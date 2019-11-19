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Все про:детсад (187) очередь (195) Минобразования (1143)

 Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования

Министерство образования и науки хочет до 2024 года ликвидировать очередь в детские сады, в частности в течение 2020 года создать еще 100 учреждений дошкольного образования по всей Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на публичных консультациях с общественностью, которые начались в Киеве, сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

"К концу 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждения. Сейчас области подают перечень учреждений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием очереди в дошкольные учреждения", - сказала Мандзий.

Она отметила, что сейчас ни в одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 5 лет дошкольным образованием. По словам Мандзий, шаги по решению этой проблемы должны быть разными в городах и в небольших городках или селах, поэтому министерство будет рассматривать разные формы предоставления дошкольного образования - частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания в дошкольных учреждениях, создание дошкольных учреждений на базе учебных учреждений, центров раннего развития и т.п.

Кроме этого, она подчеркнула, что одним из вопросов, которые МОН будет решать в следующем году, будет изменение статуса работников дошкольных учебных учреждений.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить финансирование, оплату труда педагогических работников, имеем соответствующее поручение правительству. Думаю, что эту ситуацию до конца 2020 года мы решим", - сказал Мандзий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160424
 
 
 Топ комментарии
 
то же как и до выборов - мы ФОПЫ трогать не будем - учетелям 4000 долларов и так далее и тому подобное - одни лозунги - дела обратные
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Очереди в детские сады можно ликвидировать снижением рождаемости, как вариант. Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4246
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А почему- пошутили??? Нечто подобное и происходит. Так что- в каждой шутке- только доля самой шутки.
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то же как и до выборов - мы ФОПЫ трогать не будем - учетелям 4000 долларов и так далее и тому подобное - одни лозунги - дела обратные
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а кто это ценит - хотя если раздражаю - значит цель достигнута))))))) (и это чей будешь?))))
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Очереди в детские сады можно ликвидировать снижением рождаемости, как вариант. Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4246
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Проблему с пенсионерами можно решить похожим образом.
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Согласен. Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1055
Давай считать, что мы оба, просто, пошутили.
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А почему- пошутили??? Нечто подобное и происходит. Так что- в каждой шутке- только доля самой шутки.
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Иногда мне кажется что черпают свои идеи из ЦН. Чергу в дитячі садочки планують ліквідувати до 2024 року, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2422
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"Пенсионерам нужно разрешить заплывать за буйки, переходить на красный свет и брать в руки оголенные провода под напряжением". (с)
Это, ведь тоже, только шутка.
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Тогда я тоже "пошучу": ещё им можно не закрывать окна решетками. В Мариуполе, самый популярный суицид, у пенсионеров- прыжок с высоты. Не знаю- почему, но, что есть- то есть.
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"Очередь в детские сады планируют ликвидировать" - звучит, как вакансии для снайперов и сапёров.
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это кстати они и собираются сделать - если выезжает работоспособное население, то соответственно выезжает население фертильного возраста( в основном). Так что если к примеру если выедет 10 млн человек то рождаемость упадет до околонулевых значений.
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Не сумніваюся з огляду на те, як інтенсивно молодь тікає за кордон від Зє!більної влади.
Їдуть навіть ті, хто тут заробляв по 25-30 тис, на менші зарплати, з надією зачепитися.
Ви зробили їх разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Очередь в детские сады планируют ликвидировать до....

Цю фразу я читаю при різних урядах на протязі останніх 10-15 років. І після зелених , яким недовго зосталося ,будуть писати.
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Если от моего дома, в Мариуполе, проехать 5-6 минут, в сторону порта, то можно увидеть 8 детских садиков, из которых работают как садики- 3,5. Да-да, именно три с половиной. Я, как-то провел эту инспекцию, не поленился. В остальных располагаются пенсионный фонд, разные крюинговые агенства, торгаши различные, а в одном- мормоны. Самый ухоженный садик- именно у них.
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Если они поднимут экономику как в своей столице, пусть будут.
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А если мусульмане поднимут в Беларуси экономику, как в Эр-рияде, вы на своих женщин паранджи наденете и будете ездить в Мекку, чтоб камнями побивать дьявола шайтана?
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Если. Но сейчас экономика в Аравии - сырьевая. Закончится кровь джинов - пузырь за мгновение сдуется.

В Минске из земли нефть сама не прёт. Поэтому ориентируемся на страны с работающим производством, про "Великий камень" слышали? Институт Конфуция недавно в новое здание переехал, на вокзале надписи уже на трёх языках (и российский в их число не входит).
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Риторика та еще... "ликвидировать", помнится был уже строй где любили использовать такие термины.
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Мне высеры этих дэбилов с министерства образования напоминают лекцию Остапа Бендера о шахматах и НьюВасюки.
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Навіть не сумніваюся що у Зеленського це вдасться.
Якщо раніше українці їздили на заробітки, зараз просто виїжджають цілими сім'ями назавжди.
Нема дітей- нема черг в дитсадки.
Так їх, Вовік!
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Тобто ліквідувати... Так як наприкінці 90-х? Баби перестали народжувати через крізу.
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всі виїдуть , чи після кінця епохи бідності перестануть народжувати ?
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да конечно же очередей не будет, Евросоюз только за прошлый год дал более 700 млн видов на жительство наших граждан, а это явно не пенсионеры...
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ну так ,чтоб сократить количество избыточных учителей,надо сократить количество школьников путем уменьшения рождаемости.
у них все продумано.только маленький нюанс...думающие люди все равно будут обучать своих детей,у репититоров,дистанционно,возить в опорные школы.а вот бездумное большинство получит то что хотело...отсутствие школ и еще большее обыдлячивание потомства.
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Скоро населения не будет....откуда тогда очереди в детсады??? Уже вторая власть уничтожает свой народ и голодомора не надо!!!
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по ходу малят боле не станет, останутся одни пенсы Чергу в дитячі садочки планують ліквідувати до 2024 року, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1525
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За счет увеличения числа абортов? Это выход... Потом и детсады ликвидировать.
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