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Все про:карантин (182) Одесса (5727) школа (1934)

 Учеников одной из Одесских школ отправили на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Медики выявили в Одесской общеобразовательной школе №63 заражение большой группы детей вирусом коксаки, что относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным. Учащихся отправили на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое заявление обнародовала руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета.

Она призывает родителей и родственников школьников не отправлять на уроки своих детей при повышении температуры, недомогании, рвоте либо диарее и выявления высыпаний одновременно на слизистой рта, ладонях и ступнях.

"Заражение вирусом коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальным отличием - сыпью на ладонях детей. Причем болезнь относится к категории очень заразных: если заболевает один ребенок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал", - отметила она.

Руководитель департамента обратилась к родителям с предостережением: "Уже не просим, ​​а убедительно требуем: оберегайте от опасности своих и чужих детей. Не нужно скрывать, что у ребенка температура, кормя его лекарствами и при этом заставляя идти на уроки. Руководителям учреждений рекомендуется усилить контроль за состоянием воспитанников. Если 30% школьников или воспитанников детсада заболеет, закрывать класс либо группу на карантин".

Коксаки передается контактным путем, его считают болезнью грязных рук, также вирус передается воздушно-капельным путем, через зараженные продукты, не прошедшие термическую обработку, а также через воду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 250 школ на Львовщине закрыли на карантин из-за кори и гриппа

Источник: https://censor.net.ua/n3160439
 
 
 Топ комментарии
 
Одесских учеников обозвали грязнулями ? ))
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А ви зовсім тупий... Вірус Коксакі ендемічний саме в Туреччині, там всі діти один раз мають з ним клопіт. А це просто хтось з учнів після відпочинку завіз вірус в Україну. Ви ніколи не були в Туреччині і навіть не спілкувалися з людьми які там були.
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Сразу видно: в вашей школе мусульмане не учились. Бо они руки таки после зада моют.
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Туреччина має стосунок до цього? Надайте факти.
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А ви зовсім тупий... Вірус Коксакі ендемічний саме в Туреччині, там всі діти один раз мають з ним клопіт. А це просто хтось з учнів після відпочинку завіз вірус в Україну. Ви ніколи не були в Туреччині і навіть не спілкувалися з людьми які там були.
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Можливо там і є цей вірус, але він не тільки там. Тому тупий саме ви, а у мене родичі в Туреччині.
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В 1997 году имела место эпидемия вируса Коксаки в Малайзии, погибло 30 детей. В апреле 2002 года в связи с распространением вируса (штамм B) были закрыты все школы в Греции, тогда было инфицировано 46 человек, трое скончались. В 2007 году случилась вспышка инфекции вирусами Коксаки в Восточном Китае: погибли 22 ребенка, были заражены более 800 человек, 200 детей госпитализированы[3].
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"Можливо (sic!) там і є той вірус..." міг сказати лише повний неадекват. В Туреччині коксакі як у нас ветрянка.
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Неадекват це ви, бо не знаєте про існування різних штамів цього вірусу, а ярлик щодо Туреччини без вивчення цього питання вже причепили.
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Ваш співрозмовник правий.
В Турції цей вірус по колу пересувається...
Моя дитина в 2017 році там його спіймала та під час відпустки там же перехворала.
Коли обговорював на форумі tripadvisor, зрозумів, цей вірус в Турції - цілком типичне явище...
Поріг інфектування дуже високий.
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Дякую. Ми випадково захворіли в 16ому після контактів з дівчинкою знайомих після їх відпустки. Дуже неприємно.... Але в 17ому вже були в Анталії з імунітетом!
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Імунітет проти різних штамів вірусу коксакі Учнів однієї з одеських шкіл відправили на карантин через спалах вірусу Коксакі - Цензор.НЕТ 3874
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Можливо, але його можна спіймати не лише у Туреччині.
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Опять порохоботствуешь, в смысле брешишь. Нет у тебя родственников в Турции, ну или такие же брехливые как ты. Учнів однієї з одеських шкіл відправили на карантин через спалах вірусу Коксакі - Цензор.НЕТ 7225.
"Вирус Коксаки наделал немало шуму летом 2017 года, когда эпидемия разразилась на курортах Турции. Не случайно вирус иногда называют "турецким гриппом". Заболевание не смертельное, но неприятное: с высокой температурой и сильным недомоганием."
"Турецкий грипп: что такое вирус Коксаки" https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/turetskij-gripp-chto-takoe-virus-koksaki/
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Родичі є і вони народилися в Туреччині. Це не турецький грип, бо він поширений у багатьох країнах. Яким саме штамом коксакі захворіли не встановлено. Тому ви брехун.
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Віруси Коксакі (Coxsackievirus) - кілька споріднених серотипів ентеровірусів, які добре розмножуються в шлунку і кишечнику людини, спричинюють різноманітні клінічні форми хвороб, які входять до групи ентеровірусних інфекцій.
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Вивчи що це таке і не давай посилання на порожню російську рекламу.
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Ваш собеседник - дебил из запоребрика.
"Эндемичный вирус" для Турции, ага, сейчас.
Этим вирусом где только и кто только не болеет, он близок к вирусу полиомиелита, и точно так же, как и полиомиелит, распространен повсеместно.
За гигиеной следить нужно в Одесской школе, кто-то руки после сортира не вымыл, за еду взялся в столовой или кафетерии, или мухи с помойки опять же.

P.S. Коксаки - это город в США, где в больнице этот вирус впервые определили.
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Я саме це хотів йому пояснити, але він вчепився саме у Туреччину, бо має до неї неприємні почуття, але хоче там відпочивати А ще вважає, що існує імунітет до різних штамів цього вірусу. Відомо, що до різного грипу не існує одного імунітету. Але йому це не пояснити.
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Коксаки даёт просто температуру и такие крайне неприятные волдыри на ладонях и ступнях и только у детей. После москалей была бы массовая диарея.
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Да-да, "просто" температуру.
"Вирусы Коксаки являются одной из основных причин возникновения асептического менингита."
(Википедия)
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Одесских учеников обозвали грязнулями ? ))
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мойте руки перед едой - соблюдайте гигиену и не ешьте немытыми зеленые фрукты и овощи
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Респіраторні інфекції поширюються при контакті людей, а не через брудні руки.
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Вы правы абсолютно.
Это во многом помогает.
"Чаще всего люди заражаются вирусами Коксаки через загрязнённые продукты, предметы быта, воду. Но инфекция передаётся и воздушно-капельным путём от вирусоносителя здоровому человеку - поэтому её вспышки бывают не только в бедных, но и во вполне благополучных странах мира."
(Википедия)
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мойте руки перед и зад. я в свое время закончил эту школу 63 в 1984г.
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Так-так... значит: сначала руки, потом перед, потом- зад. А вы ничего не перепутали, с последовательностью?
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Сразу видно: в вашей школе мусульмане не учились. Бо они руки таки после зада моют.
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Там просто не до конца ( Учнів однієї з одеських шкіл відправили на карантин через спалах вірусу Коксакі - Цензор.НЕТ 7106 ) расписано. Вот некоторые люди идут в туалет и таки моют руки после, это хорошо, но надо руки мыть и до, чтобы грязными не хватать себя за причиндалы.
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PS Кстати, мусульманам положено зад мыть только одной - левой рукой, потому что правой они отправляют еду в рот. Поэтому там если поздороваться левой рукой, сочтут за оскорбление.
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