 Минобороны получило партию броневиков "Новатор". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на компанию "Украинская бронетехника".
К разработке и последующим модернизациям СБА "Новатор" привлекались офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, – а также офицеры спецподразделения СБУ "Альфа", Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции КОРД.
"Новатор" сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием подвески, приспособленной к эксплуатации в сложных условиях бездорожья с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем. Автомобиль имеет снаряжённую массу 7,5 т, обладает грузоподъёмностью 1,35 т и способен без подготовки преодолевать водные преграды глубиной до 1,4 м и подъёмы до 60%, а также развивать скорость по шоссе в зависимости от типа двигателя от 140 до 170 км/ч, уверенно держась на дороге за счёт идеальной равномерной нагрузки на
переднюю и заднюю оси. Запас хода "Новатора" по пересеченной местности составляет 700 км, по автодорогам – 1000 км.\
"Мы стараемся не только наделить наши автомобили широким спектром технических возможностей, но и сделать их максимально удобными в эксплуатации с тем, чтобы конечные пользователи чувствовали себя комфортно и могли полностью сосредоточиться
на выполнении боевых задач", – отметил Александр Кузьма, директор ООО "Украинская бронетехника".
Одновременно с передачей заказа для представителей Министерства обороны была проведена демонстрация "Новатора" с боевым модулем "Ива", оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм. Специально для повышения проходимости для данной модификаци СБА разработана уникальная подвеска, способная менять клиренс до 80 мм для преодоления препятствий и езды по бездорожью. Также такая версия "Новатора" комплектуется полностью автоматической централизованной системой подкачки колёс. Модификация уже доступна к заказу.
"За короткое время наша компания прошла большой путь, став одним из ведущих украинских производителей военной техники и вооружений, – отметил Андрей Сенченко, Глава наблюдательного совета ООО "Украинская бронетехника". – Сегодня "Новатор"находит широкое применение в подразделениях Национальной гвардии и ВСУ, а также является лидером в своем классе не только в Украине, но и за рубежом. Мы благодарим Минобороны и других заказчиков за выбор нашей компании и готовы и далее вноситьсвой вклад в укрепление обороноспособности страны".
Ранее, в рамках выставки "Оружие и безопасность-2019", "Украинская бронетехника" представила "Новатор", оснащенный противотанковым комплексом "Амулет". Боевой модуль может быть также укомплектован пулеметом калибра 7,62 мм. По требованию заказчика автомобиль может быть оснащен пневматической подвеской.
гастрабайтер фантазирует после работы)))
это как корова и конь)))
где гражданскую версию хамви видели???
За пів року на Пороха нарили лише те, що він
Увага!
"Перевищив службові повноваження назаконно вплиаючи на відбір членів вищої ради правосуддя з метою захоплання влади"!
ЦЕ ЯК???
Як впливав, і як склад вищої ради правосуддя може бути інструментом захоплення влади?
Вища рада правосуддя розбирає сумнівні судові ухвали судів загальної юрисдикції і може відсторонити суддю від роботи, за прийняття неправосудних рішень.
Як вища рада правосуддя може допомогти захопити владу? Як на мене це "околоюрідічєская галіматья".
Виходить, все що плели про "баригу" виявилося єрейською хуцпою.
Така предява означає лиш те, шо Порох найчесніший президент в історії України.
Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, у тенедері вантажівки МАЗ перемогли автомобілі КрАЗ,
Нацгвардія, під час закупівлі автомобілів на 62,8 млн грн, за місяць відхилила дві пропозиції КрАЗ та JAC/FOTON і зупинилась на останній найдорожчий пропозиції МАЗ-4371N2, повідомляє Ukrainian Military Pages.
Мародьор більше не краде, так шо, дєньгі єсть, і люді можуть сєбє вибрати нє дєшовку какую то.
Ох і ........
а белым людям
твои родичи отрезают курдам головы на камеры и без брони
на ишаках справляются
это тебе повезло убежать в цивилизованную страну
тут кровной мести нет
то вы крылья распускаете
Карл! ..40 штук новых броневиков!!!. . не два, ни пять, а сорок новых броневиков..
это гуд!!!
40 броньованих автомобілів "Новатор" надійшли до ЗСУ