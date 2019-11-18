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 Открытие рынка земли уничтожит украинских фермеров, - Бондарев

Народный депутат Украины Константин Бондарев из фракции "Батькивщина" считает, что предложенная президентам земельная реформа приведет к разбазариванию земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.

Бондарев отметил: "На прошлой неделе произошло знаковое событие. 28 лет говорили о рынке земли и никак не находили определенную форму, которая бы всех устраивала. И вот, Президент Зеленский фактически через колено провел в первом чтении закон, предусматривающий этот самый рынок. О чем закон? О том, что он дает безграничные возможности для абсолютно всех: иностранцев, иностранных компаний, фондов, банков. Теперь они могут войти на этот рынок.

Купи дешевле, продай дороже

Вы знаете, сегодня в мире есть безумное количество денег, которые не эксплуатируются, вложены в активы, которые не дают никакого дохода. Так вот, открывается глобальный рынок для спекулятивного капитала, то есть иностранные инвесторы будут вкладывать в украинскую землю не для того, чтобы что-то выращивать, а просто для того, чтобы сохранить свои деньги. Когда рынок откроется, большое количество людей захочет сразу получить "живые" деньги и при большом количестве предложений, вы же понимаете, спрос будет ограничен. Что произойдет с ценой? Она упадет. Когда раскачается финансовый рынок и хлынет много денег - цена поднимется. Это банальная спекуляция. Очевидно, что всякие дельцы типа Сороса не проигнорируют возможностью подзаработать. Купят земельный участок, они будут вести сельское хозяйство? Конечно, нет. Их интересует агропромышленный бизнес? Нет. Они точно не будут там ничего выращивать, но понимая, что ее (землей) надо будет как-то заниматься, отдадут ее в управление большом аграрному бизнесу, транснациональным компаниям. В свою очередь, как вы думаете, что эти компании выращивать здесь? То, что дает максимальную прибыль, скорее всего - это технические культуры. Такой тренд сегодня в мире.

Уничтожение украинских фермеров как класса

Самое главное - это то, что может произойти дальше. Первое, это космическая цена на овощи, потому что всех мелких фермеров зачистят вообще. Сможет ли наш фермер сейчас конкурировать деньгами с транснациональными компаниями или глобальными фондами? Нет. Денег для того, чтобы выкупить хотя бы ту землю, которую он сегодня обрабатывает, у него тоже нет. У него в принципе нет оборотных средств, в него кредитные ресурсы, которые ему дают украинские государственные банки под 30% годовых. Это что надо выращивать, чтобы покрыть эти безумные проценты? Марихуану? Так вот, мы зачистили таким образом украинского фермера. При таких условиях в Украине не будет никакого аграрного бизнеса. Мы будем земельным придатком, и сырье скорее всего будет вывозится.

Продуктовый кризис и даже голод

Друзья, в один из дней вырастут технические сорта и их вывезут, а есть мы что будем? Сегодня каждый седьмой на планете уже голодает. К тридцатым года этот кризис коснется практически всех стран, даже развитых, об этом говорят ученые. Потому что количество аграрной земли, на которой можно выращивать качественный урожай, год за годом уменьшается за счет эрозии почв, других природных и технологических факторов. А население земного шара постоянно растет и его нужно чем-то кормить. Поэтому сегодня развитые страны стремятся иметь хоть какие-то земельные участки, чтобы обеспечивать свою страну продовольствием на случай такого кризиса. Может снова произойти повторение голодомора уже сегодня, в XXI веке. Фактически мы стоим перед проблемой, которая называется национальная безопасность нашей страны. В этом законе ее, к сожалению, вообще нет. Существуют только интересы иностранных инвесторов.

Как на самом деле должен выглядеть справедливый рынок земли?

