 Россияне вообще не смогут покупать украинскую землю, - уполномоченный президента Роман Лещенко

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли. - Ред.) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в законе четко будет прописано, что основателями имеющими право покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины, у которых нет двойного гражданства, которые проживают на территории Украины и исключительно они являются основателями этих юридических лиц.

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"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", - отметил Лещенко.

Уполномоченный президента Украины указал, что украинское общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому Владимир Зеленский четко заявил, что этот вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.