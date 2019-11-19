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 Мэру Дрогобыча Тарасу Кучме сообщено о подозрении из-за избиения человека, - прокуратура

Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении из-за избиения человека мэру Дрогобыча Тарасу Кучме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Сегодня мэру на Львовщине Ирина Диденко (прокурор. - Ред.) сообщила о подозрении за избиение человека. Речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 в помещении сессионного зала Дрогобычского городского совета во время совещания", - говорится в сообщении.

В тот день между городским главой и одним из присутствующих активных граждан возникла перепалка, во время которой мэр нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, причинив незначительные травмы.

Действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 УК Украины - легкие телесные повреждения.

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Мэру Дрогобыча Тарасу Кучме сообщено о подозрении из-за избиения человека, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160432
 
 
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та не мог он просто так избить чоловика, це була просто дружеская беседа
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между городским главой и одним из присутствующих активных граждан Источник: https://censor.net.ua/n3160432 Судя по всему, мэр решил перевести активного,- в пассив. Ваааще-то, это дело более интимное, чем сессионный зал, да ещё и во время совещания. В следующий раз учтет. И будет действовать как знаменитый однофамилец- чужими руками.
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