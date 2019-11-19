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 Политика Украины
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 Госбюджет-2020 не идеальный, он будет подвергаться некоторым изменениям, - Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что Государственный бюджет на 2020 год будет подвергаться некоторым изменениям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

Говоря о принятии Бюджета на 2020 год, спикер отметил, что нельзя говорить, что он "идеальный".

"Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил... Будет еще много дискуссий вокруг Бюджета. Я уверен, что и он будет подвергаться некоторым изменениям", - отметил Разумков.

В то же время, пояснил он, этот закон должен быть принят, чтобы входить в новый год с Бюджетом и сметой Верховной Рады, чтобы "государство могло работать".

На вопрос относительно упреков о том, что Бюджет якобы можно было бы сделать лучше, если бы соответствующий документ рассматривался в третьем чтении, председатель парламента отметил, что он не уверен, что если бы этот процесс был затянут, то это бы как-то существенно улучшило или изменило Бюджет.

"Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, у парламента", - сказал Разумков.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все понимают, что война в Украине - это глобальная проблема и ее последствия трудно переоценить, - Разумков на встрече со спикером Сейма Литвы

Источник: https://censor.net.ua/n3160426
 
 
 Топ комментарии
 
самки собаки сворачивают саму успешную реформу за 5 лет - децентрализацию - где нормальные меры везде видно ее результаты - а эти ,даже не знаю как называть ,шоб не забанили - ну вы поняли ................. - лишили города поступления денег - опять надо все решать через Киев - вот подонки
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tZE inform‏ @tZEinform

Госбюджет-2020 не идеальный, он будет подвергаться некоторым изменениям, - Разумков - Цензор.НЕТ 7016

Конечно хит сегодняшнего дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич,получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
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Чувак з підкоченими очима вчора бекав/мекав і ніякої конкретики.
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самки собаки сворачивают саму успешную реформу за 5 лет - децентрализацию - где нормальные меры везде видно ее результаты - а эти ,даже не знаю как называть ,шоб не забанили - ну вы поняли ................. - лишили города поступления денег - опять надо все решать через Киев - вот подонки
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я бы их отправил - на цапию ,на перевоспитание ,там им самое место
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tZE inform‏ @tZEinform

Госбюджет-2020 не идеальный, он будет подвергаться некоторым изменениям, - Разумков - Цензор.НЕТ 7016

Конечно хит сегодняшнего дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич,получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
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Шас эта шобла кпыей от Внешнено украления извораивается, как бы так ******* и чтоб наро дне поняю
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Да плевать на тот бюджет. Нужно на свой собственный смотреть.
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Эти особ, все юоби бошне предпочтаю Лазуный берег.
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Благодарочка от Зе и его команды своему самому активному лохторату.


Сніжок
@snizhok_snizhok
·
28 хв

На медичну сферу Дніпра з бюджету виділено лише 200 млн грн, цього вистачить лише на перший квартал...
Тривожні новини повідомляє місцеве радіо...
Кінець епохи бідності... ***.
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статьи расходов на раду и ап ,как святое,не урезать)) остальное можно))
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Хроника одного Президента ... 19.11.2019 г.

Рабочая группа МВФ провела детальный анализ украинского бюджета на 2010 принятого ВР Украины. У нас нет точного текста (пока нет), но основные наши выводы МВФ подтвердило. Доходы завышены процентов на 20, расходы не скорректированы.
Видимо понимая, что все это ему припомнят, Разумков уже рассказывает что "Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством", спихивая ответственность за Гончарука. В общем мы так понимаем - обладатель диплома "не державного зразка" будет крайним.
Информация о том что кто то уже знает о содержании бумаг Мааса аккуратно донесена германскому правительству. Посмотрим что они предпримут.

"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )
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