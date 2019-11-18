 Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий

Об этом сообщили в немецком МИД, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Планировалось, что вечером понедельника министр прилетит в Харьков, а утром вторника вертолетом доберется до района линии разграничения в Донбассе. Но из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов.
В немецком МИД сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запанованы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.
Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже
І хто ж це робить?
Янелох
-Отводит войска
-Советники рузьге агенты
-Ведет тайные тлф переговоры с Ху
-Готовится подписать Договор по Бомбассу на условиях Ху
Янелох добивается мира!
Он победун!
Бундес Маас сюда прикатил, шоб тут ему все Хайко целовали, а он полчал удовольствие.
"Патриоты" и "журналисты" молчат о подрые на мине комбрига 128 бригады. И почему-то не говорят, что был подрыв при осмотре места под новые позиции. По сути Зеленский и Хомчак приказали отводить войска на минные поля 14-16 годов.
Стоит оно того @ZelenskyyUa ?
Засцал товаришЧ...