 Россия начала масштабные военные учения в Черном море

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В российском ведомстве сообщили, что в ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб.
Отмечается, что к учениям привлечены фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда.
"Экипажам кораблей предстоит провести учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в маневрах задействуют истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.
Хрен вам, кацапы!.. заплатите Украине 22 млрд баксов и спите спокойно!
дадут 5 коломоскому и он вас сдаст с потрохами(дубинским и всем 95 кварталом)
Зеленский, слышите меня, гадёныши бестолковые, коррумпированное всё государство. А если это будут робомобили государственная сеть перевозчик пассажиров, завтра, или корпоративные роботакси вместо личного транспорта... кого вы штрафовать будете? Зеленский, вынимайте свои мозги из унитаза потому что в Борисполе Мессия живёт!!!
Рашка вернула катера «Бердянс»,«Никополь»,«Яны Капу»..украинской стороне.Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники,сняты все навигационные приборы,двигатели,агрегаты ...все,что можно было снять,петли с дверей,и кастрюли кока,даже гальюнами не побрезговали.Подрезаны несущие арматуры каркаса,и ремонту катера...не подлежат.Рашка в своём репертуарчике.»
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Ukr_Che
@Ukr_Che
Московиті вернули катера «Бердянс»,«Никополь»,«Яны Капу»..Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники,сняты все навигационные приборы,двигатели,агрегаты, .все,что можно было снять,петли с дверей, Подрезаны несущие арматуры каркаса,и ремонту катера не подлежа