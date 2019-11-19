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Все про:Кривой Рог (649) Нацполиция (10421) Юрий Корявченков (10)

 Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр

Начав уголовное производство за драку между Ляшко и Герусом, использовав информацию от журналистов, правоохранители должны таже начать уголовное производство по фактам давления нардепа Юрия Корявченкова на начальника полиции Кривого Рога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке юрист и правозащитник Анна Маляр.

Она отметила: "Прокуратура, взяв информацию из СМИ, открыла производство против Ляшко за избиение государственного деятеля Геруса (да - по закону Герус государственный деятель).

Поэтому, для Специализированная антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура Украины и Государственное бюро расследований в комментариях под этим постом размещаю многочисленные сообщения из СМИ о скандальной аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос "Юзика" со "Слуги народа" и еще несколько человек из голосами, похожими на голоса народных депутатов от "СН", решали вопрос с начальником полиции Кривого Рога.

В разговоре голоса похожи на голоса народных депутатов от "СН" несколько раз подчеркивают, что "их крышу держит" лично президент Украины и поэтому представители полиции должны держать прямую связь только с ними. Еще эти голоса говорят о том, как установить власть в городе и многое другое, что по признакам очень похоже на преступление.

В сложившейся ситуации, правоохранительные органы должны проверить информацию из СМИ. Не путем полиграфа в прямом эфире, а в процессуальном порядке. Ведь там есть голоса не только похожи на голоса нардепов, но и на тех, кто не пользуется депутатской неприкосновенностью и в отношении которых можно смело открывать производство.

И если окажется, что это правда, то, надеюсь, ВР даст разрешение на привлечение к ответственности.

p.s. еще немного скандалов в турборежиме и все, кто в Украине зарабатывает на юморе, обанкротятся ... потому что они на фоне депутатских скандалов несмешные".

На аудиозаписи мужчина представился нардепом Юрием Корявченков (актер "Юзик" с "Квартала 95", - ред.). 

Расшифровка беседы

Юрий Корявченков: Я, Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге, и мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич – Юра Кисель, он списочник. Я – по 33-му округу, это два района Центрально-Городской и Металлургический. Владимир Захарченко.

Владимир Захарченко: Когда у меня спрашивают, я говорю, мы однофамильцы… (шум, неразборчиво)

Юрий Корявченков: Мажоритарщик тоже по 31-му округу. Это северные районы Терновской и Покровский. Слава Медяник – это Днепропетровск. 26-й округ…

Вячеслав Медяник: Седьмой.

Юрий Корявченков: Я всё запоминаю. 27-й округ. Ну он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, Владимира (Владимир Огурченко – ред.) и вас (Сергей Лукашов). Он в комитете правоохранительных органов, Вова тоже и Владлен Неклюдов как основной известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки. Я продолжить хочу чуть-чуть. Мы все просто прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Юрий Григорьевич Вилкул и иже с ними. Последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который БПП, который к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему спускалось здесь всё с рук.

– Не только здесь. В области.

– Как быть с ними? Что… Какая политика экономического характера – это ему больше… Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то... да.

– Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.

Юрий Корявченков: И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. Пускай тебе предъяву кинет прокуратура, ГБР. Пускай они скажут, что ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим... Мы можем присутствовать...

– Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе Президента, у нас у всех тут. Если какие-то не дай бог... у всех руки будут отрубаны по шею, не дай Бог. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.

– А мне кто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.

– Ты не должен ничего бояться.

– Вот это, что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, ещё раз говорю, стоит Президент.

– Ещё там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.

Юрий Корявченков: ДБР та же история. ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры… с Трубой (Роман Труба – ред.) будет Владлен (Владлен Неклюдов), я здесь.

– Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить ЕРДР по ним и будет расследовать.

Юрий Корявченков: Щекотливые вопросы по поводу металлолома... мы с вами советуемся.

Напомним, запись обнародовал бывший нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков в своём телеграм-канале. Ранее господина Полякова исключили из партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3160410
 
 
 Топ комментарии
 
Ставлю 100$ что ничерта не откроют )))
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Жирний зеЮзьо зловив зірку... Нічого, і це дєрьомо прийде час в казимати відправити...
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Зєлєгнійна пухлина розповсюджується з неймовірною швидкістю по України, Виродки-рєшали, що за кожні прорахунки ганьбили з піною на губах попєрєдніков, чинять в РАЗИ більші злочини, швидко пристосувавшись під дах зєлєбєні!!! Вже й цей жиртрєст кварталівський качає свої права!!! І чим все це закінчиться, ця блискавична руйнація України???
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у тебя опечатка в последнем слове,вместо страной нужно читать-ГОЛОВОЙ
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и никакая падла из них в отставку не подаст.
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В разговоре голоса похожи на голоса народных депутатов от "СН" Источник: https://censor.net.ua/n3160410

