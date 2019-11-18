 Глава "Укрэксимбанка" Гриценко помог преступной организации Курченко снять аресты с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн, - прокурор

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пытаясь обеспечить интересы Ложкина (экс-главы администрации президента и экс-владельца УМХ Бориса Ложкина. - Ред.), Порошенко (президента Украины в 2014-2019 годах Петра Порошенко. - Ред.), Филатова (экс-замглавы АП Алексея Филатова. - Ред.) и Шверка (бывшего первого вице-президента UMH Григория Шверк. - Ред.) Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMH и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", - заявила прокурор в суде по избранию Гриценко меры пресечения.

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По ее словам, речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга УМХ. "Реализуя преступные намерения, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам группы компаний UMH способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств больше $406 млн путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний UMH.

По ее словам, Ложкин и другие бенефициары UMH достоверно знали из разных источников о участии Арбузова, Клименко, Курченко и других лиц в составе преступной организации и совершении ими преступлений против госсобственности.

По данным следствия, в рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" получило в государственном "Укрэксимбанке" по договору от октября 2013 года кредит $160 млн, в качестве обеспечения по которому были ряд депозитов на $50 млн и казначейские обязательства на $50 млн, недвижимость и оборудование, а без твердого обеспечения оставалась сумма $45,27 млн.

Сторона обвинения указала, что в 2014 году суд по инициативе Генпрокуратуры арестовал указанные депозиты и казначейские обязательства, а в середине августа того года Гриценко стал главой правления.

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"Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме $506 млн в пользу Укрэксимбанк, в августе 2014 года Курченко предложил … Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию с президентом Украины Порошенко", – утверждает прокурор. По версии следствия, за это Курченко предложил передать право собственности на "Наше Радио".

По словам прокурора, вышеуказанные участники решили склонить к участию в преступлении Гриценко и работников генпрокуратуры. "Пытаясь обеспечить интересы Ложкина, Порошенко, Филатова и Шверка Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний UMH и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", - утверждает прокурор. Она считает, что тем самым он действовал в пользу Курченко, Арбузова и других участников преступной организации.

Напомним, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.

18 ноября Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.