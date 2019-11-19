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 В воинской части на Львовщине произошел пожар: один офицер погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован

В воинской части, дислоцирующихся в поселке Старычи Яворивского района Львовской области, произошел пожар, погиб офицер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВС Украины.

"Сегодня, 19 ноября 2019 года, около 5:00 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи, Яворивского района Львовской области, произошел пожар. Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - сказано в сообщении.

В воинской части на Львовщине произошел пожар: один офицер погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160423
 
 
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