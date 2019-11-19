 Мы работаем над национальной стратегией онлайн-безопасности детей, - Николай Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В ходе брифинга, который состоялся в Офисе Президента по случаю Европейского дня защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, Николай Кулеба сообщил, что в Украине каждый пятый ребенок пострадал от сексуального насилия. При этом дети не знают, куда обращаться за помощью, часто они молчат о преступлении, и насилие продолжается.

"В современном мире одной из опасностей является также сексуальное насилие онлайн. Недавно вместе с Международным союзом электросвязи мы провели исследование, в котором приняли участие более пяти тысяч детей и более пяти с половиной тысяч родителей. По его результатам 30% опрошенных детей соглашались встретиться с человеком, с которым они познакомились онлайн. 85% родителей отмечают, что не знают, куда обращаться в случае проблемы онлайн. Сейчас мы работаем над национальной стратегией онлайн-безопасности детей", – отметил уполномоченный по правам ребенка.

Кулеба подчеркнул важность откровенных разговоров с детьми, в частности о рисках общения в Интернете, и выстраивания доверительных отношений. Также он обратил внимание на проблему процедуры опроса жертв насилия. По его словам, из-за неправильного общения правоохранителей с жертвами и родителями, отсутствия специальной подготовки судей в работе с такими детьми пострадавшие повторно травмируются.

В свою очередь начальник ювенальной превенции Национальной полиции Лариса Зуб сообщила, что с начала 2019 года 324 ребенка стали жертвами сексуального насилия. Она подчеркнула важность создания в полиции отдельного подразделения по расследованию таких преступлений. При этом Лариса Зуб акцентировала внимание на сложностях фиксации такого типа правонарушений из-за нежелания взрослых всерьез воспринимать заявления детей.

"Часто взрослые говорят, что ребенок что-то придумывает, или просто отказываются воспринимать такую реальность. Ведь насильником может оказаться близкий родственник ребенка. Дефицит психологов очень усложняет процесс расследования", – сказала она.

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В то же время координатор программ по защите детей от насилия офиса Уполномоченного по правам ребенка Анастасия Дьякова отметила, что в ходе общения в Интернете ребенок чувствует себя в безопасности, и возникает так называемая иллюзия спальни. Из-за этого дети могут вести себя так, как не решились бы в реальной жизни.

"Поэтому дети могут отправлять интимные материалы незнакомцам. Затем начинается шантаж, есть случаи, когда такие действия завершались изнасилованием ребенка", – отметила Анастасия Дьякова.

Представительница Национального совета детей и молодежи Настя Голяк обратила внимание на распространение среди подростков такой проблемы, как секстинг.

"Все мои сверстники пользуются смартфонами. Иногда подростки даже могут строить отношения онлайн. У моей подруги была ситуация, когда ее друг, с которым она была знакома только онлайн, отправил ей свои интимные фото и попросил сделать то же самое. К счастью, она отказалась и рассказала родителям", – сообщила девушка.

Кроме того, разработчик украинского приложения родительского контроля Виктор Евпак отметил проблему цифровой зависимости у детей.

"Есть целая наука, которая называется "манипулятивный дизайн". Я заметил такую зависимость у своих детей уже в три года. Родители должны понимать риски для детей, говорить с ними об этом и устанавливать границы. Одним из таких помощников для родителей является приложение родительского контроля Kidslox", – подчеркнул он.