Наблюдая за тем, как принимают этот закон, Президент сам приехал утром в парламент и через колено ломал свою фракцию. Не были услышаны никакие доводы со стороны других фракций, потому что это, прежде всего, было решение Президента, а реализовывалось оно руками его монобольшинства. Мы (фракция "Батькивщина") сделали выводы, и перешли в оппозицию. Мы в оппозиции к Президенту Зеленского, ведь это его ответственность, его решения. Что мы предлагаем как оппозиция сегодня? Мы предлагаем учесть несколько основных факторов, которые заложат фундамент национальной безопасности, которые позволят развития аграрного бизнеса и поддержат будущее Украины в лице фермеров и домашних хозяйств. Первое, мы говорим о том, что категорически нельзя допустить, чтобы иностранцам давали право на приобретение земли. Покупателем на этом рынке должны быть только: граждане Украины, территориальная община или уполномоченный государственный орган. У фермеров максимальный надел должно быть не более 300 гектаров. Почему не 200 и не 500? Мы взяли за основу опыт Польши и Франции, рассчитали территорию, население и количество фермеров, которые должны быть активными участниками рынка в итоге вывели среднее значение в эти 300 га. А для того, чтобы украинский аграрный бизнес рос и развивался, мы предлагаем создать определенный финансовый институт на базе Национального банка или Министерства финансов, который будет гарантированно кредитовать наших фермеров. Также, чтобы наши аграрии были в состоянии обновить свою материально-техническую базу, кредитная ставка должна быть 3-3,5%, а минимальный срок погашения - 20-30 лет.

Только в этом случае возможные перспективы развития страны и роста ВВП, который, между прочим, нам обещало правительство. Я уверен, что это можно сделать за год - принять законы, привести в порядок всю нормативно-техническую базу, создать эти органы, учреждения. Если мы системно не подойдем к рынку земли, то, к сожалению, кроме хаоса с трагическими последствиями мы ничего не отримаемо

Источник: https://censor.net.ua/n3160399
 
 
 Топ комментарии
 
В Канаді 90 % Землі у власності держави. Піди спробуй просто так, в тій же Польщі, купити Землю якщо ти іноземець.
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Я теж буду співати цю пісню коли хати кварталіців будуть горіти, а вони будуть горіти.
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Аргументы!!! Кто захочет, тот продаст, кто захочет, тот прикупит.
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З бюджету 2020 президент Коломойський викинув кошти передбачені на всеукраїнський конкурс обдарованих дітей Малої академії наук. Однак пархата шльондра передбачила для себе 88 млрд грн виплат з бюджету. Ну дійсно,навіщо глядачам ''сватов' та ''кварталу'' освіта?
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усі конкурси виграють ті "кто нада"!!!!чи не так??
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А кто не захочет - есть барышевский суд имени портнова...
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есть ещё земелька в Нидерландах по цене аж до 70 тысяч ойро га!
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К земельке в Нидерландах прилагается нидерландский суд и НАТО. Потому и 70 тисяч
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... жаль что молчал все это время, когда Петя кредиты брал под обязательства принять этот закон.
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Вот так бывает, ещё недавно куем на рояле играл, а теперь презЕдент страны. А чего добился ты?
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Костя К, тупоголовоа мокша з **** у роті , особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000уе насрати на ваше мордовське піаніно

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Ну понятно, как фасовал рошенки так и продолжаешь. Развиваться не пробовал?
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Костя К, азиат, косоглазый чурбан, конечно пробОвал. ))

Слышь, гуманоид с косыми глазами где именно на ******** тебя клонировали, такого умственно отсталого ******? Открытие рынка земли уничтожит украинских фермеров, - Бондарев - Цензор.НЕТ 2917
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Дык не рошенка 4000 Евров обещал. И ещё 100500 брехни
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Сможешь доказать свои слова про "обещал"? А про "тыщувдень" поговарим?
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😄Ок, даже если и обещал(хотя любой здравомыслящий человек понимает, что там такого не было) он не выполнил "обещание"?
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Ты такой тупой что на конкретный вопрос не можешь ответить? 😄
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Косоглазый, чувырло срущее в дервянный сортир и дырку в земле, что у тебя за вопрос?
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так там же про те що конфіскують майно у порошенка та ахметова та відадуть на зарплату вчителям....-і дата =з 2024 року!!
=чи ти вже ото зовсім бе-бе ніх ферштейн...
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Не подсказывай, Петя сказал думайте, пусть тренируется.
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ну в господарських магазинах ще є мило і грубий шпагат
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Костя К, мордвин, можно у тебя косоглазого азиата узнать какие кредиты брал Петя и под какие проценты?
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Мордва Dnipro 75ed19bb, общеизвестный факт под какие проценты дает свои кредиты МВФ. Ты тупой и не в состоянии агуглить, косоглазая русня?
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Это одна шайка малоросских зебилов ..прокацапских Dnipro 75ed19bb, Костя К давно тут на форуме гавкают. Латентная сепарня...
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Какие проценты идиот? 😄 Речь про рынок земли.
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Обосрался и перешёл на личности. Хотя чему удивляюсь, мозг фасовщику конфет не обязателен😄
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Да иди в спам винторогая мокша..от тебя за киломтер кацапсиной смердит.
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Все кто против Пети - все кацапы!!! Ясно, понятно😄🤦‍♂️
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ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????

