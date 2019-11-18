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 Политика Украины
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Все про:ВР (24022) сепаратизм (11209) Требушкин (1)

 В комитет нацбезопасности ВР вошел внефракционный мажоритарник с Донбасса Требушкин, возивший помощь "Беркуту". ВИДЕО

В парламенте двое нардепов сменили комитеты. Таким образом, внефракционный депутат Руслан Требушкин вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. При том, что Требушкин - бывший соратник беглого Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВР.

В свою очередь, ресурс Sprotyv. отмечает: "Личность этого политика, который будет заниматься такими важными вопросами, заслуживает отдельного внимания. По данным открытых источников, Требушкин — бывший соратник беглого Януковича, экс-член "Партии регионов". В СМИ сохранились сообщения о его участии в "антимайдане". Будучи мэром Димитрова Донецкой области, Требушкин доставлял "гуманитарную помощь" беркутовцам на Майдане. Кроме того, сохранилась запись, на которой голос Требушкина благодарит Путина за оккупацию Крыма", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после Революции достоинства Требушкин резко изменил свою риторику, переоделся в патриота Украины, начал рассыпаться в комплиментах президенту Петру Порошенко.

Позже Требушкин вступил в партию "Доверяй делам" Кернеса и Труханова, которая позже вошла в "Оппозиционный блок".

Источник: https://censor.net.ua/n3160378
 
   
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В комитет нацбезопасности ВР вошел внефракционный мажоритарник с Донбасса Требушкин, возивший помощь "Беркуту" - Цензор.НЕТ 3044



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