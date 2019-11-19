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 Общество
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 Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что оккупанты хотят снести храм ПЦУ в оккупированной Евпатории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook.

"Долгое время в аннексированом Крыму грубо нарушается одно из основных прав человека - на свободу совести и религии. На днях российский суд в кассационной инстанции вновь отказался защитить это право от произвола государственных чиновников.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в г. Симферополе, из которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой "горячей точке" добавилась другая - храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается снести", - написал он.

Епифаний призвал украинское правительство наконец принять решение, которое, к сожалению, так и не было принято в течение предыдущих лет, для решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе.

"Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне. А российские власти вновь призываю - опомнитесь и прекратите преступление против законов человеческих и закона Господня! Вспомните досадную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии", - написал он.

Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160421
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте око за око - нах кацапов с Лавры !
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Гыг! Не пости всякий бред безграмотных тупиц.
1918 г. Захват Киева бандитами из армии Муравьева
1930 г. Раскулачивание и коллективизация
1933 г. Голодомор
1937 г. Массовые политические репрессии
1939 г. Первая депортация украинцев, Репрессии против украинской интеллигенции в Западной Украине
1944 г. - Вторая депортация
1951 г. - Третья депортация и так дальше.
События 2014 года всего лишь продолжение политики Орды уничтожения Украины как государства
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Давайте око за око - нах кацапов с Лавры !
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Брайтон Киевский‏ @Jp85vHQAULqhbyl 10 ч.10 часов назад

Такой масштабной спецоперации против нас не было последние 100 лет. Кацапы определили параметры, вычислили слабые звенья и начали травить наше быдло пропагандой. Травить как тараканов, как клопов. Новым средством, которое разрушает мозг и убивает память.. А для быдла это как кокс
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Если бы не было злиднив ,то никакая пропаганда не помогла бы . Там где нет благополучия,там и склоки.
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а шо,был бунт? Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2874это просто отключение мозгов при сытости.
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А обрання блаЗЄнських -- це "бунт"? Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1700
Та 99% з цих "бунтарЄй" дупи не відірве від канапи, коли, скажімо, блаЗЄнського гнатимуть до "ростова". Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1700
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Гыг! Не пости всякий бред безграмотных тупиц.
1918 г. Захват Киева бандитами из армии Муравьева
1930 г. Раскулачивание и коллективизация
1933 г. Голодомор
1937 г. Массовые политические репрессии
1939 г. Первая депортация украинцев, Репрессии против украинской интеллигенции в Западной Украине
1944 г. - Вторая депортация
1951 г. - Третья депортация и так дальше.
События 2014 года всего лишь продолжение политики Орды уничтожения Украины как государства
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для безграмотных тупиц....речь о масштабности.еще ни разу не было,,чтоб 73% сами себя сделали.вы первые.потому что предыдущие попытки имели гораздо меньший процент эффективности.
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Долго придется потом расие расплачиваться за свои грехи.
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Сатанисты, раскольники, сектанты, гундяевцы безпачпортные. Чему удивляться?
Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1936
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Храм это громко сказано. Это скорее деревянный домик.

Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний - Цензор.НЕТ 3871
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отче, не треба робити такі заяви, бо вони не матимуть жодних наслідків. Треба робити свою справу: всіма силами допомагати Війську.
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Вигнати все РПЦ МП за порєбрік! Скільки вже можна терпіти таке знущання?
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...Киевскую и Почаевскую освободить от самосвятов.. ...
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Атеизм строго говоря всего лишь апофатизм в предельной стадии "не упоминай всуе". Многие вещи, в том числе золотое правило "относись к другим так как они к тебе" разделяются и там и там. А вот православие РПЦ сейчас - настоящий сатанизм, в точности по рецепту. Конечно, прикрыт псевдохристианством, но ведь в том и суть сатанизма - лгать.
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