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Процесс очистки идёт, вот за броники уже барыг привлекли))
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Чого це мовчав? Він депутат від "Батьківщини", яка останніми роками голосувала За мораторій на Землю.
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А ты где был? Не видел что то протестов на Банковой когда Петя с мвф договаривался.
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О, - у зебилов новая методчка - землю тоже порошенко заставил их продать. Никак,гад такой, не успокоится Открытие рынка земли уничтожит украинских фермеров, - Бондарев - Цензор.НЕТ 9779
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Кому продать, украинцам? Ты против права гражданина Украины иметь и самому распоряжаться своей землёй?
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Бо ******* вистачило розуму не легалізувати своїх колег та друзів-латифундистів. Бо питання Землі в Україні одне з найболючих і за нього можуть на британський прапор порвати.
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Порошенко на сегодня имеет около 100тыс.га пахо ной земли.
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Зебилы настолько тупые, что не могут понять, что написан бред даже с точки зрения здравого смысла. Что значит брал кредиты под обязательство? Сначала обязательство, потом кредиты. Потому что иначе можно не выполнять. И если даже предположить. что это было бы правдой, то Монике ничего не стоило бы от этого отказаться.
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Угу...
Це комусь розповідай, а не мені...
Пояснюю...
В мене є десять га землі...
Я її здаю в оренду... Об'єкту "А"...
А ось об'єкт "А" здає цю землю... Пані Ю! Через підставних осіб...
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Я теж буду співати цю пісню коли хати кварталіців будуть горіти, а вони будуть горіти.
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Если в Испании, Польше, Канаде, США открытый рынок земли фермеров не уничтожил, не уничтожит и в Украине
Фермер, без собственной земли - совковый колхозник
Только комуняки были против частной собственности на землю
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В Канаді 90 % Землі у власності держави. Піди спробуй просто так, в тій же Польщі, купити Землю якщо ти іноземець.
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Почему ты тоже самое не патякаешь про корупцию и воровство? ну например - если в Канаде низкая корупция то и в Украине тоже низкая корупция... Если в США чиновники не воруют, то и в Украине тоже не воруют. Пипец ЗЕбилы лепят горбатого к стенке..
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Розрахунки якісь ліві - може у слух математика гоблінська. В Україні 45 тис. фермерів, у Польщі - 200 тис., а то й більше. Навіть за такого порівняння це значить, що в Україні нестача ферм.
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Різні дані - в залежності від того, що вважати фермерським господарством. Я про польські ферми величиною понад 15 Га. Про українські відомості за 2018 рік зі звіту уряду. З першого погляду тебе надурили.
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Какие к херам США, Канада и Испания? Посмотрите на промзоны в своих городах - как они? Нормально? От это и есть приватизация и невидимая рука рынка. И з фермерами будет то же самое. Хотя чем хуже, тем скорее. Удачи, либертарианские педики в смартфонах. Выполняйте свою миссию.
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Открытие безвиза приведет к разбазариванию лохов. Ведь теперь они будут продавать свой труд не за гривни аза евро
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Та й *** з ними, українськими фермерами. Будуть польські чи голандські. Мені, як власнику землі по***. Аби орендна плата була побільше.
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В Украине 28 млн Га - частная собственность. А в Израиле всего(!) сельхозземель - 400 000 Га. Что ті предложешь частникам, у которых в личном пользовании 28 млн Га? Израильскую схему?
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Как может быть в Украине 28 млн Га в частной собственности? На основания какого закона , земля стала их собственность?
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Здрасьте-приехали. В 1992-м году её распаевали. А ты шо, не в курсах!? У государства осталось всего лишь 8 млн Га.
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Земля должна принадлежать народу Украины . Кто хочет на ней работать , пускай берет в аренду у народа Украины и платит за аренду народу Украины. Все честно?
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Честно.Я сейчас за 20 Га плодороднейшего чернозёма получаю арендную плату мешок гнилой соломы. Честно?
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а купить Ахмєтов - і буде отримувати більше. Ти ж не думаєш, що з твоєї землі прибутку нема?
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С бешеной соросятиной разговаривать языком аргументов бесполезно. Готовьте обрезы.
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