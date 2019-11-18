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Все про:Госдепартамент США (986) США (15784) Тейлор (122) Йованович (215) Помпео (172)

 Послы Йованович и Тейлор последовательно реализовывали политику президента Трампа в отношении Украины, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео дал положительную оценку работе послов в Украине Мари Йованович и Уильяма Тейлора.

Об этом он заявил в понедельник, во время пресс-конференции в Государственном департаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нужно лишь учесть простой факт, что именно Тейлор заменил посла Йованович, и каждый из них двигался в направлении надлежащей политики в отношении Украины, о чем я рад говорить и горжусь тем, что сделала нынешняя администрация для Украины", - отметил госсекретарь США.

Он также подчеркнул, что команда Трампа "исправила серьезные неудачи политики администрации Обамы в отношении Украины". В связи с этим он отметил, что предыдущее правительство США "создало реальный риск для жизни людей в Украине и позволило Владимиру Путину захватить Крым и развернуть боевые действия на Донбассе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп считал, что Украина должна ему лично и поэтому требовал расследований против Байденов, - Тейлор

Помпео также подчеркнул, что за время правления Обамы украинцам направлялись только одеяла и нелетальное оборудование.

"Я горжусь тем, что сделали мы. Политика президента Трампа реализовывалась Государственным департаментом последовательно", - отметил госсекретарь.

Отвечая на вопрос, почему он не вступился за посла Йованович, когда личный адвокат Трампа добивался ее увольнения, Помпео отметил, что всегда пытается укрепить дипломатию и "очень гордится командой".

Читайте также: Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович

Источник: https://censor.net.ua/n3160403
 
 
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Уже и так и эдак пытаются отмазать Трампа, вопреки, а не благодаря которому Конгресс США регулярно голосует за помощь Украине, а Трамп эту помощь блокирует.
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12 сентября Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов.

Администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на Зеленского с целью возобновления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma. Членов компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
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Все как в Украине - тех, кто пытается воевать с мордором обвиняют в неуплате налогов и барыжничестве.
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Не-а, это не поможет... Посли Йованович і Тейлор послідовно реалізовували політику президента Трампа щодо України, - Помпео - Цензор.НЕТ 1340 Импичмент, таки, корячицца... Посли Йованович і Тейлор послідовно реалізовували політику президента Трампа щодо України, - Помпео - Цензор.НЕТ 8812
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Помпео также подчеркнул, что за время правления Обамы украинцам направлялись только одеяла и нелетальное оборудование. Источник: https://censor.net.ua/n3160403
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Це правда, але необхідно було розслідувати втручання Йованович в українську політику.
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Так що, трамп винен у тому, що шантажував Зеленського допомогою? Будь-який нормальний президент тричі б подумав, чи виділяти допомогу країні, де при владі виявились невідомо хто жидо-русько-малинового кольору.
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