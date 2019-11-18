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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1241) ЦИК (3360)

 Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах ОТГ, которые пройдут 22 декабря, - ЦИК

18 ноября начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах, которые должны пройти 22 декабря 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Процесс выдвижения кандидатов в депутаты сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, а также кандидатов на должности сельских, поселковых и городских голов начался согласно Календарному плану подготовки к выборам 22 декабря.

"Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя продлится до 27 ноября включительно. А до 28 ноября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации", - сообщили в комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва, - ЦИК

По данным учреждения, около 30 политических партий уже сообщили ее об участии местных ячеек в первых местных выборах.

22 декабря выборы состоятся в 86 объединенных территориальных общинах, а именно в 69 селах, в 16 поселках и одном городе. Выборы пройдут в 21 области. По предварительным данным ЦИК, в них может принять участие более 380 тыс. избирателей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без внесения изменений в Конституцию для досрочных местных выборов нет оснований, - глава ЦИК Диденко

Источник: https://censor.net.ua/n3160385
 
 
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ЮЗИКА ПОЙМАЛИ НА КОРРУПЦИИ: моя крыша Зеленский! ПОГОРЕЛ - АУДИОЗАПИСЬ РАЗГОВОРА!

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Аудіозапис розмови Юзіка... Корупція під контролем ЗЕкАманди ! Репост ! Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах ОТГ, которые пройдут 22 декабря, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7197
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Ути пути, с каких пор мордвины под ником Dnipro 75ed19bb возмущены, что утратили монополию на втыкание ножа в спину?
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- Это еще не конец, конечно! - подумал кацап Dnipro 75ed19bb, ощутив, что кто-то неумолимо раздвигает его булки.
Б-г-г-г
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гепа себя сам протянет,когда выборы будут.А это,вообще то выборы в общины
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Азиат из деревянного сортира на ********, так ты "типа" с Харькова или с Днепра? Почався процес висунення кандидатів на місцевих виборах ОТГ, які відбудуться 22 грудня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 279
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Выборы в ОТГ проходят, и подготавливаются к новым , а в ВР так и не был законодательно утвержден обязательный характер их создания, роль новых громад в системе местного самоуправления остается пока неопределенной, а соответствующее законодательство о местном самоуправлении не упоминает об ОТГ ... т.е. - ОТГ - незаконные образования !!!!
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Та ну, місцеві вибори відбувається за принципом організованої злочинної групи, або шляхом нічного вкидання бюлетнів обраними особами. Суттєво життя громадян не змінюють, продовжуючи житяя-буття попередників не без якісної еволюції. Це такі вибори - хто більше буде їсти за чужій кошти.
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