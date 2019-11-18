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 Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибудут в Очаков ориентировочно 20 ноября в 16:00

Украинские корабли захваченные россиянами в октябре 2018 года и освобожденные в оккупированном Крыму, ориентировочно прибудут в Очаков в 16:00 20 ноября.

Согласно источникам Цензор.НЕТ в штабе ВМС Украины, отряд украинских кораблей - буксиры "Гайдамака", "Титан", спасательное судно "Сапфир", а также возвращенные Россией катера "Бердянск", "Никополь", буксир "Яны Капу", на данный момент направляются в порт Очаков, расчетное время прибытия - 16.00 20 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" движутся в направлении материковой Украины, - ВМС ВСУ

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160395
 
 
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Давай ще десяток постів про ці ржаві корита.
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По какой глупости металлолом называют кораблями ? Кому ещё не ясно , что варвари не отдали кораблей , а металлолом ?
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Это было металлоломом еще до захвата варварами.))
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Mr.Zorg‏ @BauldganBabukan 9 ч.9 часов назад

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибудут в Очаков ориентировочно 20 ноября в 16:00 - Цензор.НЕТ 394

Просто жесть. То есть уЗеленского согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как речдок?
«Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется»
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Кораблі виведені з ладу, вони не на ходу, а тому їх тягнуть тросами буксири. Пробоїну, яку під час обстрілу у Керченській протоці отримав "Бердянськ", окупанти нашвидкуруч залатали, але катер не може рухатись самостійно. За розрахунками фахівців, техніка прибуде в одеський порт не раніше середи, оскільки буксирують її зі швидкістю сім вузлів - це 12,5 кілометрів на годину. Відстань до Одеси - понад пів тисячі кілометрів.
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42 года, по гороскопу Нелох, встречусь с 67-летним плешивцем, любителем мальчиков...
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Двое суток будут тащить етот металолом? Их что кормой вперед тащат или боком? Или они уже полузатопленные? Не удивлюсь если они затонут так и не прибыв на место. Как говорится концы в воду. И ***** и Зелупе ето выгодно, не будут мешать нормандским переговорам сливать Украину.
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