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 Блокирована нелегальная добыча угля на Донетчине, ущерб государства оценивается в 8 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала в Донецкой области нелегальную добычу угля, которая велась в промышленных масштабах. Убытки государства составили более 8 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Блокирована нелегальная добыча угля на Донетчине, ущерб государства оценивается в 8 млн грн, - СБУ 01

Шесть человек из Киева, Покровская и временно оккупированного Енакиево организовали нелегальную добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты "Горняк". Выборка угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно в две смены без соблюдения каких-либо правил безопасности. Работало на нем более 30 горняков.

Добытый уголь дельцы легализовали двумя способами: используя поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Сбывали уголь в учреждения и организаций Днепропетровской, Запорожской и ряда западных областей Украины. Установлено, что за полгода функционирования нелегального бизнеса злоумышленники успели добыть почти 2,5 тысячи тонны угля.

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Блокирована нелегальная добыча угля на Донетчине, ущерб государства оценивается в 8 млн грн, - СБУ 02

По заключению экспертов незаконная деятельность могла привести к экологической катастрофе: возрастала опасность оползней и протекания подземных вод. Это несло реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.

Во время 7 обысков, проведенных на месте незаконной выборки, по месту жительства фигурантов производства, правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в преступной схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

Блокирована нелегальная добыча угля на Донетчине, ущерб государства оценивается в 8 млн грн, - СБУ 03

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Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3160376
 
 
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Вырубку леса в Карпатах когда прекратите, как рубали и вывозили, так и продолжают.
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Там же лєнєєр і дзенебре Блокирована нелегальная добыча угля на Донетчине, ущерб государства оценивается в 8 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2751 нічего біндеровци не докажите Блокирована нелегальная добыча угля на Донетчине, ущерб государства оценивается в 8 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2656
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Це в днр чи лнр?)
Чи просто піаритись нічим?)
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"Блокирована нелегальная добыча угля на Донетчине, ущерб государства оценивается в 8 млн грн" - копанки Королевской закрыли?
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