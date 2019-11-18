 Полученное от "Газпрома" предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго Оржель. ВИДЕО

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - сказал Оржель.
В то же время министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.
Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год
Духовная миссия кацапни: сидеть на бутылке и жрать с лопаты ягель!
Не от текста, и не от Сольвьёва.
А то, что увидел среди смеющихся зрителей Макаревича и Немцова.
Их винить нельзя. Понятно, год был - 2008. И они, наверняка, не вникали в разгорающийся газовый конфликт.
А Украине уже тогда было не до смеха...
Ростки шантажа переросли в кровавую войну.
Нелох поедет...ему там по ушам проедут...и все сразу станет приемлимым...
Тем более что у зебобиков линия партии превышает их личное мнение...
И потому уже завтра этот министр может начать с легкостью утверждать обратное...после того как ему по попке надают...😀
Просто сообщили, что оппонент выставил не приемлемые условия. Читайте текст внимательно
За море крови.
А за Украиной и другие страны подадут заявы против убийцы
Як повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook, цей населений пункт вважався тихим місцем, раніше там не велися бої. Сизе розташоване в Луганській області поблизу кордону з Росією.
"Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн важко поранений, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують, це не випадковий вибух, поранення бойове. Зараз за життя десантника борються лікарі", - написав Бутусов.
"Очевидно, атака здійснена з території РФ, у районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення у Станиці Луганській. Невизнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності", - додав він.
При цьому в штабі ООС в зведенні за 18:00 повідомлень про удар в Сизому не було. Зазначалося лише, що терористи обстріляли ЗСУ біля Луганського, Кримського, Новотошківського і Травневого.
А то що гравець хріном на роялі і т.д не твій хєрой - вірю, але що це міняє? Завдячуючи їм ти виклав 8.11.2019 23:57
А як їм дякувати я не казав. І варіянт "квітки на Ростов" як подяка мене влаштовує. Хоча квітками вони не скористаються, на жаль.Подяка повинна бути більш мотивуюча.
Блазень скаже - і все буде "приемлемо".
Вже з Йулькой проходили у 2008-му. Досі видихуємо.
А теперь о физике и химии: по трубам транспортируется сжиженый газ, находящийся под давлением до 12 атмосфер. Во время сжижения обьем газа уменьшается в 600(!) раз. И точно так же увеличивается в обьеме при переходе с жидкого в газообразное состояние. Мало того в системе бытового газоснабжения не чистый газ, а газовоздушная смесь под давлением 0,005 атмосферы.
Теперь считаем какой был "подьем" на газе до 2013-го года и какой "клондайк" ныне (особенно при нынешних ценах для потребителей).
А вы, лохи и далее про "йульку фарофку" трындите. Она однозначно гофно редкой породы, но хватит гнать пургу.
Немного матчасти: по трубам транспортируется газообразный газ под давлением (в среднем) 120 атмосфер. Бытовое газоснабжение: никакой газовоздушной смеси там нет. Есть метан и отдушка. Давление в срежнем от 0,05 до 3 кг/см2
І підтвердження цьому твоя шедеврально побудована фраза. "... мозг вытеснил телевизор". Ну майже як "казнить нельзя помиловать". Чи мозок витіснив телевізор чи навпаки. В тебе явно навпаки.
Суть газової угоди Йульки - Аби перед Європою вивернутися загнала власну країну в дупу.
(Скільки сплачуєте особисто ви/я угода не визначає, а от скільки і за якою ціною Україна повинна спожити і за (не) спожите сплатити - ще й як визначає). Можливо війна була б і без цього контракту, але з ним ми зробили крок до війни - це точно.
А тепер про фізику і хімію. Дуже пізнавально як для профана. Однак якщо додати трохи мізків, та згадати що існують такі прибори як лічильники та коректори які "вміють" рахувати об'єми в залежності від тиску.
От щодо "не чистий" не заперечую.Тільки додам що "розводити" газ безкінечно неможливо. А на підприємствах, принаймні моєму, значення теплоти згоряння перевіряється регулярно. І воно (значення) відповідає ГОСТ 5542
Отже. якщо добутий/поставлений газ має теплоту згоряння по максимуму 8400 ккал/м3, а в горілку потрапляє 7600 ккал/м3 (по мінімуму) то "розвели" газ не більше ніж на 10.5%. От і калькуляй.
откажутся и от арбитража и примут любой кабальный договор
Сейчас бы и проблем не было никаких.
Нет трубы-нет проблем!☠️
"Припинення постачання газу Російською Федерацією може спричинити екстремальне зростання цін на ринку. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
За словами чиновника, зупинка транзиту може створити надзвичайний стан на ринку.
"Давайте казати, що означає зупинка транзиту. Це певний надзвичайний стан на ринку. Це екстремальне зростання цін. Ми можемо провести аналіз. А чий газ знаходиться у газосховищах Європи? Хто більше всього від цього виграє. Я хочу сказати, що, відповідно, "Газпром" буде виконувати свої зобов'язання за договорами постачання газу. Але виграє більше всього "Газпром" саме через те, що буде певна зупинка на ринку і це є зростання цін", - пояснив Олексій Оржель."(с)