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 Комбриг 128-й ОГШБ Коростелев умер в госпитале после ранений на передовой

В харьковском военном госпитале умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, который 12 ноября подорвался на мине в зоне ООС. Коростелев умер сегодня ночью, 19 ноября, в результате резкого ухудшения состояния здоровья.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 19 ноября, около 4:00 утра в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. Сообщалось, что, кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.

В конце октября Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.

13 ноября Коростелева доставили в Военно-медицинского клинического центра Северного региона, который расположен в Харькове.

Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.

Источник: https://censor.net.ua/n3160425
 
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