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 Политика Украины
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 4 млрд грн заложены в Госбюджете на четвертый квартал 2020 года для поддержки аграриев в покупке земли: раньше 1 октября рынок не заработает, - уполномоченный президента Роман Лещенко

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко опровергает критику о недостаточной предусмотренной в бюджете-2020 поддержке для аграриев, в частности, малых и средних фермеров, на покупку с/х земли после снятия моратория.

"Когда наши оппоненты говорят, что 4 млрд грн – это мало, их не хватит, то мы отвечаем, что 4 млрд грн у нас заложены на четвертый квартал 2020 года. Мы раньше 1 октября 2020 года не запустим оборот с/х земель", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Лещенко подчеркнул, что этих средств, если они понадобятся аграриям, на трехмесячный период в конце следующего года хватит.

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"Люди путают, они считают, что эта сумма рассчитана на целый год", - отметил он.

Представитель президента также указал, что бюджетная программа предусматривает субсидирование кредитной ставки для аграриев.

"3-5% годовых будет эффективная ставка кредитования. Мы будем обеспечивать эту ставку от учетной ставки Нацбанка, которая имеет положительную тенденцию к уменьшению", - пояснил он.

Как сообщалось, в бюджете Украины на 2020 год заложено 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей и 240 млн грн на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов. В министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют, что Фонд частичного гарантирования кредитов для малых фермеров на покупку земли запустится в Украине до открытия рынка земли 1 октября 2020 года. 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3160428
 
 
 Топ комментарии
 
чекайте хвилинку, зараз налетять свідки Петрові з криками ""Zrada!!!11"
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Вже видалили цей пост, як брехливий.
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из методички порохобота:
если придраться не к чему, или если не владеешь вопросом и не в теме, то просто плюйся кафном
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чекайте хвилинку, зараз налетять свідки Петрові з криками ""Zrada!!!11"
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воякам уставшим от войны и проголосовавшим за блазня...

4 млрд грн заложены в Госбюджете на четвертый квартал 2020 года для поддержки аграриев в покупке земли: раньше 1 октября рынок не заработает, - уполномоченный президента Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 263
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если что то пойдёт не так с земельной реформой до четвёртого квартала они не досидят...
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Упал намоченньій впевнений що до того часу залишиться на своїй табуретці?
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зелень - хрестьянам, воду -матросам, усе по справедливости
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ну это вряд ли удастся до 4-го квартала дотягуть, Голобородько уже "узи" ищет...
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...так терпилы все по европам - расеям разьехались, а пассионарий еще немного осталось, те смотреть на бардельеро это долго не станут...тем более, что пример-инструкцию как нужно с ***..ми поступать со всех экранов показали...
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из методички порохобота:
если придраться не к чему, или если не владеешь вопросом и не в теме, то просто плюйся кафном
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дивно якось ...резидент казав що тільки після "референдуму" ...а тут вже й гроші "кусюкам-*******" "закладено" з народної кишені ...тут два варіанти або "наш" "гарант" БРЕХЛО ...або цей двадцятисемирічний сопливий щенок-нелох нас всіх дурить ...
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про який референдум мова? Референдум про виділення грошей дрібним фермерям під %???
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104 млрд под ОВГЗ и 4 млрд банкирам из бюджета, а не аграриям. Это 4-5% от всего рынка Украинской земли. Куда и кому остальные 96% отойдут. А так как только 7-8% пайщиков желают продать то для чего вся эта афера. Добавить еще 4 млрд. в земельный банк и все бабушки будут довольны. Недовольны останутся саросята спикулянты титушки юристы и вся челядь она обслуге барыг и мародеров.
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Опять из бюджета дотации Косюкам и прочим кровососам выделяют да еще на покупку нашей же земли. За нши же деньги нашу же иземлю скупят олигофрены. Сколько ето будет обворовывание населения продолжаться?
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Тобто цей представник пропонує нам заткнутися аж до 1 жовтня,а вже потім будемо розбиратись,кому банк захоче дати кредит під держ. субсидії- фермеру,в якого під заставу-старий трактор й хата,чи агрокорпорації з мільярдним оборотом.
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