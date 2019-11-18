EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  5751  69
Все про:расследование (2610) УГО (124) Бигус (48) Богдан Андрей (221)

 Главу ОП Богдана, вопреки закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші. ВИДЕО

Главу Офиса президента Андрея Богдана охраняют сотрудники Управления госохраны, хотя должность этого не предусматривает.

Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко в программе "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вавриш получил под застройку участок на Печерске, за который ранее боролись Микитась и Войцеховский, - "Наші гроші". ВИДЕО+ФОТО

На Tesla Богдана журналисты зафиксировали номера, который осенью 2017 года использовались на микроавтобусе, который привез сотрудников УГО охранять и обслуживать свадьбу сына тогда еще генпрокурора Юрия Луценко. Позже номера заменили.

Главу ОП Богдана, вопреки закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші 01
Скриншот из сюжета

"Примерно в то же время, когда у Tesla появились номера прикрытия УГО, рядом с Андреем Богданом начал появляться один и тот же охранник", - говорится в сюжете.

Журналисты выяснили, что еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной. Отмечается, что должность Богдана не относится ни к тем, которым необходимо выделение госохраны, ни даже к государственным.

Также смотрите: Семье "слуги народа" Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей, - Bihus.info. ВИДЕО

Отметим, что именно в этой Tesla Зеленский снимает видеообращения к украинцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3160396
 
 
 Топ комментарии
 
Чудненько - как охранять, то как госслужащего, а как люстрировать, то он не госслужащий. Портнову ещё аваковскую охрану нужно заменить на УГО...
 показать весь комментарий
 
По Ермаку работает СБУ по запросу Разведсообщества США и ЦРУ.
По информации источников знакомых с ситуацией Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на формулу Штайнмайера. СБУ отрабатывает контакты Помощника Президента Украины Андрея Ермака: передвижение, контакты, наружное наблюдение, съём информации со средств коммуникации. Разведсообществу США нужен фактаж для того, чтобы доказать связь: Трамп - Джулиани - Ермак - Сурков или Козак. https://tlgrm.ru/channels/@razvedinfo/1687
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
охі ж дофіга в Україні дебілів. І не подумав би. Так в нього нема курсу. Курс є у Путіна, у Коломойського (ну в того такий курс, як у атомного підводного човна Курськ, але є, у Лєнки є), а у Зеленського курсу нема. 49% ви там що, зомбі?
 показать весь комментарий
 
 
Дядя себя любит, уважает и ценит. В отличие от зебилов.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕЛЕНОЕ наглое КОДЛО ,во главе с обкуренным наполеоном, в дупу имело тех 73 %, которое стадно проголосовало за этот цирк ,который сейчас происходит в Украине,кстати чайник уже начал закипать и скоро всех зеленых уродов обкатит нежным кипятком
 показать весь комментарий
 
 
Скоро и анальную пробку такую же выпустят...
 показать весь комментарий
 
 
им все сейчас можно, они бога за бороду схватили и на все эти разоблачительные сюжеты им похер. скажем спасибо 73% терпил
 показать весь комментарий
 
 
не може бути, бачив Богдан сам бродив околицями. Хіба тепер взяли під арешт, щоб не бродив. Ще Гончарука треба в кайдани до батареї, щоб самокати не ламав ганяючи по вибоїнах.
 показать весь комментарий
 
 
... еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной.

А как по другому? Муж - опора семьи.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан - сын юриста, а не кацап.
И папа его сын юриста - легко погуглить.
Коломойский взял бы своим юристом только своего, а не какого-то гоя.
 показать весь комментарий
 
 
Чудненько - как охранять, то как госслужащего, а как люстрировать, то он не госслужащий. Портнову ещё аваковскую охрану нужно заменить на УГО...
 показать весь комментарий
 
 
Пора уже вводить понятие - политическая жёлтизна Главу ОП Богдана, вопрека закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 3938
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то це перевищення поноажень, Зєєєля заробляє собі термін?
 показать весь комментарий
 
 
По Ермаку работает СБУ по запросу Разведсообщества США и ЦРУ.
По информации источников знакомых с ситуацией Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на формулу Штайнмайера. СБУ отрабатывает контакты Помощника Президента Украины Андрея Ермака: передвижение, контакты, наружное наблюдение, съём информации со средств коммуникации. Разведсообществу США нужен фактаж для того, чтобы доказать связь: Трамп - Джулиани - Ермак - Сурков или Козак. https://tlgrm.ru/channels/@razvedinfo/1687
 показать весь комментарий
 
 
В стране 73 % населения это быдло , и почему быдло не может платит за охрану для барина ? Где логика , а лохи ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У тебя все быдло, кто с Украины не сбежал, как ты. Не рядись под порохобота - ты путиносос.
 показать весь комментарий
 
 
За янеЛоха, на выборах с учетом не явившихся на выборы, по факту проголосовало примерно 43%, а не 73% населения Украины.
 показать весь комментарий
 
 
за зелю голосовало не 73% населения ,а от 61 % голосовавших во 2 туре...0.73*0.61*100= - вот єто процент имеющих права голоса ,проголосовавших за зе... и не вводите в оману ни себя ни других
 показать весь комментарий
 
Исключенный из фракции «Слуга народа» народный депутат Антон Поляков рассказал, что руководство президентской партии продавало округа в Черниговской области на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
«Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась - экс-нардеп, экс-директор «Укрбуда», САП ведет против него дело за махинации с квартирами. - Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко 1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика «Слуги народа» в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю», - сказал он.

«После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба «Слуги народа» Павел Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает.
 показать весь комментарий
 
 
Петицію 52 ШТАТОМ в USA.
Проведемо опитування?
 показать весь комментарий
 
 



tZE inform

@tZEinform

·46 с
"Такое впечатление, что прорвало плотину и дерьмо начинает затапливать "зеленые" равнины" (с) Когда Вова очнется и ему все это расскажут, он еще пожалеет что очнулся
 показать весь комментарий
 
 
Богдан - куратор Зеленского от Коломойского, Ермак - куратор от Путина.
За полгода своей деятельности появившийся из ниоткуда г-н Советник президента успел достаточно наследить своими активными мероприятиями.
Это он подписал 12 июля от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Он лично написал текст заявления, который несчастный Зеленский должен был зачитать 15 сентября на CNN. (на телеканалі CNN президент Зеленський мав зробити публічну заяву про розслідування втручання у вибори США 2016 року та про Джо Байдена - як того хотів Трамп. Втім, за кілька днів у Washington Post вийшла стаття з подробицями всієї історії, й інтерв'ю скасували).
Он так уверен в своей безнаказанности, что 14 ноября, когда в Раде уже началось расследование его многогранной деятельности, он открыто встречался с известным лоббистом Путина-Трампа Б. Ланза, который в 2018 году добился снятия американских санкций с одного из кошельков Путина О.Дерипаски.
Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.
Андрей ПИОНТКОВСКИЙ
 показать весь комментарий
 
 
Так тебя в очередной раз поимел выбранный тобою гидрант
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
 показать весь комментарий
 
 
Ты ошиблося поклонник зелени - между петей и зелей у меня стоит знак равенства
 показать весь комментарий
 
 
Чмозелене, а навіщо "усам" на Майдан потрібно Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 8137
 показать весь комментарий
 
 
Зе гидрант а ты обещало и скорее всего опять сбрехал
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский обещал уволить Богдана, если он нарушит закон. Журналисты доказали, что нарушил

InfoResist

Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 8244Читать материал на украинском

