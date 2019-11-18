 Издание The New York Times перешло на написание Kyiv вместо Kiev

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттере посольства Украины в США.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv", - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роудс объяснял, что издание решило продолжать использовать "Kiev", "чтобы соответствовать подходу к написанию других международных городов".

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Напоминаем, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev).