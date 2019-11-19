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 Политика Украины
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Все про:газохранилище (153) уголь (772) Транзит газа (102) Алексей Оржель (20)

 Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения зимы даже без российского транзита, - Оржель

Украина накопила значительные запасы газа в подземных хранилищах и угля на складах теплоэлектростанций, которые позволят пройти зиму даже в случае остановки российского транзита газа с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина этой зимой, даже без транзита, не замерзнет", - сказал чиновник.

По его словам, традиционно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы в ПХГ станут меньше. В то же время проведенные оператором ГТС стресс-тесты указывают, что даже в пиковые дни максимального потребления страна сможет удовлетворить потребности украинских потребителей в газе.

Читайте: Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

Оржель также сообщил, что правительство разрабатывает механизмы недопущения резкого повышения цен на газ зимой для потребителей страны.

Напоминаем, по состоянию на 16 ноября 2019 года Украина имеет 21 млрд 530,2 млн куб. м в своих ПХГ, что превышает показатель запасов 16 ноября 2018 года на 27,1%, 16 ноября 2017 года – на 29,3%, на 16 ноября 2016 года – на 52,5%.

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составляют 2 млн 242,7 тыс. тонн, что выше прошлогодних запасов на 33,6%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к прекращению транзита газа из России, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3160409
 
   
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Светлана Самборска

3 год ·

21 ноября 2013 года начался Майдан, который назвали Революцией Достоинства. Прошло 6 лет, и как будто ничего не было. Тот же Портнов рулит судами, превращая правосудие в пародию. Янукович на троне, правда, не такой, раза в 3 поменьше. Но с тем же самоощущением самодержца. Такая же камарилья следователей, расследователей, прокуроров, готовая состряпать что угодно на кого угодно. Те же менты с теми же зашкварами. Так же депутаты голосуют по взмаху дирижера. А вот нынешний разворот в сторону России уже другой - подлее, хуже, опаснее. Нынешний разворот имеет целью уничтожить Украину.
21 ноября 2019 вече на Майдане. Вспомнить о достоинстве. Не допустить капитуляцию.
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Уж кто кто а на януковича больше порошенко был похож чем зеленский.
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основи української економіки - Боже, поможи. То зима тепла, а то й людей все меншає і скарг в тому числі.
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щас Песков скажет что Украина замерзнет без транзита., и пол форума закукарекает
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вы уже 25- й на моей памяти, объявитель достижений доблестных тепловиков и энергетиков. ПАБЕДА, ПЕРЕСТАНЬТЕ КАЛЕЧИТЬ МАШИНЫ ВАШИМИ ТЕПЛОСЕТЯМИ Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения зимы даже без российского транзита, - Оржель - Цензор.НЕТ 2391
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Газ есть и хорошо. Нахрен эти переговоры с оккупантом. Закупим сжиженый у Штатов через польский спг терминал.
Свобода важнее. Деньги найдутся
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а откуда они возьмутся-то? Ну допустим возьмутся. Проблема в том, что США не смогут столько поставить газа Польше через СПГ терминалы
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