 Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на публичных консультациях с общественностью, которые начались в Киеве, сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
"К концу 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждения. Сейчас области подают перечень учреждений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием очереди в дошкольные учреждения", - сказала Мандзий.
Она отметила, что сейчас ни в одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 5 лет дошкольным образованием. По словам Мандзий, шаги по решению этой проблемы должны быть разными в городах и в небольших городках или селах, поэтому министерство будет рассматривать разные формы предоставления дошкольного образования - частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания в дошкольных учреждениях, создание дошкольных учреждений на базе учебных учреждений, центров раннего развития и т.п.
Кроме этого, она подчеркнула, что одним из вопросов, которые МОН будет решать в следующем году, будет изменение статуса работников дошкольных учебных учреждений.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить финансирование, оплату труда педагогических работников, имеем соответствующее поручение правительству. Думаю, что эту ситуацию до конца 2020 года мы решим", - сказал Мандзий.
Давай считать, что мы оба, просто, пошутили.
Это, ведь тоже, только шутка.
Їдуть навіть ті, хто тут заробляв по 25-30 тис, на менші зарплати, з надією зачепитися.
Ви зробили їх разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Цю фразу я читаю при різних урядах на протязі останніх 10-15 років. І після зелених , яким недовго зосталося ,будуть писати.
дьяволашайтана?
В Минске из земли нефть сама не прёт. Поэтому ориентируемся на страны с работающим производством, про "Великий камень" слышали? Институт Конфуция недавно в новое здание переехал, на вокзале надписи уже на трёх языках (и российский в их число не входит).
Якщо раніше українці їздили на заробітки, зараз просто виїжджають цілими сім'ями назавжди.
Нема дітей- нема черг в дитсадки.
Так їх, Вовік!
у них все продумано.только маленький нюанс...думающие люди все равно будут обучать своих детей,у репититоров,дистанционно,возить в опорные школы.а вот бездумное большинство получит то что хотело...отсутствие школ и еще большее обыдлячивание потомства.