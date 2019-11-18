 95% детей, проживающих в интернатах, имеют родителей, - Николай Кулеба

Об этом рассказал Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"1,5 процента детского населения находится в интернатах. Это 100 тысяч детей. Это разные типы интернатов. Их десятки сегодня. 95% детей из этих 100 тысяч имеют родителей. Они не сироты. Это основной миф, или ошибка, которая есть сегодня, когда говоришь о реформе интернатов. Но эта реформа не о том, чтобы сирот устраивать в семьи. эта реформа о том, чтобы родительских детей оставлять в собственных семьях", - сказал он.

Кулеба отметил, что нужно с самого начала обращать внимание на то, как семья оказалась в таком состоянии, что она готова отдать своего ребенка в интернат. По его словам, к этому в большинстве случаев приводит бедность или другое неблагополучие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим, чтобы интернатов не было совсем. Дети должны жить в семьях, - Зеленский. ФОТО

"Это может быть одинокая мать, которая осталась с тремя или четырьмя детьми, и их нечем кормить. Это может быть особая потребность или инвалидность ребенка. Хотя только 18% детей в интернатах - это дети, имеющие инвалидность. Все остальные не имеют инвалидности", - отметил он.

Кулеба отметил, что сейчас интернат считается местом несвободы, которое никогда не будет счастливым для ребенка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Директор интерната продавал в трудовое рабство несовершеннолетних в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО