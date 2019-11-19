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Все про:ОБСЕ (3829) Донбасс (19943)

 Донецкие террористы не допускали наблюдателей ОБСЕ на свои блокпосты, - отчет миссии

Доступ наблюдателей СММ ОБСЕ оставался ограниченным на выходных, в частности на блокпостах российских вооруженных формирований вблизи оккупированных Заиченко и Новоазовска.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ отчете, передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"16 и 17 ноября на блокпосту севернее н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований раз отказали патрулям Миссии в проезде на юг к н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и на запад к н.п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), ссылаясь на "опасные условия" и на то, что "продолжаются работы по разминированию", - говорится в отчете .

Кроме того, 16 и 17 ноября на блокпосту севернее н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к югу от Донецка) члены российских вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на то, что "продолжаются учения", добавили в Миссии.

Также 17 ноября на блокпосту, расположенном на северо-восток от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), двое вооруженных боевиков "позволили патрулю Миссии проехать только после проведения осмотра багажников автомобилей СММ".

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Источник: https://censor.net.ua/n3160411
 
 
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В ордло будет рынок земли? Что там Богдан говорит? Или кто там сейчас премьер у нас.
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Трудно наверное сказать, где и в каких инстанциях эти отчеты миссии ОБСЕ после войны можно будет использовать. Имеют ли юридическую силу наблюдения наблюдателей ОБСЕ.
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Раша получит за этот демарш новые санкции, я надеюсь?
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пусть скажут спасибо что на подвал не попали
и вообще, чего они туда ходят? всё что надо писать в отчёте им передают по электронке из кремля
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...вот там и готовится плацдарм для броска за наземный коридор и днепровскую воду крыму...начало:-зима-весна 20 года...могу поспорить хоть на что... Донецкие террористы не допускали наблюдателей ОБСЕ на свои блокпосты, - отчет миссии - Цензор.НЕТ 3313...
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вы кто такие что бы вас пускали на дынырийские посты???? ну-ка в стойло европутинская наблюдательная миссия, приказ из кремля еще не пришел. Иш, вольничают. Супостаты незрячие.
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