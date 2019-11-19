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 Экономика, За рубежом
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Все про:бюджет (4417) Евросоюз (12668)

 Европарламент и страны ЕС согласовали бюджет на 2020 год: поступления составят 168,7 млрд евро, расходы - 153,6 млрд евро

Европейский парламент и представители 28 стран членов Евросоюза достигли вечером в понедельник, 18 ноября, соглашения о бюджете ЕС на 2020 год.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Поступления в бюджет составят 168,7 млрд евро. Это на 1,5 процента больше по сравнению с бюджетом 2019 года. Согласованная сумма финансовых поступлений является компромиссом между требованием Европарламента (171 млрд евро) и пожеланими стран-плательщиков (166,8 млрд).

Общая сумма расходов будет составлять 153,6 миллиарда евро, что на 3,4 процента больше, чем годом ранее.

Увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий. В то же время на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий.

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Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы. "Он поможет создать рабочие места, встретить лицом к лицу климатические изменения и распространить инвестиции по всей Европе", - заявил он.

Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, по данным агентства dpa, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".

Между тем еще не исключен вариант "жесткого Брекзита", который, как утверждают эксперты, может привести к нехватке 16,5 миллиарда евро в бюджете ЕС. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3160417
 
 
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У нас теж бюджет прийняли, слава ЗЕ!
Европарламент и страны ЕС согласовали бюджет на 2020 год: поступления составят 168,7 млрд евро, расходы - 153,6 млрд евро - Цензор.НЕТ 8614
Але у нас є гроші на пенсії євреям та відбудову зруйнованих росіянами будівель та міст Донбасу.
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Слабаки ! В США біля 4-х трлн. бюджет (витрати).
А у нас ще крутіше (якщо в зімбабвійських доларах рахувати)!
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Ты путаешь теплое с мягким. 170 млрд - это только административный бюджет ЕС. Армию. образование. больницы каждая страна ЕС спонсирует отдельно. Бюджет одной только Италии 900 млрд евро. С Германией сложнее. так как она федеративная
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Невже не зрозуміло що це просто жарт ?
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Когда уже мыбудем в этом ЕС? Тратить уже научились.
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