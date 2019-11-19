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 Политика Украины
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 Трамп лично распорядился заморозить помощь Украине, - заместитель Помпео Хейл

На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что решение о заморозке финансовой и военной помощи Украине исходило непосредственно от президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет ТАСС.

Стенограмма слушаний была обнародована в понедельник, 18 ноября, а само заседание состоялось в начале месяца. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты Когресса в рамках процедуры импичмента президента США.

По словам Хейла, Трамп дал распоряжение административно-бюджетному управлению Белого дома о заморозке помощи Украине.

Он уточнил, что 23 июля состоялась встреча на уровне заместителей глав всех ключевых американских ведомств, занимающихся внешней политикой. На этом заседании заместитель помощника президента по нацбезопасности Чарльз Капперман спросил у представителей каждого ведомства о позиции по вопросу приостановления помощи Украине.

"Я решительно выступил в поддержку возобновления помощи, и то же самое сделали представители всех других ведомств за исключением административно-бюджетного управления Белого дома", − рассказал замгоссекретаря.

"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни заморозить помощь", − подчеркнул Хейл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Пристайко не знали о задержке американской помощи, - Трамп

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3160419
 
 
 Топ комментарии
 
Как по мне это похлеще чем Уотергейт Никсона, конфликт интереов налицо. Посмотрим какая у амерканцев демократия, смогут или нет отправить рыжего в импичмент.
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Значит Зеленский не повелся на хотелки трампа, вот рыжык взбесился.
Но ипмичмент на горизонте остудил рыжую башку
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так длают только порохоботы. Я сужу по ниформции на этой ветке. Нет оснований не верить Помпео.
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Как по мне это похлеще чем Уотергейт Никсона, конфликт интереов налицо. Посмотрим какая у амерканцев демократия, смогут или нет отправить рыжего в импичмент.
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это мы скоро проверим. Как республиканцы будут голосовать по совести.
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да чего там проверять..в Украине система не работала и года..
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в Украине никогда небыло демокартии, и мы ее никому не навязываем как Штаты.
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ну так и не нам судить о системе американской..можешь навязать себе кучмизм на шею..
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...а мы и не судим, обсуждаем амриканцев. Какая у них демократия.
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обсуждаете..как у райкина..
==
Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, ...
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так длают только порохоботы. Я сужу по ниформции на этой ветке. Нет оснований не верить Помпео.
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Значит Зеленский не повелся на хотелки трампа, вот рыжык взбесился.
Но ипмичмент на горизонте остудил рыжую башку
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почитайте стенограммы телефонных разговоров Трампа и Зеленского. там президент Украины как бы стоит в сервильной позе "чего изволите". впрочем, он так везде делает. одно исключение (подтверждающее правило) - Украина.
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это потому, что мы не знаем в какой именно позе был Зеленский во время разговора на самом деле. ходил, сидел, грыз ногти, улыбался, как блаженный... но виртуально, фигурально выражаясь (судя по оборотам его речи), он именно так и стоял, как я написал. безо всяких "бы". не на вытяжку, по-военному, не расслабленно, как с другом, а по-лакейски, как перед хозяином. причем эту роль он себе сам выбрал. актер чертов...
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Порохобот, Зеленский не поддался даже после заморозки, а вот интересно в каклй позе стоял Порошенко, который за 6 часов прогнулся под Байдена, чем втянул Украину во внутриамериканские партийные разборки? Байден смачно рассказывал на весь мир
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Трамп на расистской пропаганде вновь въедет в Белый дом.
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и много обама демократ сделал для Украины.. Трамп особисто розпорядився заморозити допомогу Україні, - заступник Помпео Гейл - Цензор.НЕТ 8041все убеждал..что не надо сопротивляться..
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Дело не в самой помощи, а в явном шантаже.
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конечно..не рыпайся..а то путен нападет..такова политика демократов..которые теперь выступают против трампа
