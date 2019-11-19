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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3671) Тимошенко (24376)

 Мы предлагали Зеленскому назначать на должности людей из нашей команды, - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на УП, об этом заявила сама Тимошенко в эфире программы "Свобода слова"

Она отметила: "Мы передали ему "Новый курс Украины" (программа "Батькивщины") и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "Новый курс "и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные.

На вопрос относительно конкретного перечня предприятий, Тимошенко ответила, что "предложение касалось в целом дать кадры туда, где нужно".

Лидер "Батькивщины" подтвердила слова журналиста Сергея Лещенко, что она предлагала человека в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. По ее словам, это было нужно для того "чтобы вынуть предприятие с коррупционной схемы".

 "Но сегодня, после того как мы увидели куда движется эта так называемая стратегия, мы заявили, что переходим в оппозицию и не претендуем ни на какие кадровые назначения", -  подчеркнула Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3160413
 
   
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Зачем ему менять шопопало которое он набрал на шопопало из БЮТ? Что это меняет?
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шопопало 21 июля выкинули.
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просто ты, после своего шопопало, не будешь потом орать, что Юлька у тебя опять всё украла
p.s. "Батькивщина", а не БЮТ
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Ленин хотел, чтобы "каждая кухарка
могла управлять государством".
Но даже ему, "кремлёвскому мечтателю"
никогда не мечталось,
чтобы это мог делать каждый клоун.
(C)
@Anakoyher
🤔
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"Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством."(с) Ленин. так зе-клоун ничем и не управляет, для этого есть богдан, портнов, ермак и пр. он просто эмблема - попугайчик на капоте лимузина.
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Уже нужен список всегласно, будем перетирать, иначе не пойдет.
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Все просто. Это заявление именно для спонсоров Юли. Надеясь на ' решалово' она им обещала взамен денег сейчас назначения на хлебные должности потом. Непрокатило с Зеленским! Сейчас она признает проигрыш и как бы говорит вложившим немалые бабки в ее кампанию - "Я сделала все что могла. Денег нет и не будет. Досвиданья".
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