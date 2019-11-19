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 Общество
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Все про:дети (3754) ПДД (336) штраф (868)

 Штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла начнут с завтрашнего дня

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", текст закона обнародован на сайте издания.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях частями десятой и одиннадцатой, в которых устанавливается административная ответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.

Так, закон определяет, что нарушение правил перевозки детей приводит к наложению штрафа на водителя в размере 13 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При этом повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, - в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток ... запрещалось и раньше, но штрафы не были предусмотрены.

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В то же время на органы Национальной полиции возложена обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частях десятой и одиннадцатой статьи 121 КУоАП (изменения в части первой статьи 222).

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщал Укринформ, закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" (№1150) Верховная Рада приняла 29 октября. Президент подписал его 15 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3160434
 
 
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С завтрешнего дня желаюшим отвезти своих детей куда то на такси...привалит большое счастье....😀
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Если у вас 3 ребёнка - покупайте трёхместное кресло.
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Теперь, когда какая-то мамочка с ребёнком будет стоять на морозе - я не смогу их подвести. Дякуемо!
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чому? зможеш. постав автокрісло і підвозь. такі правила діють у всьому цивілізованому світі. я ось мабуть із завтрашнього дня дістану автокрісло з горища і поставлю в автівку
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То може нехай мамка ходить з кріслом? Ви часом не приймали участі в розробці цього закону?
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Бредовый закон. Часто подвожу на дачу или с дачи знакомых с детьми. Детских автокресел в авто нет. Что теперь детей в багажнике возить, или посылать их подальше, ну в смысле за 3 км на остановку, откуда стоя будут ехать в раздолбаной маршрутке.
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Теперь, чтобы остаться человеком, нужно нарушать закон.
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думаю, что там должна быть инфа о возрастном провозе в кресле.Хотя все законы от слуг лишены логики и смысла. У меня брат голосовал за ЗЕ, так ждал закон о евробляхах.Вчера проговорился, что эти слуги только говорить умеют и то не всегда по делу.
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Все верно и правильно. Цивилизованные нормы они такие. Сейчас ребенок стоит в ранге пассажиров ниже собаки, за ту надо с таксистом договариваться.
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теперь дети будут меньше кушать, да зэбилы?
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Семья с двумя детьми...мама...папа...и два ребенка...на одном такси уже никуда поехать не смогут...даже если папа в зубах принесет два детских кресла...😀
Или папа...или мама...вдвоем они уже в машину не сядут...
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на заднє сидіння автівки починаючи з с-классу (а це звичайна королла, яких в таксі купа) вміщується 2 автокрісла + 1 людина (хоча і не дуже зручно пасажирові). перевірено особисто
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Основная масса такси...это ланос...и ему подобные авто...так что увы и ах...два кресла...и все...взрослому человеку между ними не сесть
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Краще за звичайну каролу - звичайний лексус для звичайного українця.
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стесняюсь спросить - а маршрутки и автобусы когда оборудуют хотя бы ремнями безопасности - или им Закон не писан? - автоперевозчики давно корумпировали контролирующие органы?
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Выродки. Как штрафы так они сразу же вводят. Как что то для людей сделать облегчение жизни так десятилетиями не могут законы принять, В Украине власть существует только для того чтобы грабить население и вводить санкции с налогами. Интересно ка мусора будут видеть что детей возят без автокресла? Опять мусорва будут все машины подряд останавливать?
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То есть с завтрашнего дня едущие в маршрутках с детьми могут рассичтывать на ремень безопасности и кресло? Или люди передвигающиеся в общественном транспорте (а это большая часть страны) это не люти, так как с них нельзя бабла поиметь? Почему власть так заботится только об одной части населения, более состоятельной? Или это фальш?
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Темное время суток.Поломка, автобус не успевает, начуйте на холоде и в автобусе.Власть не притворяется она примеряется и прощупывает насколькко стадо позволяет над собой издеваться по дебильным правилам.Мародеры!!,
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Чергове обдиралово громадя...подонки.
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