 Радиодиктант национального единства без единой ошибки написали всего двое участников

Как передает Цензор.НЕТ, такие результаты обнародовало Украинском радио - первый радиоканал Общественного вещателя.
По заключению организаторов, победителями признали ученицу 6 класса из села Турья Реметы на Закарпатье Анастасию Швец и еще одного участника по имени Роман Бабюк, деталей по которому не сообщили.
Второе место заняли 33 человека - к этой категории организаторы радиодиктанта отнесли тех, кто допустил одну ошибку: написал слово "цифра" без кавычек. Третье место с одной ошибкой занял 31 участник.
Аби тільки не лизали сраку рашці.
Второе - кто такие зоофилы знаешь?
Исходя из того, что это твой ашнадцатый пост на эту тему, то связь между первым и вторым очень хорошо прослеживается...
Українським євреєм.
Русского йазика ніфуйа не знав!
Респект Діду Панасу, на вечірніх казочках якого, виросли мільйони УКРАЇНСЬКИХ патріотів !
Навіщо все зводити до абсурду.
Тема про те, що українці не знають української.
5 тисяч..... Жах.
І кількість учасників - жах.
І результат - жах.
Пишеш без помилок.
Нічого дивного.
Навіть тут, на форумі, вважається, що правопис це - дурня.
Я шалію від цих перевіряльників та подавачів такої інформації. Люди написали диктант. Не у кожного університетський диплом з профільною філологічною освітою. Написали? От і добре. На біса ця перевірка? Адже ж називається "диктант національної єдности". Отже: важлива участь якомога більшої кількости людей. Все. А вони перевіряють і оголошують результат
Результат був би той самий.
Зуб даю.....
Слава Україні, так?