Цирк. Дальше можете не продолжать.
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Убейся об стену, чучело лишнхромосомное Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 4854
Для остальных, нормальных людей: это юридически обтекаемые формулировки, чтобы не возникло желание хватать за язык говорящего.
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Жирний зеЮзьо зловив зірку... Нічого, і це дєрьомо прийде час в казимати відправити...
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Зєлєгнійна пухлина розповсюджується з неймовірною швидкістю по України, Виродки-рєшали, що за кожні прорахунки ганьбили з піною на губах попєрєдніков, чинять в РАЗИ більші злочини, швидко пристосувавшись під дах зєлєбєні!!! Вже й цей жиртрєст кварталівський качає свої права!!! І чим все це закінчиться, ця блискавична руйнація України???
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Иди в прокуроры.Покажи им всем где крабы с криветками зимуют.
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Если он пойдет в прокуроры - ты присядешь на пятнашку. Так шо не провоцируй Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 253
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...неее, не откроют...сейчас шпиена искать всеми конторами будут, кто слил...вот на него откроют, если найдут конечно..
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Исключенный из фракции «Слуга народа» народный депутат Антон Поляков рассказал, что руководство президентской партии продавало округа в Черниговской области на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году. «Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор «Укрбуда», САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко 1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика «Слуги народа» в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю», - сказал он.
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Между Ляшко который снял себя на видео и выложил в сеть и записью голосов которые якобы похожи, пропасть

Ну несравнимые по качеству улики.
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Хотя я за то чтобы расследовалось все

Только так будет правовое государство
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Расследовать нужно все.
И везде поставить точку.
Анна Маляр - хороший эксперт.
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Я тут погуглила этого «эксперта»
Куча статей у неё на Гордоне
То она против наказания СМИ за манипуляции, то нельзя отменять депутатскую неприкосновенность

Ну и наконец. Как эксперт в первую очередь она обязана требовать проверки подлинности записи. И совершенно без привязки к нападению Ляшко на Геруса
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Поверь, она эксперт в юриспруденции с безупречной репутацией.
В отличие от тебя Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 683
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Спасибо я уже нагуглила и сделала свои выводы
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Я не уверен, что цензор дал правдивую информацию.
Всегда нужно смотреть первоисточник.
А Анна Маляр, когда дает свои комментарии, знает больше того, что говорит.
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голоса,похожие на голоса...
жесть.
В суд пусть с голосами идут.
Может их там нах.. пошлют.
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..а может как твоего босса - в Гуантанамо посадят Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 9699
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Боже, какие идиоты... Дебилы, кого вы выбрали нам в Парламент?! Кивы, Юзики, Коли Оболонские, - это парад тупости и невежества. Даже рыги были умнее этой зелени
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Ты проспал последние полгода? Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 7441 Или из запоя не выходил? Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 2621
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Зебилы , сегодня вы кушаете французский сыр , а завтра Моника Зеленски продаст вас в русский мир ! Хахаха
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Они изначально были гнилые! Это русский мир криворожского разлива. Лагерно-казарменные "понятия". Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 6709
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Вы посмотрите на его рожу. Да этот хряк в тюрьме за роту будет жрать...
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Голод не тетка,такому если пожрать не дать, он вначале сокамерников сожрет, а потом и охрану😊
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Уявляєте, скільки у нас державних дєятєлєй за посадами, які по факту такими не є? Якщо у вас стоїть чашка без дна - вона чашка, але ви з неї п'єте? Ні. Ви її викидаєте. А у вас є державний діяч який і не діє і нічого не вміє, і ви йому зряплату платите. Парадокс. Нє, ну він може й без дна, і не розумний, але ж він хароший чєловєк, мілий собутильнік, друг дєтства, і с нім пріятно поговоріть о том, как вмєстє труси в банє снімалі, і однажди голиє в одной постєлі проснулісь. І к тому же і ви бєз дна, то єсть бєз криши. То єсть, страшно такого бєсполєзного чєловєка тєрять.
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Как лихо закручен сюжет..... Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 7845

"на которой человек с голосом, похожим на голос "Юзика" со "Слуги народа" ( ) и еще несколько человек из голосами ( Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 6959 ), похожими на голоса народных депутатов от "СН"

Но расследовать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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Криворогие дурики себе на 5-7 лет наговорили в лёгкую Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 773 "Крыша" у них ********** Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр - Цензор.НЕТ 4625
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