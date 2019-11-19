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 Политика Украины, Общество
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Все про:сокращение (261) школа (1934) учитель (312) Новосад (39)

 Новосад считает, что в Украине слишком много учителей: Это проблема, им придется переквалифицироваться

Министр образования Анна Новосад заявила, что в Украине больше учителей, чем требуется на такое количество учеников, которое есть на сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в эфире канала "1+1".

По словам Новосад, особенно это касается сельских школ, которые будут переводиться в опорные школы, а существующие в селах сейчас - закрываться. В связи с этим учителям придется переквалифицироваться.

"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем нужно для того контингента учащихся, который есть сейчас. Бесспорно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться", – сказала министр, которая ранее анонсировала закрытие школ для того, чтобы поднять учителям зарплаты.

В интервью "Радіо Свобода" в начале октября Новосад заявляла, что средняя стоимость подготовки одного ученика составляет 21 тыс. грн, а в малокоплектных эта сумма достигает 100 тыс. грн. Впрочем, период, за который эта сумма используется, министр не назвала.

"Это неэффективное использование средств. Поэтому нужно работать над сетью, ее оптимизировать и делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школ. Это могут быть опорные школы, чтобы они могли к ним добираться и иметь доступ к лучшим образовательных услуг, и высвобождать средства на повышение зарплаты и на обустройство лучшего образовательного пространства", – сказала Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Университет должен бороться за лучших преподователей, а самих вузов должно стать меньше, - Новосад

В социальной сети, в профессиональных группах учителя сразу же резко отреагировали на такое заявление министра.

"Много учителей? Посмотрите, кто работает в школе. Математики, физики, химики все почти пенсионного возраста или пенсионеры".

"Лучше же сказать, что педагогов много, чем поднять зарплату. Все логично: "чтобы избежать проблемы, следует удалить ее источник" ...Такими темпами мы скоро дойдем до того, что нам вообще не нужны будут ни педагоги, ни медики, и зачем лишние рты кормить?"

"Сегодня возможности учителя фиктивны. В действительности учитель - абсолютно бесправное и незащищенное существо. Вседозволенность со стороны учеников, неуважение со стороны родителей и непомерные требования со стороны начальства - не самые лучшие условия для того чтобы воодушевленно заниматься педагогической деятельностью".

"Пусть сама идет в школу, поработает за "большую" зарплату, а если что-то не устраивает, то пусть пройдет сертификацию, будет на 20% больше. Человек далекий от школы"...

"Не спешите с такими заявлениями, чтобы потом не оказалось, что учить некому. А такое время придет..."

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Учителя младших классов в этом году кроме аттестации пройдут еще и сертификацию, - Новосад

Вспомнили учителя и о том, что далеко не во всех селах есть возможность подвоза детей в опорные школы (и сейчас тоже) - дети ходят километры в школу и домой, в снег и мороз - и это 21-й век! Напомнили министру, что большинство учителей сейчас - пенсионного и предпенсионого возраста, и прежде чем выбрасывать их за борт, нужно подготовить молодых, которые довольно редко идут в школу, а лучшие - покидают не только школу, но и страну. Анонсировать большие зарплаты легко, но выплачивать их за счет сокращения количества учителей - более чем нерационально. Указали "самому молодому министру" без педагогического образования и на то, что во всем мире стремятся уменьшить количество детей в школе, чтобы дать возможность учителю поработать на уроке с каждым учеником. Упомянули и о том, что даже в позапрошлом веке стремились открыть школы в селах, а не закрывать их, прикрываясь красивым словом "оптимизация".

Непопулярные решения, которые выносятся людьми, далекими от проблемы, не только не спасут ситуацию, но усугубят ее, резюмировали комментирующие, количество которых все увеличивается.

29 октября, во вторник, несколько тысяч педагогов из разных областей Украины вышли к Верховной Раде, чтобы высказать слова протеста против поправок в закон о среднем образовании, который сейчас рассматривается в Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад

Как известно, поправки в закон предполагают отмену тех небольших преференций, которые имеют учителя, а именно: надбавки за проверку тетрадей, классное руководство, ученые звания и прочее. Но самое главное, что вызвало возмущение и активный протест, решение сделать рабочую неделю для педагогов 40-часовой.

Сейчас ставка педагога - почасовая нагрузка - составляет 18 часов в неделю. Довольно распространенная работа на полторы ставки (из-за небольших зарплат) превращает учителя в человека, которому сложно заниматься творчеством, креативом. 40-часовая нагрузка превратит учителя в робота.

Чувствуется, говорили протестующие, что люди, которые это предлагают, вообще не имеют представления о труде педагога, об эмоциональном, да и физическом напряжении, о том, что работа педагога заключается не только в часах, проведенных в стенах школы, а распространяется и на его свободное время дома, выходные и праздники. Это подготовка к урокам, проверка тетрадей и самостоятельных работ, участие во внешкольной работе - в дополнение к тем самым 18 часам "на ставку". Крайне возмутительным назвали предложение о переводе педагогических работников предпенсионного возраста на срочный договор. Получается, что за все годы отданые педагогическому труду, "поблагодарят" учителя только тем, что повесят над ним Дамоклов меч увольнения. И все это - на фоне заработных плат, которые далеки от средних по стране, да и те выплачиваются с задолженностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3160420
 
