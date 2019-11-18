 Глава МИД Германии Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий

Об этом сообщили в немецком МИД, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Планировалось, что вечером понедельника министр прилетит в Харьков, а утром вторника вертолетом доберется до района линии разграничения в Донбассе. Но из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов.

В немецком МИД сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запанованы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

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Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже