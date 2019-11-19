 Учеников одной из Одесских школ отправили на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое заявление обнародовала руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета.
Она призывает родителей и родственников школьников не отправлять на уроки своих детей при повышении температуры, недомогании, рвоте либо диарее и выявления высыпаний одновременно на слизистой рта, ладонях и ступнях.
"Заражение вирусом коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальным отличием - сыпью на ладонях детей. Причем болезнь относится к категории очень заразных: если заболевает один ребенок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал", - отметила она.
Руководитель департамента обратилась к родителям с предостережением: "Уже не просим, а убедительно требуем: оберегайте от опасности своих и чужих детей. Не нужно скрывать, что у ребенка температура, кормя его лекарствами и при этом заставляя идти на уроки. Руководителям учреждений рекомендуется усилить контроль за состоянием воспитанников. Если 30% школьников или воспитанников детсада заболеет, закрывать класс либо группу на карантин".
Коксаки передается контактным путем, его считают болезнью грязных рук, также вирус передается воздушно-капельным путем, через зараженные продукты, не прошедшие термическую обработку, а также через воду.
В Турції цей вірус по колу пересувається...
Моя дитина в 2017 році там його спіймала та під час відпустки там же перехворала.
Коли обговорював на форумі tripadvisor, зрозумів, цей вірус в Турції - цілком типичне явище...
Поріг інфектування дуже високий.
"Вирус Коксаки наделал немало шуму летом 2017 года, когда эпидемия разразилась на курортах Турции. Не случайно вирус иногда называют "турецким гриппом". Заболевание не смертельное, но неприятное: с высокой температурой и сильным недомоганием."
"Турецкий грипп: что такое вирус Коксаки" https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/turetskij-gripp-chto-takoe-virus-koksaki/
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Вивчи що це таке і не давай посилання на порожню російську рекламу.
"Эндемичный вирус" для Турции, ага, сейчас.
Этим вирусом где только и кто только не болеет, он близок к вирусу полиомиелита, и точно так же, как и полиомиелит, распространен повсеместно.
За гигиеной следить нужно в Одесской школе, кто-то руки после сортира не вымыл, за еду взялся в столовой или кафетерии, или мухи с помойки опять же.
P.S. Коксаки - это город в США, где в больнице этот вирус впервые определили.
"Вирусы Коксаки являются одной из основных причин возникновения асептического менингита."
(Википедия)
Это во многом помогает.
"Чаще всего люди заражаются вирусами Коксаки через загрязнённые продукты, предметы быта, воду. Но инфекция передаётся и воздушно-капельным путём от вирусоносителя здоровому человеку - поэтому её вспышки бывают не только в бедных, но и во вполне благополучных странах мира."
(Википедия)