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придеться повторить. Дело не в самой помощи, а в явном шантаже.
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а ты все судишь по словам демократов..послушай республиканцев..
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дуже багато. саме Обама був тією рушійною силою, що об'єднала західний світ проти агресора. його зусиллями було введено комплексні санкції, його зусиллями було забезпечено стрімке падіння цін на нафту. Трамп же робить все для руйнування міжнародної коаліції, введення нових санкцій саботує..
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Агентство Moody's Analytics обнародовало собственный прогноз выборов президента США 2020 года. Согласно оценке аналитиков, действующий американский президент Дональд Трамп одержит победу. Причем две из трех представленных моделей отдают Трампу более уверенную победу в сравнении с итогами выборов-2016 года.
Прогнозы Moody's по американским выборам отличались высокой точностью в прошлом за исключением 2016 года. Тогда аналитики не смогли спрогнозировать высокую явку избирателей, которая сыграла в пользу Трампа.
Следует отметить, что все модели Moody's предсказывают победу Трампа, даже если к концу 2020 года экономика США упадет до многолетних минимумов, а фондовый рынок рухнет на 9 процентов. Другими словами, ожидается, что Трамп победит, несмотря на падение фондового рынка и ослабление экономики.
Moody's использует так называемую модель «бумажника», которая основана на трех переменных: цены на бензин, цены на жилье и изменения в реальных личных доходах. Избиратели склонны оценивать более высокие цены на бензин негативно, более высокие цены на жилье и рост доходов - позитивно. Moody's использует свои экономические модели, чтобы предсказать значения этих переменных за несколько месяцев до выборов.
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Украина ни на какую лошадь не стаыила, тем более чту хуже уже не может быть.
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вы считаете, что проигрыш Украины сегодня стратегически выгоден США? не Трампу лично, а именно США. или, что президент США может безнаказанно выступать против интересов своей страны? пусть лучше Трамп сам за все свои хотелки платит, вернее расплачивается. Аmerica - first.
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Украина не футбольная команда, не может проиграть.
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просто зникне з мапи, а населення переміститься до сибіру. звісно це не поразка в футбольному розумінні
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Трампуша якийсь Дід Мороз мокшанський!!
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Каким бы ни был Трамп... Но у него не было бы возможность ссылаться на коррупцию в Украине,для замораживания чего либо. Если бы той коррупции не было .Давайте честно - я тоже не хотел бы давать денег бомжам,которые потратят мои деньги не на благоустройство и быт,а чисто на удовольствие и бухло. А именно так при парашенке и было. Он же не передал страну Зеленскому очищенной. - Каждый день в инфе скандалы о коррупции даже сейчас. Получается он нихера не сделал за все пять лет. Одна ложь. Одни лжереформы и лапша.. С каких херов американцы будут кормить коррупцию ?
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Не видать симочкиным свиньям американских стингеров как своих фсбшных ушей.
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Для Путлера все как-то удачного складывается - непонятно какое чмо на президенстве в США, очкуны у руля в Европе и клоун в роли президента в Украине.
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Особенно хорошо складываются "выборы" в Белоруси.
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Какие выборы в Беларуси при отсутствии выбора!? Вы, на прошлых выборах, пошли с нами по одной дорожке.
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Рыжий хотел и рыбку с'есть и куратору угодить.
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Благодаря Трампу весь мир знает что Украина не рассия.
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Правильно
Это надо было сделать ещё при царевании парашенко
Нефиг бандюков кормить
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Они нам ничего не должны, сами просрали, нам же и разгребать это всё дерьмо.
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ПОМПЕО ГОВОРИТ ОДНО, ЗАМ ПОМПЕО ДРУГОЕ, И КТО ВРЕТ? ПРАВДУ ПОХОДУ НЕ УЗНАЕМ
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Зеленский не поддался Трампу даже после заморозки, а вот интересно в какой позе стоял Порошенко, который за 6 часов прогнулся под Байдена, чем втянул Украину во внутриамериканские партийные разборки? Байден смачно рассказывал на весь мир
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Вся мировая пресса пишет, что моника любит лизать зад трампу...
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