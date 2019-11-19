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 Политика Украины
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Все про:Укрэксимбанк (32) Гриценко Александр (3)

 "Укрэксимбанк" ищет нового председателя правления после задержания Гриценко

Государственный экспортно-импортный банк объявил конкурс на пост председателя правления после задержания действующего главы Александра Гриценко.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

Согласно решению Наблюдательного совета от 15 ноября 2019 года, объявляется конкурсный отбор на должность председателя правления АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Объявляется прием документов от претендентов на участие в конкурсном отборе на должность председателя правления банка.

Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить начальный пакет документов компании по подбору персонала Odgers Berndtson (ООО "Телент Эдвайзорс") до 18:00 по киевскому времени 2 декабря 2019.

Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.

18 ноября Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор

Источник: https://censor.net.ua/n3160437
 
 
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Вангую це буде людина Бєні ... Рейдери торжествують !
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Ищут его, но не могут найти -
мальчика в трусиках лет пийсяти...
"Укрэксимбанк" ищет нового председателя правления после задержания Гриценко - Цензор.НЕТ 4425
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"Зашкваренный" прокурор Кулик не пришел на переаттестацию" Четверг, 24 октября 2019 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/24/7229966/
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Генеральна прокуратура звинувачує голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав "злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича" за виданим банком кредиту на покупку "Українського медіа холдингу".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/19/653861/
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тово гляди этак скоро конкурс на замещение вакантной должности гаранта объявят, бо дурнив нема
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