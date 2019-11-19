 Госбюджет-2020 не идеальный, он будет подвергаться некоторым изменениям, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".
Говоря о принятии Бюджета на 2020 год, спикер отметил, что нельзя говорить, что он "идеальный".
"Об этом также говорили народные депутаты, обращаясь к правительству, о том, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил... Будет еще много дискуссий вокруг Бюджета. Я уверен, что и он будет подвергаться некоторым изменениям", - отметил Разумков.
В то же время, пояснил он, этот закон должен быть принят, чтобы входить в новый год с Бюджетом и сметой Верховной Рады, чтобы "государство могло работать".
На вопрос относительно упреков о том, что Бюджет якобы можно было бы сделать лучше, если бы соответствующий документ рассматривался в третьем чтении, председатель парламента отметил, что он не уверен, что если бы этот процесс был затянут, то это бы как-то существенно улучшило или изменило Бюджет.
"Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством. И кардинально их изменить за такой короткий промежуток времени, я думаю, что возможности не было ни у них, ни, тем более, у парламента", - сказал Разумков.
Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Конечно хит сегодняшнего дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич,получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
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@snizhok_snizhok
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28 хв
На медичну сферу Дніпра з бюджету виділено лише 200 млн грн, цього вистачить лише на перший квартал...
Тривожні новини повідомляє місцеве радіо...
Кінець епохи бідності... ***.
Рабочая группа МВФ провела детальный анализ украинского бюджета на 2010 принятого ВР Украины. У нас нет точного текста (пока нет), но основные наши выводы МВФ подтвердило. Доходы завышены процентов на 20, расходы не скорректированы.
Видимо понимая, что все это ему припомнят, Разумков уже рассказывает что "Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством", спихивая ответственность за Гончарука. В общем мы так понимаем - обладатель диплома "не державного зразка" будет крайним.
Информация о том что кто то уже знает о содержании бумаг Мааса аккуратно донесена германскому правительству. Посмотрим что они предпримут.
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )