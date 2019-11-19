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 Политика Украины
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 "Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились, - Разумков

"Красные линии", за которые Украина как государство не перейдет во время встречи в "нормандском формате" остаются неизменными для президента и украинского парламента.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о "красных линиях", то я уверен: ни для президента, ни для украинского парламента они не менялись. И, когда мы говорим о территориальной целостности, то речь идет о территории всего государства — такой, как она была до 2014 года. Я понимаю, что вопрос возвращения временно оккупированных территорий Донбасса — частей Донецкой и Луганской областей и Крыма — это параллельные пути, которые предстоит пройти нашей стране. Но мне, например, трудно определить, что является более приоритетным, а что — менее", - отметил Разумков.

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Спикер подчеркнул, что пути возвращения этих территорий будут разными, но "пытаться создавать для этого условия надо равносильно".

Как сообщалось, в Администрации президента Франции анонсировали встречу лидеров Франции, Украины, Германии и России на 9 декабря в Париже.

Источник: https://censor.net.ua/n3160438
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Они и не могут измениться потому, что их нет!!! Какие у вас красные линии????
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ну как какие: меньше чем за 100 млрд.долларов в свой карман они не готовы "переступить красные линии"
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Не порушувати інструкцій західних "партнерів" та не гнівати владімірвладімірича.
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В самом лучшем случае мировые сми напишут, что зелупа не только трампуше, но и пуйлу сраку лижет... но это в лучшем
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красные линии всегда можно превратить в зеленые улицы
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Не валяй дурака, Разумков. Вопрос только один: чья армия встанет на гос. границе: ВСУ или "народная милиция". Если не ВСУ, то "особый статус" немедленно превращается в 111-ю статью, для тебя лично, и всех "слуг народа".
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Не переживай, все будет по УКРАИНСКИМ законам.
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за красные линии заступать не будем но белый флаг на всяк случай приготовили "Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились, - Разумков - Цензор.НЕТ 1551
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Если шо,вешать будем как предателей. Так и знайте.
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