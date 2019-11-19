 Переговоры по транзиту между Украиной и РФ должны продолжиться в трехстороннем формате, - Витренко

"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате, и даже последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать прозрачно в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские условия, продолжения транзита ", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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+3
Це на якому нарєчії ти пишеш?
+2
Не свисти, запаребрік.
+2
Вам винторогим несказанно повезло...зебобки у власти...и потому транзит будет...зебобик прогнется под паРашу...
У нас же ситуация иная...у власти пришли малоросы...и им паРаша роднее и ближе...