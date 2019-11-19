 В одной из квартир Запорожья нашли мертвой всю семью: супруги с телесными повреждениями, сын - повешенным, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

В Днепровский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что ее сестра с субботы не выходит на связь.

По месту вызова прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в дом ее родственников. В квартире было обнаружено тело женщины 1961 г.р. Кроме этого, в квартире находилось тело мужчины 1959 г.р., а также их сына 1994 г.р.

На место происшествия немедленно прибыло руководство ГУНП Днепровского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и сотрудники прокуратуры.

"Предварительно установлено, что на телах супругов присутствуют телесные повреждения, а их сын обнаружен повешенным. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства ", - отметила заместитель начальника следственного управления ГУНП Виктория Козарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рецидивист, который выманил у пенсионера более 1,1 млн грн, арестован на 60 суток, - Нацполиция