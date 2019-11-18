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 Политика Украины, Происшествия
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 Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор

Глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко проходит по делу №12013220540000400 от 31.01.2013 по факту создания в феврале 2010 года бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением преступной организации и обвиняется в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на $160 млн на покупку "Украинского медиахолдинга" (UMH).

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пытаясь обеспечить интересы Ложкина (экс-главы администрации президента и экс-владельца УМХ Бориса Ложкина. - Ред.), Порошенко (президента Украины в 2014-2019 годах Петра Порошенко. - Ред.), Филатова (экс-замглавы АП Алексея Филатова. - Ред.) и Шверка (бывшего первого вице-президента UMH Григория Шверк. - Ред.) Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMH и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", - заявила прокурор в суде по избранию Гриценко меры пресечения.

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По ее словам, речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга УМХ. "Реализуя преступные намерения, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам группы компаний UMH способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств больше $406 млн путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний UMH.

По ее словам, Ложкин и другие бенефициары UMH достоверно знали из разных источников о участии Арбузова, Клименко, Курченко и других лиц в составе преступной организации и совершении ими преступлений против госсобственности.

По данным следствия, в рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" получило в государственном "Укрэксимбанке" по договору от октября 2013 года кредит $160 млн, в качестве обеспечения по которому были ряд депозитов на $50 млн и казначейские обязательства на $50 млн, недвижимость и оборудование, а без твердого обеспечения оставалась сумма $45,27 млн.

Сторона обвинения указала, что в 2014 году суд по инициативе Генпрокуратуры арестовал указанные депозиты и казначейские обязательства, а в середине августа того года Гриценко стал главой правления.

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"Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме $506 млн в пользу Укрэксимбанк, в августе 2014 года Курченко предложил … Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию с президентом Украины Порошенко", – утверждает прокурор. По версии следствия, за это Курченко предложил передать право собственности на "Наше Радио".

По словам прокурора, вышеуказанные участники решили склонить к участию в преступлении Гриценко и работников генпрокуратуры. "Пытаясь обеспечить интересы Ложкина, Порошенко, Филатова и Шверка Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMH и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", - утверждает прокурор. Она считает, что тем самым он действовал в пользу Курченко, Арбузова и других участников преступной организации.

Напомним, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.

18 ноября Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3160388
 
   
 Топ комментарии
 
Кому помогло это ЗЕленое ЧМО Бабломойское?
На чаше весов. С одной стороны тысячи убитых, замученных в плену украинцев. Миллионы беженцев. С другой стороны поставки топлива, финансовая помощь российским террористам. Вот вам лицо нынешней власти. Вот вам настоящий Коломойский и его приспешник Зеленский.

Всем смотреть видео.
https://twitter.com/Bindungsenergie/status/1195964177606725633
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ЮЗИКА ПОЙМАЛИ НА КОРРУПЦИИ: моя крыша Зеленский! ПОГОРЕЛ - АУДИОЗАПИСЬ РАЗГОВОРА!

=========================================================

Депутат и актер 95 квартала Юзик, друг Зеленского Зе Президент, пойман за коррупцией! Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 3179

