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 Политика Украины, Экономика
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 Вопрос газа не будет обсуждаться на встрече в "нормандском формате", - Витренко

Вопрос газовых контрактов о транзите с Российской Федерацией не будут обсуждаться на встрече лидеров нормандского формата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"В отношении нормандского формата. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате относительно переговоров о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате, но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", - заявил Витренко.

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Как сообщалось, российский монополист "Газпром" направил в адрес НАК "Нафтогаз України" предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продолжения действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

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Кроме того, в официальном предложении за подписью председателя правления Газпрома Алексея Миллера среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании. Также Газпром ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности непосредственно закупать российский газ до 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3160416
 
 
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