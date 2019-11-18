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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Порошенко (17885) Портнов (481) Аслунд (25) ГБР (705)

 Преследовать предыдущего президента некрасиво, - Аслунд о деле ГБР против Порошенко

По мнению аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, в открытом ГБР производстве относительно пятого президента Петра Порошенко "плохо все".

Свой комментарий аналитик оставил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"С уголовным делом против Порошенко плохо все:

  1. Это некрасиво - преследовать предыдущего президента.
  2. Что еще хуже - это дело инициировано Андреем Портновым, бывшим заместителем главы администрации Януковича, который исчез из страны на пять лет.
  3. Это дело - политическое", - написал Аслунд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За подозрениями ГБР против меня стоит команда Януковича, - Порошенко. ВИДЕО

Преследовать предыдущего президента некрасиво, - Аслунд о деле ГБР против Порошенко 01

Напомним, 18 ноября стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированная пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.

Источник: https://censor.net.ua/n3160398
 
   
 Топ комментарии
 
Получается можно воровать, будучи Президентом, а потом чуть что: "Преследовать предыдущего президента некрасиво - это политическое преследование" Преследовать предыдущего президента некрасиво, - Аслунд о деле ГБР против Порошенко - Цензор.НЕТ 3262 Тогда и к Януковичу такая логика подходит? И к Кучме?
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сравнил жопу с пальцем!..
молодец!.. полетишь на Солнце ночью!
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По мнению аналитика американского центра Atlantic Council Андерса АслундаИсточник: https://censor.net.ua/n3160398 нужно поводить известным органом, и не посредственно по лбу. ЕСТЬ ЗАКОН, ИЛИ Я ЧТО-ТО ПУТАЮ Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 3729
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Це той що за кацарів топить. Переживпє за свлго подєльніка агента *****
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Честному налогоплательщику аналитику американского центра Аслунду и в голову не придет, что президент демократической страны мог грабить бюджет, не платить налоги и выводить миллиарды прибыли со своего бизнеса в оффшорные компании с помощью своих подельников, которым сам же и раздал государственные руководящие должности, в том числе и в НБУ. Так то.
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ібанітовва ти вата! Грабив і грабить народ зєлєбєнєгнійна коМАНДА разом з іншими олігархами! І це ти вкуриш дуже скоро, якщо хоч єдину клепку не роз'їв зєлєгній! З платіжками, з брехнею, нищенням прав і свобод громадян України! З тією ганьбою на весь світ , з прірвою, коди ця пропарашинська влада штовхає державу!
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А ця влада чимось краща, ніж попередня ? Поки що я набагато більше мінусів бачу і це при тому що ця влада тільки пів року при владі. Це по-перше. По-друге президента до влади привів найбільший злодій, напевно більш як КАломойський ніхто ще українців не обікрадав.
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Я бы не называл ненавистников Порошенко зелёными. Им класть на ЗЕ. Они тупо ненавидят Порошенко. Главное посадить. А кто, а за что, а законно ли не имеет значение. Им пофиг.
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Ні, вони саме зелені, хоча вже з відчутним червоним більшовистським відтінком.
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Ці виродки не Порошенка ненавидять! Вони ненавидять саму Україну і українців!
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Бггг))) шо, зебанутые, непруха? А вам говорили, что так будет... 😁
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Но обратите внимание на вой шакалов-рашистов внутри Украины в унисон с путлеровской Рашкой и все становиться ясным - дело сугубо политическое!Зубы о Пороха обламаете, вражины и украинофобы!
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Кремлю это нравиться ,а также тем которым надоела война и которые хотят опять слушать новости ТВ из Москвы,веря в то ,что новый Президент за три дня или три года победит коррупцию в стране,зная что они и есть звенья в коррупции, и себя они не дадут убить,просто опять вернуться в московское прежнее стойло ,чтобы сам само сохраниться общей Орде,...ой не так общей "советской"(российской стране Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 2298
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Пеца за 30 серебрянников купил какого-то ыксперда, а тот и рад стараться - втупую перепечатал тезисы из соевой методички про Портнова, Януковича, руку москвы и политические преследования. Разводят бедного Пецу кому не лень, потому что завертелся тот на сковородке, чувствует как начинает припекать пятая точка и готов на все.
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Ну ладно.
Будем его красиво непреследовать. Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка - Цензор.НЕТ 2954
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о как лахтинские оживились . любимая тема по обливанию помоями Порошенко . а ваня сулима тут ?
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Расследовать сексуальный скандал о клинтоне было красиво?

Здесь просто необходимо провести расследование, тем более, что вопросов много, а ответов на них ноль- Петя не ходит на допросы
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