EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  339  23
Все про:Киев (18208) посольство Украины (225) США (15784)

 Издание The New York Times перешло на написание Kyiv вместо Kiev

Американское издание The New York Times после предыдущих отказов все же перешло на написание Kyiv вместо Kiev.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттере посольства Украины в США.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv", - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роудс объяснял, что издание решило продолжать использовать "Kiev", "чтобы соответствовать подходу к написанию других международных городов".

Также читайте: Financial Times перешла на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - посольство Украины

Напоминаем, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev). 

Источник: https://censor.net.ua/n3160397
 
   
 Топ комментарии
 
Эпохальное событие. Нужно завтра выходной объявить.
 показать весь комментарий
 
Так.
Латинська літера У звучить як російське ьі.
У всіх давніх рукописах писали саме Кьіив.
Гугл в помщь.
 показать весь комментарий
 
О сколько нам открытий чудных
Готовит бестолковья дух

И Kyiv, сын ошибок трудных,
И Kiev, парадоксов друг
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там сегодня суд по делу Коломойского. И дебют нового адвоката бени, кореша Трампа. Наверное потому и вспомнили про Киев.
 показать весь комментарий
 
Зараз будемо спостерігати камінг-аут лахтинських і совкохохлів.

 показать весь комментарий
 
Капец какой-то. В самой Украине по сей день бодаются из-за русского языка, сейчас, если Зеля прогнётся, в ОРДЛО он таким и останется и в то же время из пушек стреляем и флагами машем из-за того, что в какой-то газете написали Kyiv.
 показать весь комментарий
 
Ви в курсє, что в Россіі ГОСУДАРСТВЄННИЙ язик русскій?
 показать весь комментарий
 
А в Україні ДЕРЖАВНА мова українська.
 показать весь комментарий
 
И что? В мире тысячи газет. Мы вокруг каждой будем выплясывать, перемогу трубить?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Эпохальное событие. Нужно завтра выходной объявить.
 показать весь комментарий
 
 
А почему порохоботы не кричат, что это победа Зеленского?
 показать весь комментарий
 
О сколько нам открытий чудных
Готовит бестолковья дух

И Kyiv, сын ошибок трудных,
И Kiev, парадоксов друг
 показать весь комментарий
 
 
Так.
Латинська літера У звучить як російське ьі.
У всіх давніх рукописах писали саме Кьіив.
Гугл в помщь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И Кива - бог-изобретатель
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Кажется, этого ждали все!

Вы даже не представляете что там сейчас творится. Всех с праздником!


 показать весь комментарий
 
 
"Лидер ЛДПР, Владимир Жириновский 12 марта выступил с очередной инициативой: убрать букву Ы из русского алфавита. По его мнению, это «азиатчина», это портит русский язык, так как данная буква «пришла к нам от монгол и ни в одном европейском языке буквы "Ы" нет», - заявил политик." - зє за?
 показать весь комментарий
 
Грехи замаливает, в рай хочется, не выйдет наговорил на тысячу кругов АДа.
 показать весь комментарий
 
как правильно писать: доллар, или доляр? влияет ли это на курс?????? Видання The New York Times перейшло на написання Kyiv замість Kiev - Цензор.НЕТ 2866
 показать весь комментарий
 
для русскіх п.дарасав ета нікакова значєнія ні імєїт паетаму можиш спать спакойна
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх