 Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом заявила сама Тимошенко в эфире программы "Свобода слова"

Она отметила: "Мы передали ему "Новый курс Украины" (программа "Батькивщины") и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "Новый курс "и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные.

На вопрос относительно конкретного перечня предприятий, Тимошенко ответила, что "предложение касалось в целом дать кадры туда, где нужно".

Лидер "Батькивщины" подтвердила слова журналиста Сергея Лещенко, что она предлагала человека в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. По ее словам, это было нужно для того "чтобы вынуть предприятие с коррупционной схемы".

"Но сегодня, после того как мы увидели куда движется эта так называемая стратегия, мы заявили, что переходим в оппозицию и не претендуем ни на какие кадровые назначения", - подчеркнула Тимошенко.

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