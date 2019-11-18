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 Минобороны получило партию броневиков "Новатор". ФОТОрепортаж

15 ноября началась процедура передачи Министерству обороны Украины партии специализированных бронированных автомобилей "Новатор". Эти современные бронемашины разработаны и произведены компанией "Украинская бронетехника" по заказу оборонного ведомства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на компанию "Украинская бронетехника".

К разработке и последующим модернизациям СБА "Новатор" привлекались офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, – а также офицеры спецподразделения СБУ "Альфа", Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции КОРД.

"Новатор" сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием подвески, приспособленной к эксплуатации в сложных условиях бездорожья с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем. Автомобиль имеет снаряжённую массу 7,5 т, обладает грузоподъёмностью 1,35 т и способен без подготовки преодолевать водные преграды глубиной до 1,4 м и подъёмы до 60%, а также развивать скорость по шоссе в зависимости от типа двигателя от 140 до 170 км/ч, уверенно держась на дороге за счёт идеальной равномерной нагрузки на
переднюю и заднюю оси. Запас хода "Новатора" по пересеченной местности составляет 700 км, по автодорогам – 1000 км.\

"Мы стараемся не только наделить наши автомобили широким спектром технических возможностей, но и сделать их максимально удобными в эксплуатации с тем, чтобы конечные пользователи чувствовали себя комфортно и могли полностью сосредоточиться
на выполнении боевых задач", – отметил Александр Кузьма, директор ООО "Украинская бронетехника".

Одновременно с передачей заказа для представителей Министерства обороны была проведена демонстрация "Новатора" с боевым модулем "Ива", оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм. Специально для повышения проходимости для данной модификаци СБА разработана уникальная подвеска, способная менять клиренс до 80 мм для преодоления препятствий и езды по бездорожью. Также такая версия "Новатора" комплектуется полностью автоматической централизованной системой подкачки колёс. Модификация уже доступна к заказу.

"За короткое время наша компания прошла большой путь, став одним из ведущих украинских производителей военной техники и вооружений, – отметил Андрей Сенченко, Глава наблюдательного совета ООО "Украинская бронетехника". – Сегодня "Новатор"находит широкое применение в подразделениях Национальной гвардии и ВСУ, а также является лидером в своем классе не только в Украине, но и за рубежом. Мы благодарим Минобороны и других заказчиков за выбор нашей компании и готовы и далее вноситьсвой вклад в укрепление обороноспособности страны".

Ранее, в рамках выставки "Оружие и безопасность-2019", "Украинская бронетехника" представила "Новатор", оснащенный противотанковым комплексом "Амулет". Боевой модуль может быть также укомплектован пулеметом калибра 7,62 мм. По требованию заказчика автомобиль может быть оснащен пневматической подвеской.

Минобороны получило партию броневиков Новатор 01
Минобороны получило партию броневиков Новатор 02
Минобороны получило партию броневиков Новатор 03

Источник: https://censor.net.ua/n3160406
 
   
 Топ комментарии
 
Чому, є ще одна.
За пів року на Пороха нарили лише те, що він
Увага!
"Перевищив службові повноваження назаконно вплиаючи на відбір членів вищої ради правосуддя з метою захоплання влади"!
ЦЕ ЯК???
Як впливав, і як склад вищої ради правосуддя може бути інструментом захоплення влади?
Вища рада правосуддя розбирає сумнівні судові ухвали судів загальної юрисдикції і може відсторонити суддю від роботи, за прийняття неправосудних рішень.
Як вища рада правосуддя може допомогти захопити владу? Як на мене це "околоюрідічєская галіматья".

