 Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook.
"Долгое время в аннексированом Крыму грубо нарушается одно из основных прав человека - на свободу совести и религии. На днях российский суд в кассационной инстанции вновь отказался защитить это право от произвола государственных чиновников.
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в г. Симферополе, из которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой "горячей точке" добавилась другая - храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается снести", - написал он.
Епифаний призвал украинское правительство наконец принять решение, которое, к сожалению, так и не было принято в течение предыдущих лет, для решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе.
"Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне. А российские власти вновь призываю - опомнитесь и прекратите преступление против законов человеческих и закона Господня! Вспомните досадную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии", - написал он.
Такой масштабной спецоперации против нас не было последние 100 лет. Кацапы определили параметры, вычислили слабые звенья и начали травить наше быдло пропагандой. Травить как тараканов, как клопов. Новым средством, которое разрушает мозг и убивает память.. А для быдла это как кокс
Та 99% з цих "бунтарЄй" дупи не відірве від канапи, коли, скажімо, блаЗЄнського гнатимуть до "ростова".
1918 г. Захват Киева бандитами из армии Муравьева
1930 г. Раскулачивание и коллективизация
1933 г. Голодомор
1937 г. Массовые политические репрессии
1939 г. Первая депортация украинцев, Репрессии против украинской интеллигенции в Западной Украине
1944 г. - Вторая депортация
1951 г. - Третья депортация и так дальше.
События 2014 года всего лишь продолжение политики Орды уничтожения Украины как государства