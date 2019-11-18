EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Киевские новости
  1127  50
Все про:Вятрович (224) Окружной админсуд Киева (31)

 Вопрос законности признания Вятровича нардепом рассмотрит Окружной административный суд Киева, - спикер ВС Гаевская

Дело о незаконности признания бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича народным депутатом передали из Кассационного административного суда в Окружной административный суд Киева.

Об этом журналисту УНН сообщила представитель пресс-службы Верховного Суда Галина Гаевская, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии (которая признала избранным и зарегистрировала народного депутата Вятровича - ред.) передали для рассмотрения в Окружной административный суд Киева", - сказала Гаевская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева закрыл дело Мосийчука против Супрун

По ее словам, дело передали, поскольку данные действия совершены ЦИК вне избирательного процесса.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейская Солидарность"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.

Согласно избирательному списку "ЕС", ее место в парламенте должна была занять Наталья Бойко (№24 списка). Однако Бойко решила не брать мандат и подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться. Свой отказ от депутатского мандата она объяснила намерением продолжать реформы в энергетической сфере.

Центральная избирательная комиссия 14 ноября во время заседания признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вятровича.

Позже это обжаловали в Кассационном административном суде ВС.

Также читайте: Причина ухудшения отношений с Польшей, Венгрией и Россией - это желание наших соседей каким-то образом навязывать свое видение нашей истории, - Вятрович

Источник: https://censor.net.ua/n3160402
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Дніпро привезли тіло військового ЗСУ з слідами страшних тортур,нанесених росіянами та бандитами ДНР. Однак нардеп Зеленського вважає ї ''парядачнимі і прафєсіанальнимі людьмі'',а Сивоха взагалі хоче зняти КПВВ та платити їм з бюджету України. Ну не тварі?
 показать весь комментарий
 
 
Не совсем согласен, настоящие твари это 73% малоросские посипаки уставшие от войны. Это именно с их молчаливого согласия ЗЕклика кремлёвских колаборантов возвращает Украину в Таёжный союз пока этот малоросский покацапленный люмпен смотрит Скотов по Г+Г.
 показать весь комментарий
 
 
*** слов уже не матерных нет. Ну можно хоть позитивный пост, почему надо всех обзывать с утра до ночи? Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 5145
 показать весь комментарий
 
Колоборанто , Вам тоже не удасться отсидеться в схованке- БУДЕТЕ УКРАШЕНИЕМ ЕЛКИ 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Можно цитату где нардеп от СН считает российских оккупантов порядочными людьми?
 показать весь комментарий
 
 
С каких пор ватное болото, воняющее мочой, на 73% поддерживающее ботоксного гнома и воющее в конвульсиях Крымняяяяяш стало для модеров показателем. А если и стало, то модерам - ганьба!
 показать весь комментарий
 
6 ноября советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Ткаченко в комментарии проекту "Донбасс.Реалии" не исключил возможности того, что отдельные "чиновники" от "власти" боевиков "ЛНР" и "ДНР" останутся на должностях после возвращения временно оккупированных территорий Донбасса под контроль Киева.
"Мне кажется, что и на той стороне есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории [Украине], но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти", - сказал он.И Шевченко тоже провинился выступлением. Вам то и не знать
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Цитата не соответствует описанию

Там речь о местных а не о боевиках и не об оккупантах
 показать весь комментарий
 
ой, зарекалась с тупыми беседовать....так чего сами слуги осудили эти слова или тоже цитаты попросишь.
 показать весь комментарий
 
Та будект он дипутатам!.А как иначе?.Просто хайпнет.
 показать весь комментарий
 
І новий зєльоний виборчком уже їм не такий? Вопрос законности признания Вятровича нардепом рассмотрит Окружной административный суд Киева, - спикер ВС Гаевская - Цензор.НЕТ 2965
Зєбіли, вони такі зєбіли...
 показать весь комментарий
 
 
Как же горят пердаки у зеленой швали от Вятровича. В решение окружного "суда" имени портнова можна не сомневаться
 показать весь комментарий
 
 
як де ця провладна парашинська наволоч боїться справжніх патріотів, справжніх українців!!! Боїться Україну!! Богом дана свята земля надасть сил! Господь не дозволить знищити те, що Він сам дав і народу і державі нашій: Віру! Волю! Мову!
 показать весь комментарий
 
 
Капо, це те ж саме, що наглядач у сталінському концлагєрє ГУЛАГ.
Только нє нємєц, а русскій.
 показать весь комментарий
 
...в Капо-это .анду эту черноротую...фуражку с высокой тульей,высокие голенища, стек и овчарку рядом...готова уже..есть спецы фотошопа-оденьте на фоне черни и не важно какой донецкой или франковской ей п Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 1905 офигу...
 показать весь комментарий
 
А чем это зеленое стадо обосновует то что Вятрович не модет быть депутатом？
В списки партии он внесен （претензий от ЦИК ги каких нет）...очередность соблюдена...что они там высосали из "пальца" портнова？
 показать весь комментарий
 
 
Депортировать ПОРТНОВА на родину в Израиль 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Аби не Порошенко...
Аби не В'ятрович...
Аби не Парубій...
Аби не Забродський...
Аби не мова...
Аби не віра...
Аби не армія...
Аби не НАТО...
Аби не Україна...
Зелебобік, скотиняка тупорила, ти впізнав себе?
 показать весь комментарий
 
 
А шо ЗЕлебобик то?? Это желание 73% покацапленного люмпена..они в душе хотят под рашку лечь, и шоб всё па рузьки было, ну и от войны устали конечно. А ЗЕбобик по сути делает то что этот 73% люмпен от него ожидает..
 показать весь комментарий
 
 
73 процента- жто всего 13 млн .
А еще есть 27 млн граждан, которые за ЗЕ не голосовали
 показать весь комментарий
 
 
Sophia-Maria Duglass - "...А еще есть 27 млн граждан, которые за ЗЕ не голосовали" Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 7385

Питання законності визнання В'ятровича нардепом розгляне Окружний адміністративний суд Києва, - спікер ВР Гаєвська - Цензор.НЕТ 3658
 показать весь комментарий
 
 
По закону сттистики среди не голосовавших голоса распредилились бы точно так же, как и среди тех кто голосовал..так что в итоге выйдет куда намного больше чем 13 миллионов..Т.е по сути всё взрослое население..
 показать весь комментарий
 
На жаль ця бидлота, не читає таке. Це не свати.
 показать весь комментарий
 
 
Потрапляння навіть однієї чесної та розумної людини до Верховної Ради вже несе певну загрозу.
 показать весь комментарий
 
 
Был бы сепар, и за отвод войск, то у ЗЕбилов вопросов бы не возникло никаких. Пипец в любых мелочах от всей этой ЗЕбилятни сразу начинает вонять кацапсиной.
 показать весь комментарий
 
 
Зелені роблять, що хочуть. Тиша навкруги.
 показать весь комментарий
 
 
Ще не вечір, в наступному місяці прийдуть платожкі... Послухаємо завивання
 показать весь комментарий
 
А вот это врятле..вся зебилятня уже молчит за тарифы. То при Порошенко был тарифный генацид и ЗЕбилы выли до усрачки, а при ЗЕбубачке совсем другое дело...Для ЗЕбубачки ничего не жалко!
 показать весь комментарий
 
Не дивно - для зеленого бидла Портнов значно ближчий і зрозуміліший ніж В'ятрович.
 показать весь комментарий
 
 
Зато тут все в порядке и никто в суд не подает...

Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом, свидетельствуют материалы уголовного дела.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, вже прокачаний омбудсмен по дєлам малолєтніх.
 показать весь комментарий
 
 
КАКОЙ КОШМАР !!!
Петицию за лишение мандата надо- соберется 1 млн подписей
 показать весь комментарий
 
Придется вы**ать»: Портнов угрожал сотрудникам Генпрокуратуры
https://nv.ua/ukraine/politics/portnov-ugrozhal-prokuroram-novosti-ukrainy-50054165.html
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх