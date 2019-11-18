 Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах ОТГ, которые пройдут 22 декабря, - ЦИК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Процесс выдвижения кандидатов в депутаты сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, а также кандидатов на должности сельских, поселковых и городских голов начался согласно Календарному плану подготовки к выборам 22 декабря.

"Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя продлится до 27 ноября включительно. А до 28 ноября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации", - сообщили в комиссии.

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По данным учреждения, около 30 политических партий уже сообщили ее об участии местных ячеек в первых местных выборах.

22 декабря выборы состоятся в 86 объединенных территориальных общинах, а именно в 69 селах, в 16 поселках и одном городе. Выборы пройдут в 21 области. По предварительным данным ЦИК, в них может принять участие более 380 тыс. избирателей.

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