также их сына 1994 г.р.

На место происшествия немедленно прибыло руководство ГУНП Днепровского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и сотрудники прокуратуры.

"Предварительно установлено, что на телах супругов присутствуют телесные повреждения, а их сын обнаружен повешенным. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства ", - отметила заместитель начальника следственного управления ГУНП Виктория Козарь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160446
 
 
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сейчас соседи даже не здороваются и не знают кто живёт на соседнем этаже.
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это точно, все как в коконе живут, даже по селу идешь, ну ладно детей никто не учит здороваться, а взрослые то в селе всегда здоровались, знаком ты или нет...жах...
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а что с ними ЗДОРОВАТЬСЯ если они (соседи ) засранцы !!! то ели оттучил ВЫЛИВАТЬ помои на улицу , то дуются что я гоняю их курей со своего ПОЛИСАДНИКА , то пишу заяву на то что бойцовская собака (питбуль) голяет ночью по улице !!! это не соседи , ЭТО .....расты с маленькой букавы !!!
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Как вариант: сыночек убил папу и маму и повесился
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