Виходить, все що плели про "баригу" виявилося єрейською хуцпою.
Така предява означає лиш те, шо Порох найчесніший президент в історії України.
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странное дело, но в статье не написано, что переданная в ВСУ партия новых "Новаторов", в количестве 40 штук..
Карл! ..40 штук новых броневиков!!!. . не два, ни пять, а сорок новых броневиков..
это гуд!!!
40 броньованих автомобілів "Новатор" надійшли до ЗСУ
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Жалко что гражданского варианта нет(хотя бы ограниченной серии) , с таким клиренсом и ходовыми характеристиками мечта любого охотника-рыболова.
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Зачем охотнику-рыболову бронированная машина 7.5 тонны весом?
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🤦‍♂️ Гражданский вариант, тебя ничего не смущает?) ок, вспомни хамер.
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То, что называется "гражданским вариантом хаммера", на самом деле к военному хаммеру не имеет вообще никакого отношения. Даже рядом не стояли. Тут будет аналогичная фигня. Переделать бронированный корпус в обычный - легче и дешевле спроектировать машину с нуля. Наоборот, кстати, тоже.
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гражданский хамви))))
гастрабайтер фантазирует после работы)))
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Не неси чушь, 2я и 3я модель да. Но мы говорим про аналог а это h1, прочитал бы хоть немного прежде чем писать.
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хамви и хаммер
это как корова и конь)))
где гражданскую версию хамви видели???
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Hummet h1, гражданская версия humvee, что не так?
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Ну, не скажи, в такое время живем...броневичок не помешает, вон на Житомирщине недавно случай был смертельный, именно на охоте. Та и Майданы-революции у нас часто, вылез на броневичок и...сам знаешь.
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Ну так есть навалом БРДМ для охотников. И дешево. "Хазары" (переделки из БРДМ) вроде продавались населению.
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Ага, был я лет 10 назад в Хотине, так там на переделанной БРДМке людей по Днестру катали. Красиво плыла, желтая такая.
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ничег острашного ждать осталось не долго...скоро на OLX ..я вас уверяю ..старое ворье сначала разберет себе а потом будут распродавать на право и на лево как они запчасти к БТРам продавали на УкроборонПорн )
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не сси братан .... ***** не вечно и вместе с его кончиной кончита и ******** с ее долбайобами.... И хорошая новость в том что мы это будем лицезреть с попкорном.
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щас игор расскажет что к чему в этой зраде
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Чому, є ще одна.
За пів року на Пороха нарили лише те, що він
Увага!
"Перевищив службові повноваження назаконно вплиаючи на відбір членів вищої ради правосуддя з метою захоплання влади"!
ЦЕ ЯК???
Як впливав, і як склад вищої ради правосуддя може бути інструментом захоплення влади?
Вища рада правосуддя розбирає сумнівні судові ухвали судів загальної юрисдикції і може відсторонити суддю від роботи, за прийняття неправосудних рішень.
Як вища рада правосуддя може допомогти захопити владу? Як на мене це "околоюрідічєская галіматья".

Виходить, все що плели про "баригу" виявилося єрейською хуцпою.
Така предява означає лиш те, шо Порох найчесніший президент в історії України.
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Яка мілота. Якшо хто не в курсі гладковському вручили підозру якраз за закупівлю МАЗів Минобороны получило партию броневиков "Новатор" - Цензор.НЕТ 82

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, у тенедері вантажівки МАЗ перемогли автомобілі КрАЗ,

Нацгвардія, під час закупівлі автомобілів на 62,8 млн грн, за місяць відхилила дві пропозиції КрАЗ та JAC/FOTON і зупинилась на останній найдорожчий пропозиції МАЗ-4371N2, повідомляє Ukrainian Military Pages.
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Ну шо.
Мародьор більше не краде, так шо, дєньгі єсть, і люді можуть сєбє вибрати нє дєшовку какую то.
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Ну красіво же скажи) Викотить підозру злачінному свінарчеку за закупівлю МАЗів і самим купувати ті самі МАЗи.
Ох і ........
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Ну,там ситуація зрозуміла .Жеваго-в бєгах,КРАЗ-бакрут,перейде у Фонд держмайна,а там і ефективний власник з'явиться.
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А кому належить "Українська бронетихніка"?
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тебе оно надо???
твои родичи отрезают курдам головы на камеры и без брони
на ишаках справляются
это тебе повезло убежать в цивилизованную страну
тут кровной мести нет
то вы крылья распускаете
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А можно такие выпускать для населения? По украинскому бездорожью только на них и проедешь
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Можно. Но население, которое их сможет купить, на своих вертолётах летает.
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Вертолеты в лесу не садятся. А КАК ЖЕ ГРИБЫ украинцам собирать ?
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А тобі воно навіщо? В Скандинавії зовсім погано з дорогами?
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Зачем населению бронированная машина 7.5 тонн весом? Формально по ПДД это грузовик, сразу надо права категории C, в жилые кварталы заехать нельзя, по автострадам ездить нельзя. И вообще, для нужд украинского населения давно выпускается Cadillac Escalade.

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лаптям таким як ты даже смотреть на нее вредно.
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Владимир Александрович обещал с ноября этого года дороги, как в Европе...уже ноябрь, а ты про какое-то бездорожье...ты не веришь Владимиру Александровичу?... Міноборони отримало партію броньовиків "Новатор" - Цензор.НЕТ 4387
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Я поддерживаю украинского производителя.
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странное дело, но в статье не написано, что переданная в ВСУ партия новых "Новаторов", в количестве 40 штук..
Карл! ..40 штук новых броневиков!!!. . не два, ни пять, а сорок новых броневиков..
это гуд!!!
40 броньованих автомобілів "Новатор" надійшли до ЗСУ
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не но сама машинка такой себе вариант кугуара Міноборони отримало партію броньовиків "Новатор" - Цензор.НЕТ 6769
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А теперь вспомни, Шрек, как в 14 году на автобусах по Донбассу ездили, п война уже шла во всю.
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а там и дальше на тех же автобусах ездят а на этих красавцах будут вышивать по северодонецку псы авакова.
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цензор между броневиком и бронемашиной точно такая же разница как между пальцем и половым органом...думайте что пишете а еще лучше если писать будет специалист.
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Наверное в павильйонах 95 квартала делали- поэтому зеленого цвета
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