Фото: Александр Сенько

Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно пользуется государственной охраной, которую ему предоставил Владимир Зеленский. Об этом говорится в сюжете программы Наші Гроші.
По данным журналистов, в собственности у Богдана есть Мерседес и Tesla. «Номера на Tesla, которая выезжает из коттеджного городка Богдана и ездит в парламент и антикоррсуд, особенные. Это номера прикрытия», - говорится в сюжете.
Эти же номера в 2017 году были замечены на микроавтобусе, который привез работников УГО для охраны и обслуживания свадьбы сына тогда еще генпрокурора Юрия Луценко.
26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым и обеспечил Богдана госохраной. Журналисты заявляют, что ничего общего с законом распоряжение о госохране главе ОП не имеет.
Согласно закону, охрану УГО должны получить: президент, руководитель парламента, премьер, первый вице-премьер, главы Конституционного суда и Верховного суда, министр иностранных дел и генпрокурор. В отдельных случаях УГО могут предоставить, например, нардепам или судьям. Но в этом списке нет и никогда не было сотрудников Офиса президента или АП.
«Офис президента - это просто вспомогательный орган главы государства. У него даже властных полномочий нет, и об этом прямо записано в самом положении об ОП. Поэтому предоставлять охрану УГО Андрею Богдану - это прямое нарушение закона», - подчеркнул журналист.
Сам глава Офиса президента объяснять журналистам ситуацию с госохраной не стал.
Журналисты также напомнили президенту Владимиру Зеленскому об обещании уволить Богдана, если тот нарушит закон.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты сам себя запутал Ылитник. Какой закон нарушил Богдан?
 показать весь комментарий
 
В Днепре по избирательному округу №25 собирается идти от партии «Слуга Народа» блогер и писатель Максим Бужанский.

12/06/2019

Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:


В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации), уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровствестатье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В. Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) - дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014 по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128.
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.2012

https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
 показать весь комментарий
 
 
Рейдеры под охраной УГО, это только зебилы могли такое устроить. Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 3191 Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 2498
 показать весь комментарий
 
 
вот куда наши денежки идут!!!!ё
Пора объявлять импичмент
 показать весь комментарий
 
 
Гроші дурні закопають в Саду Дурнів, щоб виросло грошове дерево.
 показать весь комментарий
 
 
так первое же лицо в Державе, как так не по закону ...,
ща перепишут закон и всех дел.
 показать весь комментарий
 
 
Бггг)))) три обосранных зебаната пытаются отгавкаться -жалкое зрелище...
 показать весь комментарий
 
 
Напомните мне, кто и за чей счет защищает вот уже 6 лет Гепу, Ахмета, и всех прочих небожыделей ? Недовзорванный "трамадольный" Сало кем тоже оберегался, и за чей счет у ВСЕХ у них длится этот "праздник жыздни", в смысле "расходов на обеспечение безопасности" ? Ведь не свои ж они деньги тратят - потому как такое "не по понятиям".
 показать весь комментарий
 
Зебилам не понять разницу между Удо и упо. Им многого не понять.
 показать весь комментарий
 
 
"Згадав, як срати сідав, а як надувся, то й забувся"©
А Подонок с ЗЕлёной соплёй обещал, шо все-все перед законом будут равны, шо очень даже не исключает, шо некоторые всё-таки будут чуточку ровнее.
 показать весь комментарий
 
 
вот и победили в Украине коррупцию и беззаконие. покращення почалось, але не для всiх . зробили це разом.
 показать весь комментарий
 
 
Победят, ещё как победят. Когда скажут по "1+1" раз 10, что победили, вот тогда и победят. А кто не согласится, того и объявят "коррупционером, который кричит, потому что не дают воровать".
 показать весь комментарий
 
 
закона у нас уже нет, есть зе-мафия в турборежиме строящая куйловскую вертикаль...
 показать весь комментарий
 
 
Пусть Ляшко и к нему прие6ётся: "Ти заплатив за охорону ?"
 показать весь комментарий
 
 
Оно и не мудрено - если даже Баклан Баканов ему один зуб выбил, то благодарные граждане і кутні зуби повибивають.
 показать весь комментарий
 
 
Ну подрабатывают ребята...
Вон на свадьбе луцика грузчиками подарков работали.
Да кого они только не охраняют....
Всё дело в цене.
 показать весь комментарий
 
Да эти зеленые шмаркли еще сцикливей чем овощь.
 показать весь комментарий
 
 
Этому товарищу , с мордой тракториста , уделяют столько внимания в прессе , как никому !
 показать весь комментарий
 
 
Луценко за надання переваг власному водію - посадили до в'язниці. Прийде час і для Зелі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх