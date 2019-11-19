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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3671) Париж (339) Песков (981) Путин (25168) нормандская четверка (774)

 Песков о возможной личной встрече Зеленского и Путина в Париже: Программа визита на стадии проработки

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где 9 декабря пройдет саммит нормандской четверки, пока прорабатывается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на российские СМИ.

Отвечая на вопрос, может ли у Путина в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что программа визита президента РФ в Париж пока прорабатывается.

"Программа поездки только на стадии проработки", - уточнил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка Кремля к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря находится в завершающей стадии, - Песков

Напомним, 15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

В тот же день спикер Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что закон о Донбассе будет разрабатываться по результатам нормандской встречи.

18 ноября глава МИД Вадим Пристайко заявил, что надеется на прорыв от встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3160431
 
 
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так вот для чего зелох депиляцию делал
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це будет очень глубокая проработка, такая же, як у зели глои=тка
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Что-то ты разболтался на бутылке - сожми булки. Скажи Чечня круто!
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ежик, я знал, шо ты прирожденный аналитег и любишь калибровку калибра Пєсков про можливу особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: Програма візиту на стадії опрацювання - Цензор.НЕТ 139
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ежик, не отлынивай, для тебя такая работа должна быть сплошным удовольствием Пєсков про можливу особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: Програма візиту на стадії опрацювання - Цензор.НЕТ 5767
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торжественная встреча для подписания акта о капитуляции украины, под громкие аплодисменты германии и франции)) европейский продажный бизнес уже заждался))
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Хочу вам напомнить, что подписание акта о капитуляции Украины перед ****** уже состоялось. Причем дважды. Сделал это П.Порошенко в Минске. Этими актами было предусмотрено и выполнено следующее а) прекращение полетов на боевое применение нашей авиации б) отвод украинских тяжёлых вооружений в) принятие Закона об особом статусе ордло. Так что нетужтесь переложить вину за проигрыш войны на Зеленского, не получится.
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Ну, тогда запевай:

Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Зеля,
Руслан Хомчак в бой нас поведет!

(Хомчак - вдохновитель и ответственный за операцию в Иловайске, если Вы забыли)
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Трампа за две минуты разговора поблагодарил 11 раз Интересно а сколько раз он поблагодарить ***** ?
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