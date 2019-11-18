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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3750) сироты (78) интернат (52) Кулеба Николай (29)

 95% детей, проживающих в интернатах, имеют родителей, - Николай Кулеба

В интернатах Украины проживает большинство детей, которые не являются сиротами, 95% из них имеют родителей.

Об этом рассказал Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"1,5 процента детского населения находится в интернатах. Это 100 тысяч детей. Это разные типы интернатов. Их десятки сегодня. 95% детей из этих 100 тысяч имеют родителей. Они не сироты. Это основной миф, или ошибка, которая есть сегодня, когда говоришь о реформе интернатов. Но эта реформа не о том, чтобы сирот устраивать в семьи. эта реформа о том, чтобы родительских детей оставлять в собственных семьях", - сказал он.

Кулеба отметил, что нужно с самого начала обращать внимание на то, как семья оказалась в таком состоянии, что она готова отдать своего ребенка в интернат. По его словам, к этому в большинстве случаев приводит бедность или другое неблагополучие.

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"Это может быть одинокая мать, которая осталась с тремя или четырьмя детьми, и их нечем кормить. Это может быть особая потребность или инвалидность ребенка. Хотя только 18% детей в интернатах - это дети, имеющие инвалидность. Все остальные не имеют инвалидности", - отметил он.

Кулеба отметил, что сейчас интернат считается местом несвободы, которое никогда не будет счастливым для ребенка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160390
 
 
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По его словам, к этому в большинстве случаев приводит бедность или другое неблагополучие.
Да, так и есть. Украинская античеловеческая капиталистическая власть все делает, чтобы таких детей было как можно больше.
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А в Зимбабве? Уж тогда сравнивай Украину с самой отсталой страной. Только дебилы могут оправдывать собственное разгильдяйство тем, что у соседа ещё хуже.
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Предлагаешь экспроприировать экспроприаторов 95% детей, проживающих в интернатах, имеют родителей, - Николай Кулеба - Цензор.НЕТ 7139
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И каким образом украинская власть заставляет настоящую мать и отца бросить своего ребенка? Расскажите.
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Подростковая беременность, одиночество, отсутствие жилья, низкая зарплата...
Украинской власти до таких нет дела.
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Вкладываются огромные деньги в облагораживание интернатов...При всём том , что интернаты остаються кузнецей уголовников и матерей одиночек! Родители этих детей в основном иждивенцы у народа, дети их вырастут иждивенцами ...Пользы никакой от вложений финансов! Лучше бы в профтехучилища вкладывали, чтобы учились на современных станках работать , а не терпугом! И была бы польза стране.Пример хотя бы Беларуссии...
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Коли при народженні дитини держава платила відносно великі гроші, то розмножувались тільки безхатьки. Тепер пожинаємо плоди.
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Лукашенко сделал следующее.Родители,дети которых живут в Дет домах,платят алименты и мамаши,и папаши.Злосные неплательщики работают в местах не столь отдаленных
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И наверняка остальные 4% имеют родственников и только 1% про настоящему сироты.
Это кстати весьма плохо характеризует общество.
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Запутали меня совсем. Эти 5% учитываются в статистике где каждый пятый ребенок подвергается сексуальному насилию?
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Ну так ліквідуй інтернати, дебіле - не стане проблеми. Сиріт пересели в оплачувані дитбудинки. Сиріт оплачуватиме уряд. Ті, які з батьками - батьки чи уряд через батьків. Все одно нічого не зробе дурепа.
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А є ще алкоголічки і наркоманки, діти обов'язково повинні жити у власних сім'ях і брати приклад з батьків.
Реформа у чому полягатиме? Розігнати інтернати (бо дорого), а дітей батькам?
Якщо у дитини якісь серйозні розлади, то мати буде цілодобово з нею. А жерти що? Кулєбяку?
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