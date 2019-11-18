 Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пытаясь обеспечить интересы Ложкина (экс-главы администрации президента и экс-владельца УМХ Бориса Ложкина. - Ред.), Порошенко (президента Украины в 2014-2019 годах Петра Порошенко. - Ред.), Филатова (экс-замглавы АП Алексея Филатова. - Ред.) и Шверка (бывшего первого вице-президента UMH Григория Шверк. - Ред.) Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMH и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", - заявила прокурор в суде по избранию Гриценко меры пресечения.
По ее словам, речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга УМХ. "Реализуя преступные намерения, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам группы компаний UMH способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств больше $406 млн путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний UMH.
По ее словам, Ложкин и другие бенефициары UMH достоверно знали из разных источников о участии Арбузова, Клименко, Курченко и других лиц в составе преступной организации и совершении ими преступлений против госсобственности.
По данным следствия, в рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" получило в государственном "Укрэксимбанке" по договору от октября 2013 года кредит $160 млн, в качестве обеспечения по которому были ряд депозитов на $50 млн и казначейские обязательства на $50 млн, недвижимость и оборудование, а без твердого обеспечения оставалась сумма $45,27 млн.
Сторона обвинения указала, что в 2014 году суд по инициативе Генпрокуратуры арестовал указанные депозиты и казначейские обязательства, а в середине августа того года Гриценко стал главой правления.
"Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме $506 млн в пользу Укрэксимбанк, в августе 2014 года Курченко предложил … Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию с президентом Украины Порошенко", – утверждает прокурор. По версии следствия, за это Курченко предложил передать право собственности на "Наше Радио".
По словам прокурора, вышеуказанные участники решили склонить к участию в преступлении Гриценко и работников генпрокуратуры. "Пытаясь обеспечить интересы Ложкина, Порошенко, Филатова и Шверка Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMH и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", - утверждает прокурор. Она считает, что тем самым он действовал в пользу Курченко, Арбузова и других участников преступной организации.
Напомним, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.
18 ноября Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.
Отже все бла-бла-бла. Є завдання гавном замазати, от це завдання ряба шавка і виконує.
Доколе? Все на путч!
Им все равно, кого сейчас защищать, так как порошенко на очереди.
Я пригадую, як читав документальні матеріали - як звинувачували Тухачевського в тому, що він був агентом німецької та японської розвідок одночасно. Щось схоже і тут...
На чаше весов. С одной стороны тысячи убитых, замученных в плену украинцев. Миллионы беженцев. С другой стороны поставки топлива, финансовая помощь российским террористам. Вот вам лицо нынешней власти. Вот вам настоящий Коломойский и его приспешник Зеленский.
Всем смотреть видео.
https://twitter.com/Bindungsenergie/status/1195964177606725633
Как там история про "украинского Аль Капоне, которого посадили за неуплату налогов", не слышно пока ?
Порошенко на 18 допросов не явился
Будем надеяться, что снятие неприкосновенности ускорит процесс
Чтобы сорвать его выезд за границу - на "встречи".
Тля, і чого ви, зебіли, такі всі дебіли??.............
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Депутат и актер 95 квартала Юзик, друг Зеленского Зе Президент, пойман за коррупцией!
Народный депутат Антон Поляков обнародовал запись с участием своих коллег по фракции «Слуги народа». сделана в городе Кривой Рог, ресторан Околица, 25 сентября 2019 года, во время гулянки нардепов от «слуги народа» и руководителя полиции Днепропетровской области по случаю предстоящего назначения начальника полиции города Кривой Рог. В мероприятии принимали участие: народные депутаты Захарченко Владимир, Неклюдов Владлен, Кисель Юрий, Криворучкина Елена, Медяник Вячеслав, Коряченков Юрий и его жена Коряченкова Татьяна, а также начальник Днепропетровской полиции Огурченко Владимир и претендент на должность начальника полиции города Кривой Рог Лукашов Сергей. слуги народа» лично хотят контролировать все уголовные дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель. При этом депутаты неоднократно повторяют, что «их крыша» это лично президент Украины.
За словами адвоката Гриценка, «Кулик може скільки завгодно розписувати кому належали заставлені кошти і майно (Кулик пише - злочинній організації Януковича) і яким чином вони були здобуті». «Керівник Укрексімбанку Гриценко стягнув кошти і майно на користь державного банку і на підставі судових рішень, значить - не вчинив жодного правопорушення, а навпаки, захистив інтереси Укрексімбанку. https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksandr-gricenko-chomu-sbu-zatrimala-glavu-ukreksimbanku-novini-ukrajini-50054050.html