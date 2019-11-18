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 Общество
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Все про:радио (254) диктант (14)

 Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников

Радиодиктант национального единства, который состоялся 8 ноября без единой ошибки написали всего двое участников из 5 тысяч, которые приняли в нем участие и прислали на проверку свои работы.

Как передает Цензор.НЕТ, такие результаты обнародовало Украинском радио - первый радиоканал Общественного вещателя.

По заключению организаторов, победителями признали ученицу 6 класса из села Турья Реметы на Закарпатье Анастасию Швец и еще одного участника по имени Роман Бабюк, деталей по которому не сообщили.

Второе место заняли 33 человека - к этой категории организаторы радиодиктанта отнесли тех, кто допустил одну ошибку: написал слово "цифра" без кавычек. Третье место с одной ошибкой занял 31 участник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всеукраинский диктант национального единства пройдет 8 ноября

Источник: https://censor.net.ua/n3160380
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и что? У нас некоторые министры и депутаты по-украински двух слов без ошибок сказать не могут и ничего - керують Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников - Цензор.НЕТ 8319
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Учениця з сільської школи. Попри те, що умови навчання в сільських школах гірші ніж у міських, фінансування гірше і усталена думка, що сільські школи дають гіршу освіту.
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Ну и что? У нас некоторые министры и депутаты по-украински двух слов без ошибок сказать не могут и ничего - керують
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Хай, хоч по ацтекські балакають.
Аби тільки не лизали сраку рашці.
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Это были Портнов и Зеленский. Первый #бет собак
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Первое - слыхал о дядюшке Фрейде?
Второе - кто такие зоофилы знаешь?
Исходя из того, что это твой ашнадцатый пост на эту тему, то связь между первым и вторым очень хорошо прослеживается...
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Я цивилизованый и не черноротка какая-то. Таак, что чмо завали ротельник Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників - Цензор.НЕТ 9342
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Но заметь, Фрол, власть хочет узаконить! Экзамен по английскому - днями инфа была,здесь же, в новостях. Люди свой, государственный не знают толком, но подавай английский обязательно.
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От хто знає, що дід Панас, був етнічним УКРАЇНОМОВНИМ євреєєм?
Українським євреєм.
Русского йазика ніфуйа не знав!
Респект Діду Панасу, на вечірніх казочках якого, виросли мільйони УКРАЇНСЬКИХ патріотів !
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А до чого тут національність?
Навіщо все зводити до абсурду.
Тема про те, що українці не знають української.
5 тисяч..... Жах.
І кількість учасників - жах.
І результат - жах.
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Мабуть, Роман Бабюк це ти?
Пишеш без помилок. Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників - Цензор.НЕТ 1260
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Учениця з сільської школи. Попри те, що умови навчання в сільських школах гірші ніж у міських, фінансування гірше і усталена думка, що сільські школи дають гіршу освіту.
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Это плохо , но я вон ваще в слове из трех букв делаю четыре ошибки....Еще - исчо ... Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников - Цензор.НЕТ 6021
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И тем не менее смысл этого слова всем ясен и понятен, а в употреблении достаточно постоянен и непокобелим... Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников - Цензор.НЕТ 816
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читать по слогам, расписываться и считать до ста - больше и не нужно...
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До ста? Дык, даже пенсию не посчитаешь, а что говорить о зарплате.
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Закон приняли, покричали, а писать научиться данунах.
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Диктант реально складний був, особливо враховуючи всі розділові знаки Хоч і не великий...
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Как можно проверить 5 тыс диктантов за полторы недели?
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Все залежить від того, скільки було перевіряючих.
Нічого дивного.
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А где можно и сколько набрать учителей украинского языка, чтобы грамотно все проверить, если сейчас идет учебный процесс?
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Нажаль зараз в Україні більшість не вміють писати ні українською, ні російською.
Навіть тут, на форумі, вважається, що правопис це - дурня.
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Ну, кроме диктанта ничего украинцам предложить не могут. Помню, как то в 2013 самый бол шой флаг вывесили в Евпатории. Ну и как, не нужно напоминать, что было в 2014?
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...слово "цифра" без лапок ... -- це дууууууууууууже суттєва помилка. Це -- катастрофа.
Я шалію від цих перевіряльників та подавачів такої інформації. Люди написали диктант. Не у кожного університетський диплом з профільною філологічною освітою. Написали? От і добре. На біса ця перевірка? Адже ж називається "диктант національної єдности". Отже: важлива участь якомога більшої кількости людей. Все. А вони перевіряють і оголошують результат Радіодиктант національної єдності без жодної помилки написали лише двоє учасників - Цензор.НЕТ 1880
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Та, можна ж було і, взагалі, не писати.
Результат був би той самий.
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Та у нас преЗедент слово "радиодиктант" без ошибки не напишет!
Зуб даю.....
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Ця проблема невстотна. Правила написання змінюють кожен рік (навіщо - може тому, що кожен пес мріє лишити свій послід в історії). Але і не тільки філологи, а ще й такі як Зеленський, теж мріють залишити послід - велику купу.
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Отак перевірка знань дуже легко трансформується у собачий послід.
Слава Україні, так?
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Приємно і зворушливо, що учениця 6 класу із закарпаття написала без жодної помилки. Отже, ******* ще не всіх закарпатців помадярили.
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