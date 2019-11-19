 Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на публичных консультациях с общественностью, которые начались в Киеве, сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

"К концу 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждения. Сейчас области подают перечень учреждений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием очереди в дошкольные учреждения", - сказала Мандзий.

Она отметила, что сейчас ни в одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 5 лет дошкольным образованием. По словам Мандзий, шаги по решению этой проблемы должны быть разными в городах и в небольших городках или селах, поэтому министерство будет рассматривать разные формы предоставления дошкольного образования - частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания в дошкольных учреждениях, создание дошкольных учреждений на базе учебных учреждений, центров раннего развития и т.п.

Кроме этого, она подчеркнула, что одним из вопросов, которые МОН будет решать в следующем году, будет изменение статуса работников дошкольных учебных учреждений.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить финансирование, оплату труда педагогических работников, имеем соответствующее поручение правительству. Думаю, что эту ситуацию до конца 2020 года мы решим", - сказал Мандзий.

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