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 Общество
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Все про:Зеленский (3671) СМИ (3265) цензура (1146) Аласания (121) НОТУ (114)

 У них слишком бизнесовый подход. Они хотят продать все, что не нужно, - Аласания об отношении власти к СМИ

Отношение к средствам массовой информации новой украинской власти отличается от предыдущей.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания выразил изданию "theБабель" в интервью, которое опубликовано 18 ноября.

"Порошенко вел себя как хозяин, общался как хозяин. Хотя декларировал свободу слова, демократию и все такое. Эти ребята СМИ недооценивают, у них слишком бизнесовый подход. Они хотят продать все, что не нужно. Можно продать туфли старые, а можно – почку собственную. Они примерно одинаково относятся к почке и к туфлям. Так нельзя – у них разная ценность для организма", – сказал он.

Глава НОТУ заявил, что его "сильно удивляют" украинские СМИ.

"На фига мы так пылим и суетимся из-за того, что они нас не ценят? А кому нужна их оценка? Зачем их вообще любить или не любить? Мы легко обойдемся без них. Вот "theБабель" у Офиса президента в "черном списке" – и скажите: вы очень страдаете, информацию не добудете? Добудете. Могу сформулировать короче: у самой верхушки власти сейчас благие намерения, но неумелое исполнение", – сказал Аласания.

Он также прокомментировал идею народного депутата от "Слуги народа", главы парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Александра Ткаченко закрывать неприбыльные СМИ.

"Да, мы неприбыльные, но мы – совсем другая история. То, что говорит Саша… Он увидел блоху на руке (и их много, этих блох) и предлагает: "Давайте керосином обольемся и подожжемся". Для меня это предложение как-то так звучит. Закрывать неприбыльные СМИ – понятно с точки зрения логики, но с точки зрения практики это не работает и не будет работать. Весь цивилизованный мир скажет: "Вы обалдели? Куда вы вообще лезете в частный бизнес? Если человек хочет быть неприбыльным, это его идиотские проблемы. Он филантроп", – заявил Аласания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160404
 
 
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Підхалім цей Аласанія. Порошенко заважав ЗМІ?
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просто СМИ на сегодня как работники борделя. Кто больше заплатит тот и прав. Хотя бы Бигуса с его анонсами возьмите. Как СМИ это двигали....зарабатывали
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А чем хуже каналы Мертвечука? Их в ту же кучу.
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Так їм нічого не треба. Вони б і тебе продали. Бізнесовий підхід - продати все - насмішив.
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"Для того чтобы продать что нибудь ненужное, нужно сначало купить что нибудь ненужное, а у нас денег нет" (дядя Федор)
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