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 Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен, - Витренко

Предложенный ПАО "Газпромом" (РФ) вариант отказа НАК "Нафтогаз Украины" от уже выигранных $3 млрд в Стокгольмском арбитраже в обмен на "скидку" при покупке газа экономически нецелесообразен.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление сделал н исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"Если посчитать, то эта "скидка" (в цене на газ - ИФ), о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже про новые иски", - сказал он.

"То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", - добавил Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по соглашению о транзите, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3160412
 
   
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...еще один притомный урядник, хоть и дорогой очень...уже 3 насчитал, 2 нефтегаз, 1 энергетик... Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен, - Витренко - Цензор.НЕТ 9657...
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...белочка отпустила сердешный?...не пей боярку, козлом реальным станешь...
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сколько же эта падаль еще убьет людей за свои газовые или нефтяные интересы? шо интересно, оно не одно такое--там пол страны такого, если не больше.
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Начались торги?
Отрицания оценки сделки уже нет.
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Если Украина откажется от признанного за Украиной Стокгольмским Арбитражем то это будут колоссальные репутационные потери. Россия хочет представит Украину как Failed State
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Фу! Опять газы.ДЖайте ж подышать народу чистым родным продуктом!
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