   
 Топ комментарии
 
В країні забагато зебілів, перекваліфікуйте краще їх.
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Час було б всім вчителям зрозуміти , що обіцяних їм Вофкою Сцикуном зарплат в 4000$ на всіх не вистачить. Так що доведеться їм перекваліфікуватися в управдоми 😕
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какие же они все - зебилы - выбрали себе подобных - ничтожеств - вот они и правят сейчас в Украине
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Первое, в школах мест нет для молодых, потому что пенсионеров не выгонишь. Второе, чтоб попасть в школу учителем , надо в гороно 1000$ занести ( было так в 2004-м в Ужгороде), а откуда у вчерашнего студента штукарь?
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Может сейчас разъехалось много после вышки теперь дефицит учителей. Хотя количество переходящих дорогу в пед.универ в Кропивницком, не уменьшился.
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Половина переходящих и не думала в школу идти работать, ещё треть передумает после педпрактики. Поинтересуйтесь первым образованием работников полиции, СБУ, налоговой, ОГА, Обленерго и др. структур.
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Все правильно.. Під ніж їх всіх паразитів.. Але спочатку міністерка має грамоті навчитися і довести це в прямому етері, написавши диктант Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися - Цензор.НЕТ 6372
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Конченые какие-то эти слуги. 40-часовая неделя, а как вы считать её будете? Будете вводить норму на проверку тетрадей, на занятие классным руководством или внеклассной работой? Нет таких норм, есть логика и понимание необходимости творческого подхода к труду педагога. На творчество нужно время. Это не за станком от звонка до звонка стоять. Но понимания и логики у слуг нет. Предлагаю сделать 40-часовую рабочую неделю для военных, во прикол будет, в частях никого уже со среды не останется)
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Що то новое- всегда говорили что учителей и врачей не хватает.
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Надо проводить декоммунизацию, причем полную, чтоб ничего не напоминало, что Украина была Советской.
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. Придётся переквалифицироваться в управдомы. Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися - Цензор.НЕТ 183
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Чтобы обеспечить зарплату учителям в 4000 у.е., нужно сократить их численность на 90%.
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не знаю як щодо вчителів, а те що в Україні багато ТУПИХ міністрів - це факт.

p.s. але хочеться щоб зебіли відсьорбнули по повній за свій вибір.
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Как по моему так в стране очень много министров
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"Новосад считает, что в Украине слишком много учителей: Это проблема, им придется переквалифицироваться" - мне эта Новосад внешне похожа на Мендель.
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В Киеве хотят избавиться от учителей
По планам одной конторы, штаб-квартира которой находится в США по адресу Нью-Йорк, Бруклин, Истерн Парквей, 770, наши дети должны быть дурными. У меня ещё была надежда, что Зеленский работает не на ту контору, а просто глупый. Теперь никаких сомнений нет.
Ещё в Украине слишком много врачей, "лишние" уезжают в Польшу, от "реформы".
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Шановні вчителя !! Зробимо їх ще раз !! Голосуй те за зеко манду!! Діджіталізація , 4000, *****!!! 😁😁😁
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tZE inform

@tZEinform

·11 мин
Для тех кто не в курсе Анна Новосад - министр образования и науки Украины. Принадлежность в ОПГ - "стая Сороса"




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tZE inform

@tZEinform

·11 мин
Две новости для зе-поклонников. 1. Зарплаты учителям в 4000 $ не будет. 2. Учителей тоже не будет. Новосад, особенно это касается сельских школ, которые будут переводиться в опорные школы, а существующие в селах сейчас - закрываться.
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Соросятина освобождает сельские территории от гойской биомассы.
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Это делается планомерно и не первый год - та же пошенковская "децентрализация" этап плана по уничтожению аборигенов-украинцев.
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А я считаю, что у нас очень много бюрократов. Например министерство образования можно целиком сократить вместе с министром. От них только вред и затраты. Они ведь ни чего не производят и ни кому не нужны.
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Странно учителей много, а образованности в стране нет, что явно демонстрирует этот министр.
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Вот именно, учиьелей много, а выходят из школы необразованные идиоты. Вопрос- зачем тогда все это?
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Ага вам видно учитель истории и логики явно не достался. Вопрос где они?
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У нас слишком много некомпетентных управленцев, к тому же преступников.
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У нас очень много людей. Надо оставить только лучших (то есть нас), остальным придётся переквалифицироваться. Кто исполнительный, может устроиться в собаки, кто работящий - в лошади. Прочим - в лесу, там очень много свободных мест и постоянно появляются новые вакансии благодаря нашим товарищам из Тамбова.
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Гитлер считал, что на этой территории процентов 20 нормальных людей, которых можно ассимилировать.
Остальных следует кастрировать, дабы не плодили подобных себе идиотов.
Совпадение?
Не думаю, он что то знал.
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Толерантность - дорога в силосную яму.
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Чувствую, что следующая Йолка будет гораздо более жесткой.
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Призываешь к насильственному свержению власти?
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А що будуть роби з школами де у класах 30-40 та більше дітей? як їх оптимізувати?
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Нужна настоящая реформа образования. 6 лет обучения, нахер 50% предметов, нахер домашние задания, обучение в летний период, зимой каникулы, в школу- в 10 летнем возрасте. Плюсы очевидны- у детей будет детство, у родителей будет свободное время, у учителей будет больше зарплата, колоссальная экономия средств на отоплении.
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И переквалификация будет заключаться в том, что зарплаты повышаться не будут, поэтому придется "лишним" учителям искать другую работу, чтобы не умереть с голоду, останутся самые стойкие, которых кормят мужья и родители. Этот вариант уже практикуется на предприятиях Коломойского, где людей поставили в такие условия работы, чтобы они ушли сами и их не надо было сокращать, что людям и приходится делать.
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Медведев - учителям: "Если не хватает денег, идите в бизнес"!
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ну правильный ход мысли .если учителя голосовали и агитировали за Щелю . то значит мозга нет . должны уйти в виду тупости своей . я потдерживаю
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Оптимизация страны, кто не приносит прибыли олигархату должен умереть.
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