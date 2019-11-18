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 Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - тяжело ранен один десантник

Российские оккупационные войска нанесли удар по позициям 46-й десантно-штурмовой бригады под Сизым (Луганская область). Один украинский воин получил тяжелое ранение.

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Он отметил: "Российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое под Луганском с территории Российской федерации, один военнослужащий получил тяжелые ранения.

Сизое находится на самой границе с РФ, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают - это не случайный взрыв, ранение - боевое.

Сейчас за жизнь десантника борются врачи. Очевидно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской.

Не признанная война продолжается под аккомпанемент успокоительных политических заявлений, оторванных от реальности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 8 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3160392
 
 
 Топ комментарии
 
Зелебобские-єто на ваших руках...
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Чушь какая... Над Украиной! А зебилятко наполеоныч янелох - просто холуй путлера.
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Вы хотели мира? Получайте рузький мир. Атаки росийских войск, обстрелы и убийства украинцев- ето первый признак что скоро предстоят переговоры. Вот что значит договариваться с террористом ******. Сколько тысяч украинцев погибло из-за ваших переговоров? Неужели море крови вас так и не научило что с террористами нельзя договариваться и идти на уступки?
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_Это тебя "не научило", глупец, если ты такой упрёк к открытым предателям и агентам врага пишешь.
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Офигеть логика, район примыкает в месту разведение, так с чего тогда уверенность что безпилотник прилетел именно с рашки.
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Наверное же радары засекли. Или думаешь ето Госдеп и Сорос атаковали ВСУ на границе с Рашкой? Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - поранено одного десантника - Цензор.НЕТ 8941
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"Сизое находится на самой границе с РФ, считалось последние годы тихим местом."

Подскажите Зеле, что надо срочно отводить оттуда войска.
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Порохоботы, и не только они, а дальше заголовка пробовали читать?
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Нападение уже с Рашки. Ето обьявление войны? Интересно, *наша* власть и здесь промолчит и не выдворить росийское посольство и не прекратит сотрудничество с вражеской страной? Или вы так хотите переговоров в нормандском формате что все готовы стерпеть лишь бы на переговорах пососать у *****?
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Да кто там точно знает откуда он прилетел, крики что с Рашки только из-за близости границы.
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Ага. Шахтеры опять откопали в шахтах беспилотники. Что первый раз Рашка обстреливает Украину со своей территории? ***** нужно больше жертв перед переговорами. Украинцы тогда больше устают от войны и хотят целоваться с ******.
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На таких паникёров эта статья и рассчитана. Фактов, что это вообще был беспилотник из РФ нет. Зато статья наберёт просмотры.
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Да полно у них беспилотников, тем более простенькие чтоб скинуть гранату.
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Применить в ответ турецкие безпилотники.
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Турецкие беспилотники можно в задницу засунуть тому кто их купил. Уверен что на складах они и погниют или их уничтожат на первом же боевом вылете.
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А на напомни обьявлял ли войну Петя при явной атака Градами и пересечением границы бронетехникой, а тут беспилотник, притом прилететь он мог не только с Рашки, там все рядом.
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Та ти при любій владі виживеш, пристосуванець камуняцький.
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Что и требовалось доказать.Хуйло расширяет окупированную зону. ***** нужен весь дамбас и вся Украина. Завтра Зелупа скажет что нужно еще и с других границ отвести вайска чтобы не правацировать.
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Вон иранцы пол-Тегерана сожгли из-за того что бензин подорожал на 12 центов. А над вами шестой год издеваются мародеры и всякие зеленые шмаркли. А вы все время левую щеку подставляете.
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С кацапами никаких переговоров - клепать мразей ежедневно, пока не выгоним с нашей земли.
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ЗеБєня‏ @ze_benya 2 ч.2 часа назад

Російські війська атакували позиції 46-ї ОДШБ під Сизим на Луганщині - поранено одного десантника - Цензор.НЕТ 7749

Ну шо чувак @ZelenskyyUa дзвони Баканову @ServiceSsu!
Позафракційний депутат Руслан Требушкін, будучи мером Димитрова (Донецька обл.), у 2013-2014 доставляв "гумдопомогу" беркутівцям на Майдані та дякував Путіну за окупацію Криму, увійшов до комітету ВР з нацбезпеки.

https://twitter.com/i/status/1196489351489830913
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Знашь хто такой "чувак"? Тот чёрт и правда чувак.
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У район Золотого росіяни підтягли важку артилерію. Ну прям нежданчік. Як там? До тиші готові?
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онжнелох. емупох. он вам ничего не должен только своим родителям и Бэне.
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