 Вопрос законности признания Вятровича нардепом рассмотрит Окружной административный суд Киева, - спикер ВС Гаевская

Об этом журналисту УНН сообщила представитель пресс-службы Верховного Суда Галина Гаевская, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии (которая признала избранным и зарегистрировала народного депутата Вятровича - ред.) передали для рассмотрения в Окружной административный суд Киева", - сказала Гаевская.

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По ее словам, дело передали, поскольку данные действия совершены ЦИК вне избирательного процесса.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейская Солидарность"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.

Согласно избирательному списку "ЕС", ее место в парламенте должна была занять Наталья Бойко (№24 списка). Однако Бойко решила не брать мандат и подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться. Свой отказ от депутатского мандата она объяснила намерением продолжать реформы в энергетической сфере.

Центральная избирательная комиссия 14 ноября во время заседания признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вятровича.

Позже это обжаловали в Кассационном административном суде ВС.

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