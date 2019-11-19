 Трамп лично распорядился заморозить помощь Украине, - заместитель Помпео Хейл

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет ТАСС.

Стенограмма слушаний была обнародована в понедельник, 18 ноября, а само заседание состоялось в начале месяца. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты Когресса в рамках процедуры импичмента президента США.

По словам Хейла, Трамп дал распоряжение административно-бюджетному управлению Белого дома о заморозке помощи Украине.

Он уточнил, что 23 июля состоялась встреча на уровне заместителей глав всех ключевых американских ведомств, занимающихся внешней политикой. На этом заседании заместитель помощника президента по нацбезопасности Чарльз Капперман спросил у представителей каждого ведомства о позиции по вопросу приостановления помощи Украине.

"Я решительно выступил в поддержку возобновления помощи, и то же самое сделали представители всех других ведомств за исключением административно-бюджетного управления Белого дома", − рассказал замгоссекретаря.

"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни заморозить помощь", − подчеркнул Хейл.

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Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.