Народный депутат Антон Поляков обнародовал запись с участием своих коллег по фракции «Слуги народа». сделана в городе Кривой Рог, ресторан Околица, 25 сентября 2019 года, во время гулянки нардепов от «слуги народа» и руководителя полиции Днепропетровской области по случаю предстоящего назначения начальника полиции города Кривой Рог. В мероприятии принимали участие: народные депутаты Захарченко Владимир, Неклюдов Владлен, Кисель Юрий, Криворучкина Елена, Медяник Вячеслав, Коряченков Юрий и его жена Коряченкова Татьяна, а также начальник Днепропетровской полиции Огурченко Владимир и претендент на должность начальника полиции города Кривой Рог Лукашов Сергей. слуги народа» лично хотят контролировать все уголовные дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель. При этом депутаты неоднократно повторяют, что «их крыша» это лично президент Украины.
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Шоколадные аферисты напряглись, посадки не за горами.
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...если все изложенное правда, то на кичу.... Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 3743...с возмещением ущерба и полной конфискацией...
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З відома та за погодженням це як? Є документ з підписом та печаткою? То чому його нам не покажуть?
Отже все бла-бла-бла. Є завдання гавном замазати, от це завдання ряба шавка і виконує.
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Так это же патриотично, беня вообще спасал своё бабло по полной.
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Шоколадные аферисты напряглись, посадки не за горами.
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Ага, именно поэтому за пол года ничего не смогли, только тот бред, что у шавки портнова - трубы.
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Ааааа шмаркли посадили патриота
Доколе? Все на путч!
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ты просто сракоцап не разобрался после возлияний стекломоем. Так шо заворачивайся в простыню и медленно ползи на кладбище, бггг. А знаешь почему медленно? А шобы не создавать среди остальных ползущих сракоцапов панику, бгггг
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Не ведись на провокации.
Им все равно, кого сейчас защищать, так как порошенко на очереди.
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Читаем первый абзац - дело от 31.1 2013 года - кто был тогда През? Янык. Но далее по тексту - дело за отмывание денег в пользу Яныка! Как так? Или прокурор врет, или я ничего с его галиматьи не понял.
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а ти чо, не 73/43%-тний зебіл? А ти подивися: 73/43%тним все зрозуміло...
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А ещё есть за скобками работники прокуратуры. Но к ним претензий нет😄
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хтось зрозумів оцю муть, в якій звинувачують банкіра??
Я пригадую, як читав документальні матеріали - як звинувачували Тухачевського в тому, що він був агентом німецької та японської розвідок одночасно. Щось схоже і тут...
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и без свыни и гонтаревой не обошлось, святая парочка, одной ноги уже поломали, пора и за другого браться
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Кому помогло это ЗЕленое ЧМО Бабломойское?
На чаше весов. С одной стороны тысячи убитых, замученных в плену украинцев. Миллионы беженцев. С другой стороны поставки топлива, финансовая помощь российским террористам. Вот вам лицо нынешней власти. Вот вам настоящий Коломойский и его приспешник Зеленский.

Всем смотреть видео.
https://twitter.com/Bindungsenergie/status/1195964177606725633
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это было в 2014..помню..тогда все орали.. что беня патирот..
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...и уже как-то подзабылось, что эту самую UMH свин ПеПо продал Курченку, так и не уплатив 150 млн долларов налогов...
Как там история про "украинского Аль Капоне, которого посадили за неуплату налогов", не слышно пока ?
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Почему забылось? Дело о неуплате налогов в ГБР же расследуется
Порошенко на 18 допросов не явился

Будем надеяться, что снятие неприкосновенности ускорит процесс
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петр алексеевич считает, что это сделано специально.
Чтобы сорвать его выезд за границу - на "встречи".
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"UMH свин ПеПо продал Курченку" - "свин ПеПо" це Ложкін? Він точно не заплатив податків? В Ярославський, коли продавав Металіст - також не заплатив?
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ЛожкинД - это только "зиц-председатель", собственник и выгодополучатель сделки - Порошенко. Ярославский, когда свой "УкрСибБанк" продавал - тоже - не заплатил, они все - не платят. Ни за что.
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чо-чо? Порошенко був фактичним власником UMH???
Тля, і чого ви, зебіли, такі всі дебіли??.............
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Вся эта галиматья, очевидно, не впечатлила судей, поэтому вместо залога в 100 миллионов залога, которые просила прокурорша, суд назначил залог всего в 3 миллиона.
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через 5 лет зекоманда будет на допросы ходить..
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ЮЗИКА ПОЙМАЛИ НА КОРРУПЦИИ: моя крыша Зеленский! ПОГОРЕЛ - АУДИОЗАПИСЬ РАЗГОВОРА!

