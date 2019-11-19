 Украина имеет достаточные запасы газа и угля для прохождения зимы даже без российского транзита, - Оржель

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина этой зимой, даже без транзита, не замерзнет", - сказал чиновник.

По его словам, традиционно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы в ПХГ станут меньше. В то же время проведенные оператором ГТС стресс-тесты указывают, что даже в пиковые дни максимального потребления страна сможет удовлетворить потребности украинских потребителей в газе.

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Оржель также сообщил, что правительство разрабатывает механизмы недопущения резкого повышения цен на газ зимой для потребителей страны.

Напоминаем, по состоянию на 16 ноября 2019 года Украина имеет 21 млрд 530,2 млн куб. м в своих ПХГ, что превышает показатель запасов 16 ноября 2018 года на 27,1%, 16 ноября 2017 года – на 29,3%, на 16 ноября 2016 года – на 52,5%.

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины составляют 2 млн 242,7 тыс. тонн, что выше прошлогодних запасов на 33,6%.

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