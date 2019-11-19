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Все про:законопроект (2254) Донбасс (19956) Разумков Дмитрий (288)

 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что в разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции парламента.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"Я уверен, что это не должен быть закон монобольшинства или большинства. Это вопрос национальной безопасности, территориальной целостности. Я надеюсь, что к нему будут привлечены все политические силы, представленные сегодня в парламенте нашей страны", - сказал Разумков.

Спикер подчеркнул необходимость участия общественности в обсуждении такого законопроекта.

Политик отметил, что разработка документа начнется после встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

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Источник: https://censor.net.ua/n3160433
 
 
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а смысл ? Вызовут служек и скажут что,как и когда....Негодных уволят в назидание другим
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Кроме Зе -ко ,какой депутатам смысл хоть кому -либо кроме зе шайки, марать себя дерьмом капитуляции и братания с х#йлом. Часы тикают, конец Зе помутнения приближается быстрее, чем казалось самому самому активному оптимисту не воспринимавшего Зе бредятину с самого начала?
 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 7360 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 7360 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 7360
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Это точно. Тех кто этот "закон" будет "разрабатывать" потом на палю насадят
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одна фракция точно)) после сбора в подвале рады))
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Ніякого "особливого статусу" для колаборантів та посібників кацапо-рашистських окупантів. Лише - шибениця.
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https://www.youtube.com/watch…Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 4003About this websiteYOUTUBE.COMШок! Крадуть не соромлячись! Снегирьов - Хто в долі? Тука, Гарбуз, Золотое, Зеленский, КомарницкийДмитро Снєгирьов на каналі Politeka online: Крадуть не соромлячись - Хто в долі? Шок! Тука, Гарбуз, Золотое, Зеленский, Комарницкий #Politeka_Online Поділіть...
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Впихнут их в состав Украины, она будет их содержать и дотировать, а хозяйничать там будет раша.
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святой петя откажется, на то он и святой
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Та ні ботва зелена. Перекласти відповідальність вашого злочину, чим і буде цей закон, на інших не вийде.
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Я бы не стал разделять ответственность з зебилами.
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Я пропоную депутатам з заходу України які ще не продались Зе-слузі кремля зразу паралельно розробляти законопроект про особливий статус Західної України - ми нічим не гірші від ДАУНбасу але під опіку ***** не віддамось НІКОЛИ!!!
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