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Депутат и актер 95 квартала Юзик, друг Зеленского Зе Президент, пойман за коррупцией! Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 3179

Народный депутат Антон Поляков обнародовал запись с участием своих коллег по фракции «Слуги народа». сделана в городе Кривой Рог, ресторан Околица, 25 сентября 2019 года, во время гулянки нардепов от «слуги народа» и руководителя полиции Днепропетровской области по случаю предстоящего назначения начальника полиции города Кривой Рог. В мероприятии принимали участие: народные депутаты Захарченко Владимир, Неклюдов Владлен, Кисель Юрий, Криворучкина Елена, Медяник Вячеслав, Коряченков Юрий и его жена Коряченкова Татьяна, а также начальник Днепропетровской полиции Огурченко Владимир и претендент на должность начальника полиции города Кривой Рог Лукашов Сергей. слуги народа» лично хотят контролировать все уголовные дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель. При этом депутаты неоднократно повторяют, что «их крыша» это лично президент Украины.
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Адвокат Гриценка Галанський: прокуратура затримала Гриценка за те, що він домігся стягнення на користь держави коштів і майна президента-втікача Віктора Януковича. З 78 сторінок підписаного відомим на всю Україну прокурором Костянтином Куликом повідомлення про підозру голові правління Укрексімбанку Олександру Вікторовичу Гриценку, конкретним діям власне Гриценка присвячено буквально кілька речень. Зокрема, Кулик звинувачує Гриценка в тому, що він як керівник Укрексімбанку наполегливо вживав заходів щодо погашення заборгованості за виданими банком кредитами і за рахунок заставного майна і коштів. І досяг успіху, "на підставі отриманих судових рішень" домігся стягнення на користь державного Укрексімбанку засобів і майна».
За словами адвоката Гриценка, «Кулик може скільки завгодно розписувати кому належали заставлені кошти і майно (Кулик пише - злочинній організації Януковича) і яким чином вони були здобуті». «Керівник Укрексімбанку Гриценко стягнув кошти і майно на користь державного банку і на підставі судових рішень, значить - не вчинив жодного правопорушення, а навпаки, захистив інтереси Укрексімбанку. https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksandr-gricenko-chomu-sbu-zatrimala-glavu-ukreksimbanku-novini-ukrajini-50054050.html
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Блин если реально так по тексту, то это все обьясняет... они там ********* вообще! будут притягивать за уши что угодно чтобы очернить опонентов, это тупо политическое преследование.
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..Так шо пишуть ..Той Грицик родич Маринки Свинарчук !? .. Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 5645
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73/43%зебілів брешуть в висерах; навіть не задумуються, про що брешуть.
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во бред... это ж чего этот Кулик нюхал, когда такое дело лепил... Это же надо коммерческую сделку по продаже медиа-холдинга Ложкиным Курченко обозвать "преступным сговором". Эдак все коммерческие сделки у нас скоро в стране станут "преступным сговором". Мы что, не помним эту громкую сделку и то, что Курченко для Януковича скупал все, что шевелится, а особенно они жаждали медиа? мы все помним https://delo.ua/business/kurchenko-kupil-mediaholding-umh-group-207764/ И крченко тогда купил этот медиахолдинг , в который входили такие бренды, как Forbes, Vogue, Корреспондент, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радио, EuropaPlus, Авторадио, Аргументы и Факты, Комсомольская правда и другие. Сделка была на 450-500 млн долларов, и Курченко на частичную оплату покупки взял кредит в Укрэксимбанке на 166 млн долларов. И Курченко кредит практически погасил, как ни странно. Он не погасил насчитанную пеню и комиссию - вот об этом писал тот же Цензор https://censor.net.ua/news/372374/ukreksimbank_do_sih_por_vzimaet_192_milliona_za_kredit_kurchenko_na_pokupku_mediaholdinga_lojkina_nash В этом свете то, что накалякал Кулик - ну никак нельзя назвать чем то адекватным.
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Сразу видно поставлена задача притянуть Порошенко везде где можно, хотя какое он отношение он имеет к компании которая была выкуплена Курченко в 2013г. В чем был его интерес в 2014г, про это ни слова. При том что при нем эти активы и были арестованы прокурором. Потом откуда Ложкин и Ко мог знать что деньги на покупку были получены нелегальным путем, если они были взяты покупателем в кредит в банке. Короче полностью несуразный бред рассчитаный на то, что никто вчитываться не будет - зато Порох барыга и преступник!
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