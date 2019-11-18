 Вопрос законности признания Вятровича нардепом рассмотрит Окружной административный суд Киева, - спикер ВС Гаевская

Об этом журналисту УНН сообщила представитель пресс-службы Верховного Суда Галина Гаевская, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии (которая признала избранным и зарегистрировала народного депутата Вятровича - ред.) передали для рассмотрения в Окружной административный суд Киева", - сказала Гаевская.
По ее словам, дело передали, поскольку данные действия совершены ЦИК вне избирательного процесса.
Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейская Солидарность"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.
Согласно избирательному списку "ЕС", ее место в парламенте должна была занять Наталья Бойко (№24 списка). Однако Бойко решила не брать мандат и подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться. Свой отказ от депутатского мандата она объяснила намерением продолжать реформы в энергетической сфере.
Центральная избирательная комиссия 14 ноября во время заседания признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вятровича.
Позже это обжаловали в Кассационном административном суде ВС.
"Мне кажется, что и на той стороне есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории [Украине], но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти", - сказал он.И Шевченко тоже провинился выступлением. Вам то и не знать
Там речь о местных а не о боевиках и не об оккупантах
Зєбіли, вони такі зєбіли...
Только нє нємєц, а русскій.
В списки партии он внесен （претензий от ЦИК ги каких нет）...очередность соблюдена...что они там высосали из "пальца" портнова？
Аби не В'ятрович...
Аби не Парубій...
Аби не Забродський...
Аби не мова...
Аби не віра...
Аби не армія...
Аби не НАТО...
Аби не Україна...
Зелебобік, скотиняка тупорила, ти впізнав себе?
А еще есть 27 млн граждан, которые за ЗЕ не голосовали
Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом, свидетельствуют материалы уголовного дела.
Петицию за лишение мандата надо- соберется 1 млн подписей
https://nv.ua/ukraine/politics/portnov-ugrozhal-prokuroram-novosti-ukrainy-50054165.html