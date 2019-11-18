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 Политика Украины
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Все про:Германия (3459) Донбасс (19943) Маас (96)

 Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий.

Об этом сообщили в немецком МИД, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Планировалось, что вечером понедельника министр прилетит в Харьков, а утром вторника вертолетом доберется до района линии разграничения в Донбассе. Но из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов.

В немецком МИД сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запанованы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленский назвал мир приоритетом, это дало новый импульс переговорам по Донбассу, - глава МИД Германии Маас

Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже

Источник: https://censor.net.ua/n3160381
 
 
 Топ комментарии
 
пішки нехай валить в лугандон
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Можно машиной проехать ... Но я понял что страшно стало , и с Германии умничать ему удобнее.. Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий - Цензор.НЕТ 1610
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Наверно узнал о решении Гаагского трибунала...
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Можно машиной проехать ... Но я понял что страшно стало , и с Германии умничать ему удобнее.. Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий - Цензор.НЕТ 1610
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Угу... Погода зуйова - періодичні опади якогось вибухового залізяччя з неба.
І хто ж це робить? Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий - Цензор.НЕТ 3778
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Угу. На дамбасе сейчас погодка не курортная. Град, ураганы иногда шквальный огонь.
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Аааа! Порошенко сдаёт Украину!
Янелох
-Отводит войска
-Советники рузьге агенты
-Ведет тайные тлф переговоры с Ху
-Готовится подписать Договор по Бомбассу на условиях Ху
Янелох добивается мира!
Он победун!
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Не хоче зашмаркатися як зеленський...
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Пускай посетит Станицу Луганскую и посмотрит под чьим контролем сейчас мост и оба берега откуда отвели ВСУ. Посидит на лавочке, подумает.
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лавку, кілька днів тому, викрала лугандонська інтелігенція..... відео навіть було
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Вот на ней пускай и посидит. На место где была лавка забить кол и регулярно возить и садить на нем любителей рузькогомира и тем кто им помогает и возит помощь.
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"Пішов, як за море срати"©
Бундес Маас сюда прикатил, шоб тут ему все Хайко целовали, а он полчал удовольствие.
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Ну Гансу если бы туман, еще чего нибудь помешало бы. Ему фиолетово, что на Донбассе творится, главное, чтобы бюргеры были при зароботках и в тепле...
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Роман Донік‏ @donikroman 2 ч.2 часа назад

Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий - Цензор.НЕТ 6161

"Патриоты" и "журналисты" молчат о подрые на мине комбрига 128 бригады. И почему-то не говорят, что был подрыв при осмотре места под новые позиции. По сути Зеленский и Хомчак приказали отводить войска на минные поля 14-16 годов.
Стоит оно того @ZelenskyyUa ?
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Отличная...как для ноября стоит погода...
Засцал товаришЧ...
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Нефиг всякой путинской подстилке лазить по Донбассу.....
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В Кремле сказали не едь, он и не поехал.
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